«Точно будут». Медведев допустил точечные изменения в Конституции

Бывший президент России и нынешний замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что стране не нужна новая Конституция, однако в нее «точно» будут вносить «точечные» изменения. По его мнению, основной закон нужно кардинально менять после революций, в которых Россия не нуждается. Впервые российскую Конституцию серьезно изменили во время президентского срока Медведева, последние значительные поправки в документ внесли в 2020 году.

Условий для изменения Конституции России сейчас нет, но точечные изменения в нее могут быть, заявил замглавы Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции. Видео встречи опубликовала «Единая Россия».

При этом, по его словам, фундаментальное изменение Конституции — это следствие революции, а России новые революции не нужны.

«Нам не нужна пока новая Конституция. <...> Да, могут быть ситуации, когда общественные изменения настолько серьезные, что нужно принимать <...> новую Конституцию. Но сейчас таких условий нет, и надеюсь, что ... и не будет, потому что, говоря простым языком, это как правило, следствие революции. А революции нам не нужны, мы свой лимит ... в XX веке с революциями исчерпали», — сказал политик.

Медведев указал, что Конституция — это «консервативный документ», который нельзя постоянно изменять. Частые изменения, на его взгляд, «обесценивают главенствующую роль» Конституции.

Вносить поправки в Конституцию, по мнению политика, нужно максимально аккуратно. Текущая версия документа доказала свою работоспособность, подчеркнул Медведев. В то же время, он отметил, что основной закон точно отредактируют, внеся туда «точечные» нововведения.

«Точечные изменения Конституции точно будут <...>. Донастройка, безусловно, будет происходить, а новую Конституцию пока, мне кажется, нет смысла обсуждать», — резюмировал Медведев.

Он подчеркнул, что в текущей Конституции «нет смысла» менять положения, которые затрагивают органы власти, «фундаментальные принципы» документа, права и свободы граждан, потому что это — «фундаментальные человеческие вещи».

Медведев также обратил внимание, что на Западе, например в США, тоже редко меняют Конституцию. Поправки в американскую Конституцию с 1971 года принимали 27 раз. В российскую с 1993 года — 16 раз.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь заявила, что механизм внесения поправок в Конституцию «не должен и не может быть простым».

«Не должно быть какой-то отдельной кнопки, нажатием которой можно внести поправку в Конституцию, и чтобы это влияло на судьбу государства. Нет, я считаю, что этого делать не надо», — сказала Матвиенко.

По ее мнению, перед внесением изменений в Конституцию необходимо проводить «серьезную и содержательную работу».

Как в России меняли Конституцию

В этом году исполняется 30 лет с момента принятия Конституции России. До президентского срока Медведева в основной закон не вносили существенных изменений, хотя поправки принимали не один раз. Однако они были связаны с переименованиями субъектов страны.

Серьезно документ впервые поменяли в 2008 году. Тогда увеличили срок полномочий президента с 4 до 6 лет, а Государственной думы — с 4 до 5 лет . Против поправок резко выступили партии «Яблоко» и КПРФ. Из четырех партий, которые на тот момент были в Думе, против высказались лишь коммунисты. Во время голосования за поправки в Совете Федерации их не одобрил лишь один сенатор — Валентин Завадников.

Вспоминая изменение Конституции во время своего срока, Медведев на встрече со школьниками сообщил, что тогда в документ внесли «локальные» поправки. Сам он в свое время объяснял, что меньший срок полномочий слишком мал для решения проблем. «Просто так цикл устроен в нашей стране, что мы привыкли мыслить более крупными категориями», — говорил политик.

В 2014 году в основной закон внесли поправки, которые объединили Верховный и Высший арбитражный суды. Кроме того, президент получил право назначать пожизненно в Совет Федерации до 17 человек.

В 2020 году в Конституцию внесли новые крупные изменения. Во-первых, «обнулили» президентские сроки Владимира Путина, что позволило ему избраться на новый срок. Также в основном документе закрепили понятие брака как «союза мужчины и женщины», добавили положения о защите исторической правды и русского языка, а также упоминание «веры в Бога». Кроме того, в Конституции прописали неприкосновенность бывших президентов страны. Согласно текущему законодательству России, президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности. Снять неприкосновенность можно только с согласия большинства депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации. При этом Дума должны выдвинуть против него тяжкие обвинения, например, в госизмене.