Японские рыбаки не смогут ловить осьминогов у Южных Курил из-за антироссийских санкций

Японские рыбаки ежегодно выходили на промысел в районе Южных Курил — спорной территории России и Японии. Каждый год страны заключали заново соглашение о ловле там морских обитателей. В этом году из-за санкций РФ не пошла на уступки и не выдала разрешения на промысел. Теперь японские рыбаки требуют у своего правительства компенсации.

Японские рыбаки не смогут ловить осьминогов из-за антироссийских санкций, пишет местное издание Hokkaido Shimbun.

В беседе с порталом рыбаки рассказали, что планировали в этом году выйти на промысел в акватории Южных Курил. Однако рыбачить на этой территории они смогут только после того, как пройдут ежегодные переговоры между Японией и Россией, которые в 2023 году не состоялись.

Рыбаки с Хоккайдо теперь вынуждены ловить осьминогов в районе полуострова Немуро. Японцев такой расклад не устраивает, поэтому они попросили правительство компенсировать им потери. По словам рыбаков, без налаженных отношений между Россией и Японией они практически не могут заниматься промыслом.

Автор материала считает, что из-за произошедшей ситуации Японии будет труднее вернуть спорные территории, а без рыболовецкого промысла в районе Курил разговоры о возвращении островов потеряют смысл.

Япония и Россия не договорились

В начале октября телеканал NHK сообщил, что Россия не дала разрешения японским рыбакам начать промысел у южных Курильских островов. Обычно сезон начинается 16 октября.

Сейчас в японских водах находятся восемь судов. Правительство Японии выдало им разрешение на промысел, чтобы поддержать местных рыбаков.

«Последние шесть месяцев мы готовились, заказывали сети. Если начнутся переговоры, мы хотим выйти на промысел, даже если до конца рыболовного сезона останется мало времени», — сказал капитан Кейджи Но в беседе с изданием АСТВ.

Еще в январе российский МИД уведомил японское правительство, что Москва решила отказаться от согласования консультаций по рыбному промыслу из-за антироссийских мер. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что соглашение от 1998 года стороны подписали, исходя «из желания способствовать развитию и укреплению добрососедских отношений между двумя странами, что было акцентировано в тексте самой договоренности». Однако после начала спецоперации на Украине Япония начала вводить в отношении России «недружественные меры», в том числе 15 пакетов санкций.

«В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой Соглашения 1998 г. об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности. Категорически не приемлем какие-либо «протесты» японской стороны в связи с нашим решением. Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений. Пока такого желания у японского правительства мы не замечаем», — добавила Захарова.

В июне 2022 года официальный представитель МИД заявила, что в Токио пытаются «заморозить» полагающиеся по соглашению выплаты путем затягивания подписания ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области.

«В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации Соглашения 1998 г. до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств», — уточнила Захарова.

Соглашение вступило в силу 21 мая 1998 года. Договоренность носит временный характер и существует на коммерческой основе.

«Стороны во взаимно согласованные сроки, как правило один раз в год, проводят консультации по вопросам, связанным с выполнением настоящего Соглашения», — говорится в документе.

Как Курилы стали спорными

В 1855 году российская и японская стороны заключили Симодский трактат, по которому Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды стали японскими, а остальные Курилы — российскими. Страны решили владеть Сахалином сообща. Однако в 1905 году все Курильские острова и часть Сахалина к югу от 50-й параллели оказались во владении Японии.

В 1945 году Советский Союз вернул себе Сахалин и часть Курильских островов. Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупные острова японского архипелага остались за Японией.

Сейчас спор идет вокруг островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия считает, что это ее территория, основываясь на итогах Второй мировой войны и на международных договорах. Япония ссылается на Симодский трактат 1855 года, говоря, что включение этих островов в состав СССР было незаконным.