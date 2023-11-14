«У меня нет склада боеприпасов»: Боррель объяснил, почему ЕС не смог поставить Киеву 1 млн снарядов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии у ЕС своего склада с боеприпасами, которые можно было бы отправить Украине. По его словам, Евросоюз не отказывается от обязательства поставить Киеву 1 млн снарядов к марту 2024 года. Пока ЕС смог передать Украине 300 тыс. снарядов, что, по мнению дипломата, «уже неплохо». Между тем министр обороны Германии Борис Писториус сомневается в том, что в Евросоюзе вообще могут произвести указанное количество боеприпасов.

300 тыс. снарядов — уже неплохо

У Европейского союза нет собственного склада боеприпасов для Украины, поставка вооружений является отдельной обязанностью каждой из стран сообщества, заявил глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель на встрече министров обороны содружества европейских государств.

«Про 1 млн снарядов, мы должны тщательно проанализировать, в какой стадии находятся страны ЕС. У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе», — сказал Боррель.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности ЕС выполнить к марту 2024 года обязательство по поставке Украине 1 млн снарядов. По словам главы европейской дипломатии, альянс уже передал властям Киева около 300 тыс. снарядов с военных складов. Такой показатель он считает «уже неплохим». При этом чиновник заявил, что ЕС не отказывается от своего обязательства поставить 1 млн снарядов в срок — до марта 2024 года.

Боррель подчеркнул, что ЕС экспортирует до 40% компонентов для производства промышленной продукции, и назвал задержку с поставками вооружения Киеву не проблемой нехватки производственных мощностей, а вопросом приоритетов.

Расхождение во мнениях

На этой же встрече 14 ноября министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что ЕС не сможет выполнить обязательство по передаче Украине 1 млн артиллерийских снарядов к концу марта 2024 года. Он поставил под вопрос саму возможность произвести столько боеприпасов.

В то же время комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заверил, что цель по производству 1 млн снарядов за год достижима. Он отметил, что «распоряжения должны отдавать государства-члены, а не комиссия». По его словам, теперь сами страны должны следить, чтобы производство снарядов шло на помощь Украине.

«С февраля 2023 года мы значительно увеличили производство боеприпасов — на 30%, таким образом, мы выполним поставленную нами задачу производить 1 млн снарядов в год», — сказал Бретон, ответственный за мощности производства боеприпасов.

Обещание поставить Украине 1 млн снарядов к началу весны 2024 года дали в марте 2023 года. Тогда же пообещали передать, в случае необходимости, еще и ракеты. Впервые о срыве сроков этого экспорта написало 10 ноября Bloomberg. Агентство отмечало, что ЕС проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание к установленному сроку. Газета Politico на прошлой неделе связала неспособность поставить 1 млн снарядов на Украину до 1 марта 2024 года с нехваткой персонала и проблемами с промышленностью ЕС.

У Киева есть вопросы к ЕС

Накануне Боррель заявил, что ЕС не успеет до конца 2023 года поставить Украине миллион обещанных боеприпасов. Он уточнил, что ЕС не отказывается от идеи поставок для Киева, а лишь переносит срок. Скорее всего, план будет выполнен к марту 2024 года, предположил он.

«Это все еще наша цель. Эту цель мы старались достичь по трем линиям. В краткосрочной перспективе мы обратились к нашим армиям, чтобы использовать существующие запасы и выделить снаряды из них», — сообщил дипломат.

По его словам, в настоящее время ЕС находится на «второй линии» — производстве вооружения. Следующий этап — увеличение производства, «но это задача на среднесрочную перспективу, не до конца года и даже не на первые месяцы следующего года».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии у Киева вопросов к ЕС из-за срыва сроков выполнения обязательств по поставке снарядов к марту 2024 года:

«Есть вопросы, и много мы, скажем так, много и громко бьем в колокола».