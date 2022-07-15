«Ни одного целого тела». Как потерпел крушение Ту-154 в Иране

15 июля 2009 года в Иране с высоты более восьми километров рухнул Ту-154 авиакомпании Caspian Airlines со 168 людьми на борту. Удар о землю был насколько сильный, что от пассажиров и экипажа остались лишь фрагменты тел. Вину за авиакатастрофу Иран возложил на Россию, однако авиационные службы утверждали, что построенный за 22 года до ЧП самолет был исправен. О том, что привело к крушению, — в материале «Газеты.Ru».

Воронка глубиной 10 метров

Пассажирский авиалайнер Ту-154 авиакомпании Caspian Airlines, следовавший по маршруту Тегеран – Ереван, вылетел из иранской столицы в 11 часов 17 минут. На высоте 8 700 метров, во время набора высоты до заданного эшелона 9 700 метров, экипаж сообщил о пожаре в двигателе №1.

После этого лайнер резко изменил курс и начал быстро терять высоту с вертикальной скоростью до 70 м/с.

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На борту падающего самолета находились 168 человек — 12 членов экипажа и 156 пассажиров, среди которых были восемь спортсменов и двое тренеров юношеской сборной Ирана по дзюдо. Они летели в Армению в тренировочный лагерь, а позже должны были вылететь в Венгрию для участия в соревнованиях.

Большинство жертв — граждане Ирана. Семеро человек из Армении и Грузии. Представитель МИД Австралии заявил, что на борту самолета находились также двое граждан этой страны — брат и сестра из Нового Южного Уэльса, передавал Sydney Morning Herald.

Самолет рухнул на поле в 12 километрах от иранского города Казвина. На месте крушения образовалась воронка глубиной 10 метров. А обломки разлетелись на 300 метров и более.

«Из-за плохих погодных условий разбившийся самолет вылетел из Тегерана с опозданием, а авария произошла через 16 минут после вылета», — заявлял представитель иранской авиакомпании.

«Ни одного целого тела»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сразу после авиакатастрофы сформировал группу экспертов, которые вылетели в Иран для расследования ЧП. Возглавил ее заслуженный пилот СССР Георгий Ячменев.

В день крушения удалось найти два из трех бортовых самописцев. «Найдены два черных ящика пассажирского самолета, который упал на северо-западе страны. Также сообщалось, что при ударе о землю самописцы оказались сильно повреждены, однако иранские специалисты надеются расшифровать записанную на них информацию, возможно, при участии российской стороны», — писало агентство Reuters.

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На следующий день последний черный ящик был обнаружен в четырех километрах от места падения. Однако, несмотря на то, что расследование шло быстро, проблема состояла в идентификации погибших.

На земле были найдены только несколько голов, пальцев и паспорта пассажиров. Это произошло потому, что при взрыве самолета останки разлетелись по большой площади.

«Взрыв был настолько сильным, а удар о землю настолько мощным, что... мы не нашли ни одного целого тела», — заявлял глава МЧС иранской провинции Казвин Мохаммед Али Ахани. Один из спасателей, работавших на месте катастрофы, сообщил, что не удалось обнаружить «ни одного целого пальца».

Заместитель министра транспорта Ирана Ахмад Маджиди тогда заявил, что для идентификации останков будут проведены анализы ДНК родственников погибших.

«Виновата Россия»

В конце августа 2009 года комиссия, которая расследовала трагедию, пришла к выводу, что причиной крушения стал отказ и последующее разрушение двигателя №1.

В 2011 году иранская сторона уточнила, что произошло разрушение диска компрессора низкого давления двигателя №1. После этого разлетевшиеся обломки повредили топливопроводы и вызвали быстро распространяющийся пожар двигателя, впоследствии приведший к потере управления самолетом. Спустя год после катастрофы рейса 7908 в Иране был введен запрет на эксплуатацию Ту-154.

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10 мая 2016 года представитель прокуратуры Тегерана Гази Шахриари возложила вину за авиакатастрофу на российскую компанию-проектировщика самолета и на персонал, обслуживавший рейс. По словам гособвинителя, повторно созданная комиссия займется расследованием по делу о халатности бывшего руководства авиаперевозчика при приобретении и эксплуатации лайнера.

В Росавиации с обвинениями оказались категорически не согласны. Член экспертного Совета ведомства Александр Книвель заявил, что пока слишком мало информации, на основании которой можно было бы делать какие-то однозначные и точные выводы.

«Не очень понятно, например, каким образом клапан компрессора давления, о котором говорит представитель тегеранской прокуратуры, может стать причиной отказа двигателя и уж тем более — катастрофы», — подчеркивал Книвель.

Он выдвинул предположение, что иранские коллеги имели в виду клапан, находящийся на турбопроводе, который осуществляет наддув пилотской и пассажирской кабины.

«Но даже если он откажет, и произойдет нехватка давления в салоне, самолет может просто пойти на снижение и лететь дальше. Не более того. А сообщении к тому же еще говорится, что из-за этого клапана отказал двигатель — это вообще крайне сомнительная вещь. Но даже, если это и так — у самолета отказал один из двигателей — то экипаж мог спокойно лететь на двух других двигателях. И при этом спокойно сесть», — отмечал представитель ведомства.

По словам пресс-секретаря Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении Нелли Черчинян, «разбившийся Ту-154М около месяца назад прошел полное техническое обслуживание в аэропорту российских Минеральных Вод. После техобслуживания этот авиалайнер имел допуск к полетам до 2010 года включительно»

Известно, что потерпевший крушение Ту-154М был выпущен Куйбышевским авиационным заводом (КуАПО) в апреле 1987 года. 20 апреля того же года был передан авиакомпании Bakhtar Afghan Airlines. Через год был взят в лизинг авиакомпанией Ariana Afghan Airlines, а в 1998 году был куплен авиакомпанией Caspian Airlines.

На день катастрофы совершил 16 248 циклов «взлет-посадка» и налетал 26 593 часа.