«Пойдем освобождать»: Венесуэла проголосовала за присоединение 70% Гайаны

Жители Венесуэлы проголосовали за включение в состав страны Гайаны-Эссекибо — территории, занимающей две трети площади соседней Гайаны. Президент Николас Мадуро назвал решение «победой демократии» и пообещал «пойти освобождать» регион. Глава Гайаны Ирфаан Али заявил, что не отдаст территорию под контроль Каракаса. Спор между странами продолжается с XIX века, он обострился после обнаружения в регионе запасов нефти.

Большинство граждан Венесуэлы высказалось за то, чтобы считать территорию соседней Гайаны — Гайану-Эссекибо — частью страны. Об этом сообщает El Universal.

Национальный избирательный совет Венесуэлы сообщил, что проголосовали 10 554 320 человек (данные от 3 декабря 20:00 по местному времени, 03:00 мск). Это более 50% граждан, обладающих правом голоса.

«Это был полный успех демократии. Убедительная победа по всей Венесуэле по каждому вопросу при очень высоком уровне участия народа. Венесуэла победила!», — заявил на митинге на площади имени Симона Боливара в Каракасе президент страны Николас Мадуро.

На голосование было вынесено пять вопросов, их поддержка варьировалась от 95 до 98%.

За что голосовали венесуэльцы на референдуме 1. Согласны ли вы всеми средствами в соответствии с законом оспорить решение, обманным путем навязанное Парижским арбитражным судом в 1899 году, которое направлено на то, чтобы лишить нас нашей Гайаны-Эссекибо? (Да — 97,83%, нет — 2,17%)



2. Поддерживаете ли вы Женевское соглашение 1966 года как единственный действительный юридический инструмент для достижения практического и удовлетворительного решения спора Венесуэлы и Гайаны по поводу принадлежности Гайаны-Эссекибо? (Да — 98,11% нет — 1,8%)



3. Согласны ли вы с исторической позицией Венесуэлы, которая не признает юрисдикцию Международного суда ООН по разрешению территориального спора? (Да — 95,40%, 4,10% — нет)



4. Согласны ли вы всеми законными способами противостоять требованию Гайаны об одностороннем незаконном распоряжении спорной морской территорией в нарушение международного права до ее делимитации? (Да — 95,4%, нет — 4,06%)



5. Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо и разработкой ускоренного плана комплексного покровительства над нынешним и будущим населением этой территории, который включает, среди прочего, предоставление гражданства и паспорта в соответствии с Женевским соглашением и международным правом и приведет к включению указанного штата в состав территории Венесуэлы? (Да — 95,93%, нет — 4,07%)



По словам главы государства, граждане Венесуэлы «сделали первые шаги на новом историческом этапе, чтобы бороться за свое дело, чтобы вернуть то, что оставили борцы за независимость» республики.

Мадуро заявил, что американская нефтяная компания ExxonMobil, ведущая добычу в Гайане, и правительство США израсходовали много денег, чтобы «саботировать референдум, но <...> он прошел с большим успехом».

Президент Венесуэлы заявил, что «вместе с героем национально-освободительной борьбы Симоном Боливаром» (один из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке в XIX веке) Венесуэла «пойдет освобождать Гайану-Эссекибо».

Гайанцы отдавать спорный регион не намерены

Каких-либо действий для воплощения своих замыслов Венесуэла пока не предпринимала. Ранее Мадуро говорил, что планов вторжения в регион нет, и референдум проводится для того, чтобы власти Венесуэлы заручились поддержкой населения в возможных переговорах.

Гайана увеличила количество полицейских сил вдоль венесуэльской границы, стянула войска к своей северной границе и Бразилия.

Президент страны Ирфаан Али заявил, что Гайана не позволит Венесуэле взять под контроль регион, страна будет оставаться в состоянии повышенной боевой готовности. По его оценке, референдум в Венесуэле создает угрозу суверенитету и территориальной целостности Гайаны.

«Риторика Венесуэлы, а также поведение и позиция президента и вице-президента вызывают серьезную озабоченность», — заявил Ирфан Али в интервью Би-Би-Си (цитата по Guyana Chronicle).

В конце октября Али заверил в мощной международной поддержке Гайаны и пристальном внимании, с которым в мире будут следить за действиями Венесуэлы.

«Эссекибо принадлежит нам, каждый его квадратный дюйм», — заявил Ирфан Али, пообещав бороться за территрию.

Спор длиной два века

Регион Гайана-Эссекиба площадью 160 тыс. кв. км находится к западу от реки Эссекибо. Он занимает три четверти Гайаны и находится под ее управлением.

Большей частью Гайана-Эссекиба представляет собой непролазные тропические джунгли, однако там есть богатые залежи нефти, золота и меди, а также древесина. В Гайана-Эссекибо проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны (население Венесуэлы – около 28 млн человек).

Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к Гайане.

Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии на почти 90% территории Эссекибо.

В 1949 году власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения. Причиной стала публикация письма американского адвоката который заявил, что суд разрешил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России.

В 1966 году правительства Великобритании, Британской Гвианы и Венесуэлы подписали Женевское соглашение об урегулировании пограничного спора. Согласно документу, в случае тупиковой ситуации спор будет передан на рассмотрение Организации Объединенных Наций.

В 2015 году компания ExxonMobil обнаружила у берегов Гайана-Эссекиба месторождения, содержащие как минимум 10 млрд баррелей нефти. Гайана выдала компании концессию на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. Активизация работ обострила территориальный спор сопредельных государств о принадлежности Гайаны-Эссекибо.