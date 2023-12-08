Дэвид Кэмерон во время своего визита на Украину, ноябрь 2023 года

«Поставит Москву в замешательство». Кэмерон предложил бить по Крыму Глава МИД Британии заявил, что РФ вернется за добавкой после победы над Киевом

Нынешний глава МИДа и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Запад должен всеми силами сдерживать Россию на Украине, поскольку в случае победы Москва нападет на другие страны. То же самое накануне сказал президент США Джо Байден. Оба заявления прозвучали на фоне того, что американский конгресс отказывается согласовывать новый пакет помощи Киеву. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Если президент России Владимир Путин не получит достаточный отпор на Украине, под угрозой окажется уже безопасность других стран, заявил Кэмерон, передает CNN.

«Позволить Путину победить на Украине было бы худшим решением в мире — не только потому, что это плохо само по себе, но и [потому, что] он бы вернулся за добавкой», — сказал Кэмерон.

Британский политик находится с рабочим визитом в США. Выступая в Вашингтоне 7 декабря, он призвал Белый дом не ослаблять поддержку и поставлять Украине больше дальнобойного оружия, чтобы Киев смог атаковать Крым.

«Нет ничего, что больше бы отбросило Россию <..> назад и поставило Путина в замешательство, чем факт, что Крым <...> действительно подвергается нападению украинских сил», — пояснил Кэмерон.

Кроме того, он призвал Запад конфисковать как часть репараций, а не просто заморозить доступные активы российского Центробанка. Глава британского МИДа также отметил во время американского визита, что суммарная поддержка Украины со стороны Европы выше вклада США.

Президент США Джо Байден, выступая в конгрессе, 6 декабря тоже заявил, что Украине надо выделить больше военной помощи, поскольку Москва в случае победы не остановится на достигнутом.

«Если Путин захватит Украину, он не остановится на достигнутом. Мы не можем позволить Путину победить», — призвал американский лидер.

В Кремле же отметили, что власти США «демонизируют» Россию, чтобы надавить на конгресс.

«Занимаются абсолютно неприкрытой демонизацией нашей страны с тем, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов и продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны», — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



После избрания нового спикера американской палаты представителей Майка Джонсона в конце октября, через конгресс пока не прошел ни один пакет помощи Украине. Республиканцы требуют, чтобы Белый дом уделял больше внимание границе США с Мексикой, а не только далекому украинскому конфликту. Демократы же обвиняют консерваторов в том, что мексиканская граница для них лишь предлог, чтобы саботировать поддержку Киева.

«Мы [в конгрессе] хотим знать, какова конечная цель [финансирования Киева], чем закончится «игра» на Украине. Белый дом не может этого объяснить», — говорил Джонсон.

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг тем временем предупредила, что если конгрессмены не согласуют новый проект финансирования Украины, к концу года США не смогут оказывать поддержку, так как предыдущие выделенные средства на исходе.