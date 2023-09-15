Как Европа конфискует машины россиян. Истории соотечественников за рубежом

Живущие в Евросоюзе россияне рассказали «Газете.Ru», что опасаются изъятия автомобилей. В ФРГ около 20 автовладельцев уже лишились машин. Многих застали врасплох новые разъяснения Еврокомиссии по конфискации машин россиян. Некоторые граждане успели поставить свои автомобили на местный учет, сменив номера, но остальным предстоит срочно эвакуировать свой транспорт из Европы. Подробнее об этом в материале «Газеты.Ru».

О риске возможной конфискации автомобилей «Газета.Ru» поговорила с автовладельцами-россиянами, которые прямо сейчас находятся в странах Евросоюза и ездят там на машинах с российскими номерами.

Роман, работник IT-компании из Москвы, находится в отпуске по туристической визе в испанской Валенсии. В поездку он взял свой автомобиль Volvo XC60

— Я сижу и не могу понять, нужно ли подрываться и уезжать, пока еще возможно. Или можно спокойно отдохнуть и поехать, потому что уже ничего не изменится. Но приходится читать кучу каналов и групп в Telegram, которые обсуждают ситуацию в конкретных странах, всякие чаты мигрантов, постоянно задавать вопросы: «А как у вас? А есть ли новости?» Из Испании я могу выехать через Польшу в Беларусь. Или из Италии паромом в Грецию, а потом в Турцию. Изучаю чаты живущих там людей и по такой схеме пытаюсь разработать маршрут, чтобы хоть как-то вернуться домой.

В худшем случае придется оставить машину где-нибудь в Сербии, если получится въехать-выехать. И решать вопрос вне ЕС. В Сербии, по крайней мере, не отнимут, надеюсь.

Неопределенность — вот, что плохо. Как можно так быстро вводить нормы и не давать людям время на выезд?

Грубо говоря, вот ехал человек домой, въехал в Латвию в два часа дня, и у него изъяли машину, пока он ехал до границы, потому что это норма работает сегодня с шести часов вечера. Я не совсем понимаю, почему немцы изымают машины, а испанцы при переезде позволяют людям, получившим ВНЖ, привезти машину и легально ее растаможить с очень большой скидкой. Вроде бы директива одна, а ситуации настолько разные. Поляки просто молчат. Если утром я поеду через Польшу,

где гарантия, что в полдень это не станет запрещено, и в условном Кракове меня не вынут из машины?

Все эти разъяснения совершенно не прибавляют ясности. Хорватия не дала никаких разъяснений, но машины пускать перестала. Выпустят меня или нет? Если бы они сказали, что въезд запрещаем, а выезд разрешаем и изымать машины не будем – это одна история. А делают так, как Германия, которая сказала, что никаких исключений делать не будет – «можем изымать, можем не изымать». Ситуация просто непонятная – кому-то что-то запретили, но при этом никто никому не говорит что. И даже внутри одной страны разные чиновники говорят разное, по странам Балтии это видно.

Естественно, я опасаюсь, что у меня заберут автомобиль. В санкциях написано, что они направлены против получения Россией значительного дохода. Не понимаю, как моя машина, сделанная в Европе и купленная в России, может принести России какой-то доход. Но Еврокомиссия считает, что может.

Может они думают, что я здесь продам автомобиль, и на эти деньги куплю себе ракету «Калибр»?

Приходится теперь заниматься партизанскими маршрутами и подумывать, а не выехать ли вообще в Марокко и посидеть со своей машиной там?

Не вижу особой перспективы обращения в посольство. Тем людям, у которых в Германии изымали машины, это помогло чуть меньше, чем никак. Что мне скажет посольство: «Зачем вы поехали в недружественную страну в такое время? Вы знали, на что идете? Извините, до свидания, не звоните, у нас очередь длиною в год».

Перерегистрировать машину – та еще задачка. Я же по туристической визе приехал. Даже если я это сделаю, то машину на европейских номерах гражданину России потом едва ли удастся вернуть в Россию. Нужно же будет оформлять временный ввоз и оставлять залог в размере стоимости растаможки, и делать этого не хочется. Плюс это сильно отличается от изначальных планов уехать в отпуск. Я этот вариант не рассматривал.

Польша

Анна, живет в Польше, перегнала туда ранее свой автомобиль Ford Fiesta.

Это абсолютно несправедливая и популистская мера, попытка чиновников Евросоюза что-то сделать, ввести какие-то очередные санкции, чтобы показать налогоплательщикам и будущим избирателям какую-то деятельность.

