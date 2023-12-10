«Справедливый мир невозможен»: Эрдоган осудил США за позицию по Газе Эрдоган назвал невозможным справедливый мир на Ближнем Востоке с США

Президент Турции Эрдоган заявил о невозможности справедливого мира на Ближнем Востоке при участии США – Вашингтон ранее заблокировал резолюцию ООН о прекращении огня в Газе. Это решение открыто осудили Россия, Китай и Колумбия, а израильский премьер Нетаньяху поблагодарил американские власти за «правильную» позицию. США тем временем одобрили новые поставки оружия Израилю, а свое вето по резолюции объяснили отсутствием в ней осуждения ХАМАС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США за вето на проект резолюции ООН, требующий незамедлительного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.

«К сожалению, в ООН из-за одного постоянного члена — США — была отклонена резолюция о прекращении огня. Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США. <...> США на стороне Израиля», — сказал турецкий лидер на форуме, посвященном Дню прав человека (отмечается в мире 10 декабря).

Он подчеркнул, что за отказ от прекращения огня проголосовали только США. Эрдоган также заявил о необходимости реформирования ООН. Прежде он неоднократно заявлял, что в Совете Безопасности организации не должно быть только пять стран, имеющих решающее право голоса и вето (сейчас такие полномочия есть только у пяти постоянных членов Совбеза — США, России, Великобритании, Франции и Китая).

На форуме он подчеркнул, что с нынешним СБ ООН человечество не сможет достичь каких-либо целей и назвал организацию «советом по защите Израиля» во главе с США.

Израиль все устраивает

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь назвал позицию США «правильной» и заявил о намерении продолжать «справедливую войну» с целью уничтожения палестинских радикалов.

«Другие страны также должны понять, что невозможно, с одной стороны, поддерживать ликвидацию ХАМАС, а с другой – призывать к прекращению войны, которая предотвратит ликвидацию ХАМАС», — сказал он.

Резолюция по сектору Газа

8 декабря США заблокировали проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в СБ ООН по сектору Газа. За принятие документа проголосовали 13 членов Совбеза, в том числе Китай и Россия, воздержалась одна страна — Великобритания. США, оставшись в одиночестве, тем не менее наложили вето на проект.

Соавторами резолюции выступили 97 стран — членов ООН. Документ предполагает немедленное гуманитарное прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта и освобождение всех заложников. Совет Безопасности международной организации также повторил требование ко всем сторонам конфликта о необходимости исполнять обязательства в рамках международного права.

В документе выражена глубокая обеспокоенность «в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и страданиями палестинского мирного населения».

Заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд объяснил решение по резолюции тем, что она не осуждала ХАМАС и не отражала право Израиля на самооборону.

«Мы до сих пор не можем понять, почему авторы резолюции отказались включить формулировку, осуждающую ужасающую террористическую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября», — заявил Вуд.

«Приговор еще тысячам мирных граждан»

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что применение права вето на резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа недопустимо, назвав происходящее на Ближнем Востоке «ужасом на земле».

«Нельзя использовать вето в ООН для допущения этого. Должен возродиться дух, который привел нацистов на скамью подсудимых в Нюрнберге», — сказал он.

Палестинская радикальная группировка ХАМАС охарактеризовала вето США как «неэтичное и бесчеловечное». В политбюро объединения заявили, что Вашингтон своим решением напрямую участвует в «этнических чистках вместе с оккупационными силами» (так ХАМАС называет израильскую армию).

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что позиция США по конфликту Израиля и ХАМАС олицетворяет двойные стандарты. Он подчеркнул, что Китай разочарован решением США наложить вето на проект резолюции.

«Потворствовать продолжению боев одновременно с выступлениями за предотвращение разрастания конфликта — это самообман. Потворствовать продолжению боев, упоминая о защите женщин, детей, прав человека, крайне цинично», — сказал представитель КНР.

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что своим вето против резолюции с призывом к мирным переговорам США вынесли «приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле».

Оружие для Израиля

После блокировки резолюции Госдепартамент США одобрил отправку Израилю танковых снарядов и сопутствующего оборудования стоимостью $106,5 млн. Речь идет о противотанковых многоцелевых осколочно-фугасных снарядах M830A1 калибра 120 мм.

Накануне администрация президента США попросила конгресс разрешить продажу 45 тыс. танковых снарядов Израилю для использования в операции Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

1 декабря газета Wall Street Journal сообщила, что всего с момента начала боевых действий в октябре Соединенные Штаты поставили Израилю около15 тыс. авиабомб и 57 тыс. артиллерийских снарядов.