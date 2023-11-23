«Зловещие красные стрелы тянутся до Ла-Манша». Почему президенту Чехии не стоит бояться России

Президент Чехии Петр Павел по итогам президентского саммита стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) заявил, что в НАТО воспринимают Россию как угрозу номер один в Европе. По его словам, теперь армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности. С деталями заявления главы чешского государства разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Страны-участницы Североатлантического альянса видят Россию как главную угрозу для европейского региона, заявил президент Чехии Петр Павел. Выступая на встрече лидеров Вишеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) он отметил, что это ситуация вынуждает Евросоюз готовиться к «конфликту высокой интенсивности».

«Нужно реально готовиться к ответу на эту угрозу. Все армии серьезно воспринимают эту угрозу. Все армии готовятся к тому, что может произойти конфликт высокой интенсивности в Европе. После того, что происходит на Украине, мы не можем его исключить. Все страны воспринимают это совершенно серьезно. Это отражается не только в размерах сумм, направляемых на цели обороны. Мы все в НАТО воспринимаем серьезно угрозу конфликта, но совершенно точно его не желаем», — пояснил Павел.

Несогласие в рядах НАТО

Между тем буквально накануне на пресс-конференции в Северной Македонии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс не видит никакой военной угрозы со стороны России членам блока.

«Мы не видим какой-либо немедленной военной угрозы со стороны России союзникам по НАТО или региону», — подчеркивал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

То есть согласованности в заявлениях генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента Чехии Петра Павла как-то абсолютно не прослеживается. Да и, собственно говоря, непонятно, на основе каких разведывательных данных глава чешского государства сделал выводы о России как угрозе номер один в Европе.

В ходе своего выступления он в принципе не ссылался на какие-либо документы и источники. То есть Петр Павел не утверждал, что ему, к примеру, стали известны детали Плана применения Вооруженных сил России, что разведкой Чехии получена общестратегическая часть плана, а на этой карте зловещие красные стрелы тянутся не то чтобы до Праги, а вплоть до Ла-Манша. Он не сказал, что в России наблюдаются признаки стратегического и оперативного развертывания, на границах НАТО создаются ударные группировки и в ближайшее время противник (то есть ВС РФ) намерен перейти в наступление. В основе анализа и выводов президента Чехии лежит фраза «я так вижу» и не более того.

Конфликт с НАТО = ядерная война

Никакого конфликта высокой интенсивности в Европе, который так усердно описывает Петр Павел, не может быть по определению. Подобный конфликт в теории подразумевает применение только конвенциональных образцов вооружения и военной техники. А вот как раз такой ход вооруженной борьбы между Россией и НАТО весьма и весьма маловероятен. И вот по каким причинам.

Североатлантический альянс по своему военно-экономическому потенциалу намного превосходит Российскую Федерацию. К примеру, общая численность военнослужащих в Объединенных вооруженных силах НАТО составляет 5 млн 817 тыс. чел., в ВС РФ всего 1 млн 331 тыс. чел. Общее количество самолетов в НАТО — свыше 20 тыс., в ВС РФ — чуть более 4 тыс. А без господства в воздухе вести успешные боевые действия невозможно по определению, и это убедительно показала специальная военная операция. Общее количество боевых кораблей в НАТО — 2151, в ВМФ РФ — 598. И такое соотношение сил и средств примерно и по всем остальным позициям.

В подобной обстановке российской армии вести вооруженную борьбу с НАТО с применением только обычных средств поражения абсолютно бесперспективно.

При подавляющем превосходстве НАТО в обычных вооружениях конфликт будет угрожать самому существованию России. Поэтому в таких случаях Военной доктриной государства предусматривается переход к применению ядерного оружия. Иными словами, война между Россией и НАТО может быть только с применением ядерного оружия и никакой другой.

К этому следует добавить, что НАТО (как организация), по большому счету, выглядит как США и вся остальная мелочь. То есть в случае столкновения с НАТО Россия гипотетически будет воевать по большей части с Соединенными Штатами. Сказать, что в Вашингтоне в настоящее время (и в исторически обозримый срок) заинтересованы именно в таком развитии обстановки, значит, сильно преувеличить все возможные на сегодня угрозы и вызовы.

Так что президент Чехии Петр Павел сильно сгущает обстановку, и на фоне вышеупомянутого заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга слова главы чешского государства вообще можно расценивать как сугубо личное мнение Петра Павла, а отнюдь не официальную позицию альянса. Ее-то как раз и доводит до града и мира Столтенберг и никто другой.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).