Мой автомобиль часто привлекал внимание, мягко говоря, не совсем дружелюбно настроенных групп лиц. Не могу судить точно, были ли это граждане Украины или Польши, но мою машину раскрашивали из баллончика, меня преследовали на дороге, мне оставляли записки разного характера и обклеивали мою машину карикатурами на Путина.

Честно говоря, после всех этих ситуаций у меня не осталось каких-либо эмоций. Если это произойдет, то произойдет, нет, значит нет.

Пока что власти Польши не объявляли об ограничениях и санкциях. Опасений у меня нет, и я не считаю, что мой автомобиль нужно как-то специально сохранять. У меня уже была мысль его продать в России и купить новый автомобиль здесь. Так было бы проще и спокойнее. Конечно, с февраля 2022 года было достаточно волнительно ездить на автомобиле с российскими номерами по стране, куда пришло большинство беженцев из Украины.

Я изучала вопрос перерегистрации машины еще в 2021 году. Это все очень муторно и долго. Насколько я понимаю, в любом случае пришлось бы вывозить машину в РФ, снимать ее с регистрации там, везти обратно в Польшу и ставить на учет. Это лишние траты денег, времени и нервов. Посольство находится в Варшаве, и после пандемии коронавируса у меня нет особого доверия к посольствам и консульствам РФ в Польше, потому что, к сожалению, они не особо помогали в некоторых вопросах. Я не обращалась в посольство и не думаю, что ситуация настолько критична, и что действительно будут отбирать автомобили.

Импровизация и краткосрочное планирование стали для многих реальностью, будем действовать по обстоятельствам. Сейчас я не чувствую волнения и тревоги по поводу своего автомобиля. Моя подруга пару месяцев назад переехала в Вильнюс на машине с российскими номерами, никаких проблем у нее было. Особенность Евросоюза такова, что каждое государство принимает те или иные меры в соответствии со своими принципами и законами. Если Еврокомиссия может выдать какую-то рекомендацию, это не говорит о том, что в каждой стране ее будут придерживаться.

Антон, живет в Болгарии, безработный и у него есть автомобиль Hyundai Grand Starex.

Какого-то сильного страха из-за конфискации у меня нет, думаю, что все будет в порядке. После получения ВНЖ, оформлением которого я в данный момент занимаюсь, я перерегистрирую машину на местные номера. Но основной мотив тут не страх конфискации, а экономия. Потому что, например, так горячо любимые нами братья сербы сделали минимальную страховку для машин из РФ за €200 в месяц. То есть, если мне нужно одним днем проехать по Сербии, то надо заплатить €200.

Я видел только сообщения, что кого-то не пускают в Венгрию, кого-то в Хорватию. И точно знаю, что в Болгарию и вчера, и сегодня, на РФ-номерах пропускают без вопросов.

Германия

Иван Коваль, живет и работает в немецком Гамбурге в отделе продаж IT-оборудования. Ему удалось вернуть Audi Q3 Sportback, которую конфисковала таможенная полиция несколько месяцев назад. Именно его кейс в начале 2023 года стал самым первым случаем в истории с конфискацией автомобилей у россиян в ЕС.

Мне известно около 20 случаев конфискации автомобилей на российских номерах в Германии. Все началось в конце апреля, аресты происходили в одном регионе, на севере страны. Машины арестовывает не таможня, а таможенная полиция. В Германии восемь отделений таможенной полиции, всем этим занимается таможенная полиция Гамбурга, она отвечает за три федеральные земли – Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания. Аресты были только в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне. Кто-то приезжал или уезжал на пароме, кого-то остановили на автобане.

Последний известный мне случай произошел в конце августа с женщиной, которая на фургоне везла собак с выставки.

Я знаю про арест автомобиля мужчины, который является гражданином страны ЕС, 20 лет прожил в РФ, имеет российский ВНЖ и ездит на машине с российскими номерами. Ему было просто отбить машину, потому что он имеет только гражданство страны ЕС, и санкции в его отношении не действуют.

Во втором случае россиянин находился в ЕС как турист, его машину арестовали в конце мая. У него есть решение суда о том, что машину необходимо вернуть, несмотря на то, что прокуратура ходатайствовала об аресте автомобиля. Но, к сожалению, прокуратура решила с этим не мириться, и идет в вышестоящую инстанцию – не окружной суд, а земельный, – чтобы добиться конфискации автомобиля.

Разъяснения Еврокомиссии не имеют никакой юридической силы.

Есть какой-то чиновник, который отвечает за FAQ, который регулярно обновляется. Трактовка и исполнение санкций лежит на каждой стране отдельно. Страны Балтии сказали, что вообще все машины будут конфисковывать или не пускать, а в Финляндии заявили, что ничего конфисковывать не будут. Германия сказала, что будет конфисковывать не только машины, но и личные вещи, но все равно все остается на усмотрение судьи, прокурора, таможенных служб и так далее.



