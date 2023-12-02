«Хотел встретиться с другом Путина». Как Порошенко стал невыездным СБУ запретила выпускать Порошенко за границу из-за возможной встречи с Орбаном

Украинские пограничники не выпустили экс-президента Петра Порошенко из страны из-за его планов встретиться с «другом Путина», премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, объяснили в Службе безопасности Украины. В ведомстве уверены, что политик должен был стать «инструментом в руках российских спецслужб». Сам Порошенко уверен, что его не выпускают «как лидера оппозиции». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Служба безопасности Украины заявила, что председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко не выпустили из страны, так как ведомство опасалось российского вмешательства на встречах украинских политиков с пророссийски настроенными представителями иностранных государств.

По данным СБУ, Порошенко планировал встретиться с премьер-министром Венгрии, «другом Путина» Виктором Орбаном, который «системно выражает антиукраинскую позицию».

СБУ обратилась в офис президента Владимира Зеленского, правительство и Верховную раду, предложив учитывать подобные подозрения при согласовании заграничных выездов политиков.

«Поэтому руководство Верховной рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату, который должен стать инструментом в руках российских спецслужб», — отметили в ведомстве.

«Для служебного пользования»

Ранее первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко сообщил, что принял соответствующее решение после получения письма с грифом «Для служебного пользования».

Порошенко указывал в качестве основания для командировки участие в партийном форуме Международного демократического союза.

«Он писал, что параллельно с этим будут какие-то еще встречи высокого уровня. По нашим внутренним принципам участие в партийных мероприятиях допускается, но когда поступило письмо ДСК, которое я не могу комментировать, мы вынуждены были отменить эту командировку», — указывал Корниенко.

«Пограничники ни при чем»

1 декабря бывший президент Украины сообщил, что представители погранслужбы не позволили ему пересечь границу. Произошедшее Порошенко назвал «антиукраинской диверсией».

«Я уверен, что пограничники здесь ни при чем. Это позиция офиса Владимира Зеленского <...> Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды. А, к сожалению, удар по обороноспособности Украины», — заявил политик.

По его мнению, ему не дают выехать из страны как лидеру оппозиции.

Порошенко уточнял, что планировал посетить Варшаву и Вашингтон для встреч с местными властями. О переговорах с Орбаном он не упоминал.

В прошлом году у Порошенко уже были проблемы с выездом из страны. Пограничники дважды не выпускали его за границу. С третьей попытки бывшему лидеру страны все же удалось уехать в командировку в Европу.

Петр Порошенко был пятым президентом Украины. Он занимал этот пост с 2014 по 2019 год. Он баллотировался и на второй срок, но его обошел нынешний лидер – Владимир Зеленский. После этого Порошенко стал депутатом парламента от партии «Европейская солидарность», которую он возглавляет.