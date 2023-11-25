«Пугающе»: Маск обеспокоился дефицитом снарядов у США из-за Украины Маск счел тревожными данные о нехватке снарядов у США из-за помощи Украине

Илон Маск, комментируя публикацию экономиста и бизнесмена Дэвида Сакса о нехватке боеприпасов в США из-за помощи Украине, назвал ситуацию пугающей. Согласно оригинальному посту, об их дефиците стали говорить еще год назад, но власти страны не сделали ничего для решения проблемы. Маск не в первый раз реагирует на публикации Сакса: глава SpaceX и Tesla уже соглашался с ним по поводу бесполезности выделения денег Киеву — это все равно не решит конфликт.

Американский миллиардер ($234,6 млрд, по версии журнала Forbes), владелец соцсети X (бывшая Twitter), генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США, вызванный поставками вооружений Украине.

«Пугающе», — написал Маск в соцсети Х в комментарии после поста бизнесмена и экономиста Дэвида Сакса, в котором говорилось, что Вашингтон не решил проблему нехватки снарядов из-за помощи Киеву.

Экономист в своем посте отметил, что о нехватке боеприпасов в США на фоне помощи Украине стали говорить еще год назад, однако власти проблему до сих пор не решили:

«Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки. Однако требования политиков к новым войнам никогда не были столь велики».

Расходы США на Украину

В конце октября глава SpaceX согласился с мнением Сакса о том, что продолжение выделения военной помощи Киеву не способствует урегулированию конфликта на Украине. Как заявил тогда экономист, в 2022 году США направили Украине свыше $100 млрд, обосновывая это предстоящим контрнаступлением ВСУ. Сакс при этом указал на отсутствие военных успехов Украины и получение Россией новых территорий.

«Теперь Вашингтон утверждает, что еще $60 млрд позволят доделать начатое. Ты дурак, если веришь в это», – написал он. Маск на это ответил: «Там много дураков».

Американский журналист Джон Вароли утверждает, что граждане США начали высказываться против продолжения финансирования Украины за счет американского бюджета. Он ссылается на результаты неназванных соцопросов, согласно которым большинство жителей США якобы выступают за переговоры между Москвой и Киевом:

«Если бы США и другие страны НАТО не поставляли туда огромное количество оружия, то давно бы уже Россия и Украины заключили мир. Народ против финансирования Украины».

Усталость от «бесконечных трат»

В начале ноября Reuters со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша передавало, что США нуждаются в одобрении конгресса по выделению $3,1 млрд на закупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и расширение их производства.

По его словам, американские запасы артиллерийских снарядов калибра 155 мм истощились из-за регулярных поставок Украине и Израилю.

Зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх 22 ноября объявила, что США смогут продолжить оказывать поддержку Украине, если конгресс утвердит выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета.

За несколько дней до этого конгрессмен от партии Республиканцев Пол Госсар заявил об усталости американцев от «бесконечных трат» США на поддержку Украины. По его словам, конгресс не готов подписывать не глядя запрос президента Джо Байдена на дополнительные расходы «на бесконечную и ненужную войну».