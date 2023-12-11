Медведев рассказал об «отдельной боли» из-за Украины

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что позиция Киева по поводу советского прошлого — отдельная боль для России. Эту тему он затронул на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня конституции, пишет ТАСС.

«Посмотрите, что происходит, например, в странах Восточной Европы (я уж не говорю про Украину — это вообще отдельная история, отдельная боль), где уничтожают памятники. Ну это же кощунство, абсолютный цинизм», — сказал он.

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников до этого рассказывал, что на Украине снесли порядка 1500 памятников советским воинам. В Восточной Европе и странах ближнего зарубежья за четверть века число памятников советским воинам сократилось в пять раз.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада стремятся «сцементировать русофобский фронт», продолжая сносить памятники советским солдатам.

Ранее во Львове снесли памятник первой женщине-космонавту Терешковой.