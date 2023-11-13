Финляндия на неопределенный срок запрещает въезд велосипедистам из России

Посольство РФ в Финляндии сообщило о введении запрета на въезд россиян на велосипедах в республику с 15 ноября. С 9 ноября трудности с пересечением российско-финляндской границы на этом транспортном средстве возникли на трех КПП. В Хельсинки объяснили меру борьбой с нелегальной миграцией, однако велосипеды присутствуют в перечне позиций, запрещенных к ввозу в ЕС гражданами РФ в рамках антироссийских санкций.

Финляндия с 15 ноября запретит въезд на свою территорию из России на велосипедах, сообщило посольство России в республике.

«Согласно полученному уведомлению финских властей, с 00:00 часов 15 ноября 2023 года Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок», — говорится в публикации.

В дипломатическом ведомстве отметили, что аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября в пунктах пропуска Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. С российской стороны — это пункты пропуска Торфяновка, Брусничное и Светогорск . Всего на границе России и Финляндии размешены девять КПП.

В посольстве призвали россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.

Борьба с мигрантами

11 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на дежурного сотрудника пограничной охраны КПП Ваалимаа (ближайшем к Санкт-Петербургу) сообщило, что три крупнейших пропускных пункта, находящиеся в юго-восточной Финляндии, запретили въезд в страну на велосипедах из Российской Федерации с 9 ноября.

Пограничник не уточнил, на каком основании ввели запрет. По словам очевидцев, на месте пересечения границы финские власти установили запрещающие знаки для велосипедистов.

12 ноября в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления подтвердили, что пограничная служба Финляндии перестала пускать россиян в страну на велосипедах. При этом финские власти никаких официальных бумаг о таком запрете не направляли.

Позднее в тот же день заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари связал запрет для россиян на въезд в страну на велосипедах с нелегальной иммиграцией.

По его словам, нелегальные иммигранты часто пытаются пользоваться таким способом передвижения при пересечении границы. Только за последнюю неделю зафиксировали около 30 таких случаев. Речь идет о попытках граждан из третьих стран пробраться в Финляндию без документов и визы.

Как сейчас попасть в Финляндию

С 15 сентября Финляндия запретила въезд в страну на машинах с российскими номерами. Такое решение приняли вскоре после того, как Еврокомиссия (ЕК) представила разъяснения правил применения уже действующих санкций в отношении России из-за спецоперации.

В них говорилось, что въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, номера которых зарегистрированы в России, станут расценивать в качестве запрещенного импорта. В перечне позиций, запрещенных к ввозу, были и велосипеды.

В Брюсселе уточнили, что каждая страна ЕС сама решает, как исполнять ограничительные меры против Москвы.

В ответ посольство России в Финляндии рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в соседнюю страну. 25 сентября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что введенные ограничения вредят обычным россиянам, но заявила, что «за ведение войны приходится платить».

С 15 ноября единственный законный способ пересечь сухопутную границу между Россией и Финляндией — поездка на автобусе.