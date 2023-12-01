«Ехал выбивать помощь»: Порошенко не выпустили с Украины в США и Польшу Порошенко заявил, что его не выпустили в Польшу и США из-за офиса Зеленского

Украинские пограничники не выпустили бывшего президента Петра Порошенко из страны, несмотря на наличие разрешения от председателя Верховной рады. Запрет он назвал «позицией офиса президента» Владимира Зеленского и заявил, что ехал в США и Польшу «выбивать для Украины необходимую помощь». При этом в украинском парламенте сообщили, что отменили командировку Порошенко из-за письма с грифом «Для служебного пользования».

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сотрудники пограничной службы не разрешили ему выехать из страны, несмотря на наличие подписанного спикером Верховной рады документа о командировке. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале, Порошенко назвал запрет на выезд «позицией офиса президент» Украины Владимира Зеленского.

«Опять театр абсурда на границе. Имею подписанную командировку председателем Верховной Рады, но пограничники меня не пропустили. Я далек от мысли, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ, подписанный спикером парламента», — написал Порошенко.

Он добавил, что ехал в Польшу и США, где у него были запланированы десятки встреч с представителями американского конгресса и польского сейма:

«С поляками я должен был говорить о снятии блокады наших перевозчиков на границе. С американцами — об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти иссякла в этом году, под угрозой в будущем. <...> Ситуация чрезвычайно сложная. Поэтому акцент в программе — на проблемных республиканцах. Сорвана моя встреча с новым спикером Палаты представителей [Майком] Джонсоном».

Кроме этого, он должен был встретиться с руководством Пентагона и Госдепа, представителями комитета разведки конгресса США, советниками по нацбезопасности, вице-президентом Еврокомиссии, лидером Консервативной партии Великобритании и бывшим премьером Канады. Порошенко назвал происходящее «антиукраинской диверсией». Он считает, что запрет на выезд — удар по обороноспособности Украины.

«Сейчас наша команда вынуждена готовить письма с извинениями об отмене этих встреч из-за бессмысленных действий властей. Это совершенно бессмысленная атака на единство, которую невозможно понять и объяснить. Ибо единство — это залог нашей победы <...> Я ехал туда выбивать для Украины такую необходимую помощь», — добавил Порошенко.

Бывший украинский президент утверждает, что ближайшие две недели станут важными для Украины. 14-15 декабря состоится саммит Европейского совета, на котором рассмотрят вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Порошенко подчеркивает, что «окно возможностей очень узкое» и Украина не должна никому позволить «остановить» ее на пути в ЕС.

По словам политика, для этого он планировал встретиться с руководством сейма, комитета евроинтеграции и комитета международных дел Польши. Порошенко заявил, что хотел предложить конкретные решения по проблемам заблокированных на границе перевозчиков, евроинтеграции Украины и совместного производства снарядов для Вооруженных сил Украины на польской территории.

«Также очень важна миссия в США. До Нового года Конгресс должен выделить средства на закупку оружия, боеприпасов и покрытие дефицита бюджета для Украины. Для Украины это жизненно необходимо. Для этого, по приглашению Сената и Конгресса США, я должен был быть единственным представителем Украины на панели Международного форума Демократической партии», — добавил Порошенко.

Бывший президент считает, что подобные действия опасны для европейского пути Украины, они выставляют Киев в плохом свете перед партнерами и разрушают единство внутри общества.

Командировку Порошенко отменили

Спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что Порошенко не выпустили за границу, так как Верховная Рада отменила его командировку, сообщает «Страна.ua».

«На время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках. В отношении народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины», — пояснил Демченко.

Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко подтвердил, что командировка Порошенко была отменена. По его словам, это связано с получением письма с грифом «Для служебного пользования», содержание которого депутат не раскрыл.

Чем известен Петр Порошенко?

Петр Порошенко — пятый президент Украины. Он занимал эту должность с 2014 по 2019 год. Порошенко хотел пойти на второй срок, но его обошел Владимир Зеленский. После этого он стал депутатом парламента от партии «Европейская солидарность», которую возглавляет.

В декабре 2021 года в отношении Порошенко возбудили уголовное дело. Его подозревали в государственной измене и злоупотреблении властью. По версии следствия, он говорил с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом и госсекретарем Джоном Керри о внутренней политике Украины и об отставке генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал преступления Евромайдана и коррупционные преступления, совершенные высокопоставленными чиновниками. Порошенко все обвинения отрицал. Через какое-то время дело закрыли.

Порошенко — крупный бизнесмен. В частности, он создал кондитерскую компанию Roshen. Во время выборов он пообещал продать компанию, а через какое-то время действительно передал акции в управление частной инвестиционной банковской компании N M Rothschild & Sons.