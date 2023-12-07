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Политика
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«На Украине не остановится». Байден объяснил, почему он не может дать России победить

Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине

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Manuel Balce Ceneta/AP
Байден заявил, что Путин «не остановится» в случае победы в украинском конфликте и нападет на страны НАТО. В таком случае, как отметил американский президент, США придется вмешаться, и тогда «американские войска будут сражаться с российскими войсками». К такому развитию событий, по его словам, США совсем не стремятся. Такие заявления лидер США сделал в обращении к конгрессу по поводу выделения нового пакета помощи Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Дальнейшие действия Путина

Россия после победы над Киевом нападет на страны НАТО, заявил президент Джо Байден в своем спецобращении к конгрессу, написало агентство ТАСС.

«Здесь важно видеть долгосрочную перспективу. <...> Если президент России Владимир Путин возьмет Украину, то он продолжит двигаться и атакует [нашего] союзника по НАТО. <...> Мы не можем дать Путину победить», — сказал он.

По словам главы Белого дома, в случае победы России и гипотетического «нападения Москвы» на союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу, это втянет США в конфликт, и «американские войска будут сражаться с российскими войсками». К этому, по его словам, его страна не стремится.

Как уверяет Байден, президент Путин «ясно дал понять», что не остановится на победе над Украиной. Конкретные высказывания российского лидера он не привел.

Опасения Украины и Чехии

Об угрозе нападения России на членов НАТО неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский. 5 ноября он, обращаясь к членам американского конгресса, предупредил об угрозе втягивания граждан США в конфликт.

«Если Россия убьет всех нас, она нападет на страны НАТО, и вы, американцы, пошлете туда своих сыновей и дочерей. И это будет — извините, но цена будет выше. <...> Мы стоим на переднем крае борьбы за западную демократию, Европу и наши общие ценности», — говорил Зеленский.

28 сентября власти Чехии опубликовали оборонную стратегию, в которой признали Россию самой серьезной угрозой безопасности для страны в долгосрочной перспективе. В документе отмечается, что вероятность военного нападения на любую из стран НАТО или Евросоюза является самой высокой с момента окончания «холодной войны».

23 ноября президент Чехии Петр Павел на встрече с представителями Польши, Словакии и Венгрии назвал Россию «главной угрозой» для Европы. Также он призвал европейские армии готовится к «конфликту высокой интенсивности». В тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Чехии, заверил, что Россия не представляет угрозы для Европы. По его словам, это Европа представляет угрозу для России.

Помощь Украине

Байден обратился к конгрессу 6 декабря по вопросу одобрения запроса администрации на выделение из федерального бюджета дополнительной крупной финансовой помощи Украине до ухода законодателей на рождественские каникулы в середине декабря. Этот вопрос «не может ждать», заявил он.

Американский президент обратил внимание, что отказ Вашингтона от помощи Киеву поставит под угрозу поддержку ВСУ и со стороны европейских стран.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что глава государства планирует заверить лидеров стран G7 в намерении Вашингтона продолжать поддерживать Украину.

Одновременно с этим госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении в среду объявил о новом пакете помощи Украине на $175 млн (эти деньги уже были согласованы ранее). Блинкен подчеркнул, что транш собран «из ограниченных ресурсов», которые остались для помощи Украине. В него вошли средства противовоздушной обороны, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты AGM-88 HARM, оборудование для защиты критической инфраструктуры.

Байден 6 декабря также заявил, что он лично не готов отвернуться от Украины. Он выразил уверенность, что большинство американцев тоже не готовы отвернуться от этой страны.

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