Как удалось спасти автомобиль

Мой автомобиль арестовали 1 июня прямо возле дома в Гамбурге, я живу в 200-300 метрах от офиса таможенной полиции. Ездил по делам, припарковался, заблокировал машину и нес в руках двух котов. В этот момент рядом остановилась машина таможенной полиции. Я не стал делать вид, что рядом стоит чужой автомобиль, тем более, что с документами у меня все было в порядке. Когда оформлял машину на таможне, там посоветовали возить эти документы с собой, пока я не получу немецкие номера. На случай, если остановит таможенная полиция, чтобы не было проблем.

Из служебного автомобиля вышли двое полицейских в полной амуниции, в бронежилетах и с оружием. Попросили документы, осмотрели багажник и бардачок и сказали: «Садитесь в машину, сейчас мы все посмотрим и к вам вернемся». Потом полицейские кому-то звонили, спрашивали у меня, когда я въехал в Германию, когда машина оказалась в ЕС, через какую границу. В итоге ко мне подошел таможенный полицейский и сказал: «С документами все в порядке, но мы вынуждены вашу машину арестовать». Объяснил это тем, что с октября 2022 года в ЕС запрещено въезжать на машине с российскими номерами. Я о таком впервые слышал. Меня же пропустили в Латвии, я проехал через Литву, Польшу, Германию, и теперь мне говорят, что нельзя? Полицейские отвечают, что у латышей и литовцев свое исполнение санкций, а у нас все строго.

Я попросил показать, что якобы нарушил. Сначала мне показали параграф 18 закона о внешнеэкономической деятельности Германии. Там было написано, что за нарушение санкций в плане экспорта, импорта и так далее предусмотрено от 3 месяцев до 5 лет тюрьмы. Но там не указывалось, что я мог нарушить. Потом они показали статью 3i постановления Совета ЕС 833/2014, о которой сейчас все говорят. Документ посвящен «санкциям против России за дестабилизацию ситуации на Украине». Спрашиваю, причем тут я, я же ничего не дестабилизирую. Они отвечают, что это касается всех. Аргументов у меня больше не было, машину погрузили на эвакуатор и увезли. Составили протокол ареста и дали подписать документы о том, что я имею право на адвоката.

Дома я начал разбираться в этом постановлении и понял, что меня это вообще никак не касается. И начал искать адвоката. На это потребовалась неделя — многие не хотели браться, а кто-то просил €6 тыс. В итоге нашел адвоката Элину Винер. Она до сих пор ведет мое дело. Мы подали обжалование, доказательства о том, что в момент ареста автомобиль находился в процессе регистрации в Германии, документы с техинспекции, которую машина прошла за день до ареста, а также запись в местной ГИБДД о том, что я планировал получить немецкие номера и заказал резервацию номера (в Германии можно самостоятельно выбрать цифро-буквенную комбинацию), и даже рабочий контракт жены. В общем, все доказательства, что мы работаем, прописаны и не туристы.

Через неделю-две пришло уведомление от таможенной полиции о передаче дела в прокуратуру. 13 июля из прокуратуры пришло письмо о том, что машину решили отдать. На следующий день я ее забрал.

Оказалось, что когда в таможенную полицию пришло обжалование с доказательствами, то они провели собственное расследование и выяснили, что мой случай не попадает под санкции. Полиция сказала, что машину нужно отдать, а прокурор с этим согласился. Уголовное дело закрыто, но в прокуратуре сообщили, что я имею право на компенсацию, этим сейчас и занимается адвокат. Компенсации подлежит гонорар адвоката и прямой либо косвенный ущерб. Машина была в аресте 43 дня, я имею право на компенсацию 50 евро за каждый из них. Всего на юриста пришлось потратить около €1400.

Самое сложное с регистраций в Германии – это техинспекция, которую все должны проходить каждые два года. Для постановки не учет сама машина не нужна, требуются документ из таможни, оплата транспортного налога, прохождение техинспекции и номера, если ты их заказал заранее. На оба номера клеят наклейку округа, где зафиксирована машина, и дату следующей техинспекции. Единственная сложность возникает с хладагентом – в Германии автомобиль не пройдет техинспекцию с фреоном R134a, который до 2017 года заливался во все машины. Сейчас заливается фреон R1234yf. Чтобы пройти техинспекцию со старой машиной, нужно получит документ от дилера о том, что переоборудовать систему кондиционирования машины со старым фреоном невозможно.