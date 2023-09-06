Зеленский подписал указ о переустройстве Крыма. В России предложили Киеву «поделить на районы» Луну

Владимир Зеленский подписал указ об изменении территориального устройства Крыма, предусматривающий «декоммунизацию» и создание военных администраций на полуострове. В России назвали закон «юридически и реалистически ничтожным» и предложили Киеву «поделить на районы какой-нибудь сектор Луны».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении административно-территориального устройства Крыма, сообщило представительство главы государства на полуострове и Верховная рада. Соответствующий законопроект был принят украинским парламентом 23 августа.

Инициатива предусматривает создание в регионе военных и военно-гражданских администраций в территориальных общинах. Правительство Украины должно в течение месяца с момента вступления закона в силу определить административные центры и географические границы таких общин.

В течение трех месяцев кабмин обязан обеспечить формирование местных государственных администраций и внести на рассмотрение Рады законопроект «об особенностях восстановления публичной власти» на полуострове.

«После вступления закона в силу <...> будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах по декоммунизации и введению нового районного раздела Автономной Республики Крым», – сообщили в представительстве Зеленского.

Согласно заявлению Верховной рады, инициатива провозглашает «восстановление полной линии государственной границы» стратегическим приоритетом украинских ВС.

Полуостров вошел в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года. По данным ЦИК, 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина итогов референдума не признает и считает Крым «временно оккупированной территорией». Президент России Владимир Путин неоднократно называл вопрос принадлежности Крыма закрытым.

Реакция России

Вице-спикер Государственного совета (парламента. – «Газета.Ru») Крыма Владимир Бобков счел указ украинского президента «безумием».

«Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем», – заявил он в беседе с РИА Новости.

Председатель парламента республики Владимир Константинов сообщил ТАСС, что инициатива не имеет «никакого отношения к праву и законности», добавив, что «с таким же успехом Зеленский мог бы поделить на районы какой-нибудь сектор Луны».

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что закон является попыткой «отвлечь внимание от провала контрнаступления ВСУ», а депутат Дмитрий Белик счел указ «юридически и реалистически ничтожным».

Как Украина пытается «деоккупировать» Крым

С началом российской военной спецоперации на Украине власти в Киеве все чаще говорят о восстановлении территориальной целостности страны в границах 1991 года, включая «возвращение» Крыма.

В августе 2022 года Владимир Зеленский объявил о создании «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма».

Тогда же в ходе саммита «Крымская платформа», учрежденного в 2021 году, он заверил, что Киев «вернет» полуостров «любыми средствами, которые посчитает нужными, не советуясь с другими странами».

Впоследствии в интервью газете Financial Times президент Украины выразил готовность рассмотреть «способы деоккупации Крыма невоенным путем», если таковые будут предложены.

В марте 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал изменение стратегии украинских властей по «возвращению» Крыма, а в апреле рассказал, что его план предусматривает 12 шагов, в числе которых — переименование Севастополя, люстрация и «снос» Крымского моста.

В августе текущего года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк проинформировал о том, что страны-союзницы разрешили Киеву наносить удары по Крыму и «уничтожать все российское».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его слова, высказал мнение, что власти Украины «хотят делать все возможное и невозможное», чтобы «как можно глубже втянуть страны Запада» в конфликт с Россией.