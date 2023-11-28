Набережная Севастополя во время трансляции ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, 21 февраля 2023 года

Киев переименовывает города в Крыму. В России это назвали «бредом» Министерство реинтеграции Украины предложило переименовать города в Крыму

Власти Украины планируют вернуть исторические крымско-татарские названия городам в Крыму, сообщили в украинском министерстве реинтеграции. В российском Совфеде назвали это решение «очередным украинским бредом», однако не исключили возвращения исконных названий «по решению Крыма, России», а не украинских структур.

Министерство реинтеграции Украины предложило переименовать города Крыма в рамках «деколонизации топонимики». Речь идет о топонимах тюркского происхождения или исторических крымскотатарских наименованиях.

«Географическим названиям в <...> Крыму будут возвращены исторические наименования на крымско-татарском языке», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

В настоящее время в Минреинтеграции согласовывают механизмы, позволяющие внедрить написание топонимов латиницей в медиа, научных работах, на дорожных указателях и картах.

«По результатам заседания Нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение правительства», — отметили в министерстве.

«Очередной украинский бред»

Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди назвала решение о переименовании городов очередным «бредом на крымскую тему».

«Это очередной украинский бред на крымскую тему. Пора перестать воспринимать агонизирующую украинскую власть как адекватное образование», — высказала свою оценку Ковитиди.

По ее мнению, жители полуострова давно не реагируют на «политическую вакханалию, охватившую Украину».

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в беседе с РИА Новости назвал украинское министерство реинтеграции «надуманной структурой», которой «надо демонстрировать какую-то активность».

«Реинтеграции-то никакой не будет — вот и придумали: вот давайте возьмем и переименуем города. Понятно, что это переименование будет только в их документах <...> Я не исключаю, что что-то может (в названиях) вернуться, но по решению Крыма, России, но не по решению украинских структур», — сказал он.

Сенатор выразил мнение, что смена названий городов также может быть направлена на «внесение определенного раскола в крымское сообщество».

Переименование топонимов на Украине

Украинские власти начали переименовывать улицы, поселки и города после присоединения Крыма к России в 2014 году. С начала российской военной операции на Украине процесс активизировался. В марте 2023 года Верховная Рада приняла закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», обязывающий изменить все связанные с Россией топонимы. Он вступил в силу в июле.

22 ноября городской совет Харькова переименовал железнодорожную станцию «Харьков-Балашовский». Теперь станция будет носить название «Харьков-Слободский». Решение о переименовании было принято из-за упоминания в названии Балашовского района Саратовской области России.

В начале ноября украинские власти переименовали четыре улицы Херсона, названия которых были связаны с Россией, в честь полицейских.

Улица имени русского писателя Льва Толстого была названа в честь лейтенанта милиции Романа Набегова, награжденного орденом «За мужество» за участие в боях под Иловайском. Улица имени русского поэта Алексея Кольцова — в честь лейтенанта МВД Украины Руслана Сторчеуса, участника боев в Донбассе. Переулок Смоленский стал переулком Влада Ковалева — хирурга, принимавшего участие в 2014 году в боях за Иловайск, а улицу Молодогвардейская, которая была названа в честь советской подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия», переименовали в улицу Андрея Тарчинского — полицейского, попавшего в 2014 году под обстрел Херсона.

Херсонская область вошла в состав России по результатам референдума в сентябре 2022 года, тогда же к РФ присоединились Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская область. Украина результаты голосования не признала. В настоящее время город Херсон находится под контролем украинской армии.

При этом в Одессе не стали переименовывать площадь Льва Толстого в площадь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима. От этой идеи отказались сами жители города, хотя власти заявляли, что автор «Войны и мира» не был связан с Одессой, а Мойхер-Сфорим жил в этом городе.

До этого власти Украины переименовали улицу, названную в честь советского полковника Степана Шутова, участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Теперь улица носит название Грушецкая.