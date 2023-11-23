Дмитрий Песков во время интервью каналу МГИМО 360, 17 ноября 2023 года

«Россия — не угроза. Европа — угроза». В Кремле ответили президенту Чехии Песков: Россия не представляет никакой угрозы для ЕС, все наоборот

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «истеричным» заявление президента Чехии Петра Павела о том, что европейским странам нужно готовиться к военному конфликту с РФ. Москва не представляет никакой угрозы для Евросоюза, заверили в Кремле. Песков не сомневается, что НАТО продолжит снабжать Украину оружием, однако, по его словам, это никак не повлияет на решимость России и дальше проводить СВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова чешского лидера Петра Павела, который назвал Москву угрозой номер один для Европы. Как подчеркнул представитель Кремля, наоборот — Европа угрожает России, потому что Евросоюз подконтролен США и его страны — члены также входят в НАТО.

«Россия не представляет угрозу для Европы. Европа представляет угрозу для России.

И Европа, будучи подконтрольным США континентом, — я имею в виду ЕС — именно они участвуют в НАТО, которое двигается со всей своей военной мощью к нашим границам... Именно это представляет для нас угрозу и именно это заставляет нас делать то, что мы делаем сейчас», — сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля добавил, что в последнее время из Праги «слышно много истеричных заявлений». Он отметил, что «подобные настроения не красят» чешское руководство.

Песков также заявил, что у власти в этой республике находится «такое поколение» политиков. «Это, скорее, их беда, а не наша», — подытожил он.

Пресс-секретарь выразил уверенность, что НАТО продолжит снабжать ВСУ оружием, однако это никак не повлияет на решимость России и дальше проводить военную операцию. Песков также назвал «совершенно очевидным» желание стран — членов организации усилить свою вовлеченность в конфликт между Москвой и Киевом.

«НАТО, естественно, продолжит снабжать Украину вооружениями», — указал он, отметив, что поставки будут идти на фоне «раздумий и внутренних мучений» государств — участников альянса.

Песков также назвал бесполезными попытки США оказать давление на Россию и Китай, так как Москву и Пекин объединяет «абсолютно идеологическое сходство во взглядах на мировые дела».

«Вот здесь Москва и Пекин выступают с общей позиции. Это является залогом того, что в стратегическом плане мы действуем в унисон с Китайской Народной Республикой», — продолжил пресс-секретарь.

«Мы твердо стоим на наших позициях, на нашем пути. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них», — добавил Песков.

«Не только Чехия»

22 ноября Павел заявил, что Россия воспринимается как угроза не только в Чехии, но и во всех странах Североатлантического альянса. Все армии государств-участниц в той или иной степени готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе, отметил чешский лидер.

«Не только Чехия, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу номер один в Европе, а это предполагает необходимость реалистично готовиться к такой угрозе.

Все армии серьезно относятся к ней, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности», — заявил президент Чехии на встрече президентов Вишеградской четверки.

Присутствовавший на заседании президент Польши Анджей Дуда в свою очередь отчитался о модернизации и укреплении польской армии, напомнив о недавних закупках истребителей F-35, реактивных систем HIMARS, боевых вертолетов Apache и танков Abrams.

«У нас уже почти 200 тысяч солдат, но мы хотим, чтобы этот потенциал был еще больше», — заключил Дуда.

НАТО не видит угрозы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 21 ноября говорил, что альянс не видит непосредственной военной угрозы со стороны России. Тем не менее, организация усилила присутствие в странах Восточной Европы в ответ на ввод Россией войск на территорию Украины.

«Не видим какой-либо немедленной военной угрозы со стороны России союзникам по НАТО или региону», — отметил Столтенберг.

По словам генсека, альянс одновременно «сохраняет бдительность».

С момента начала СВО в феврале 2022 года союзники по НАТО выделили Украине военную помощь на сумму примерно €100 млрд. Около половины этой помощи поступило от США, а другая половина — от европейских союзников и Канады. Кроме того, военные стран альянса ведут подготовку солдат ВСУ.