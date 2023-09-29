Как можно проехать в Европу на российских номерах

В ночь на 3 октября в силу вступит запрет правительства Норвегии на въезд на территорию страны автомобилей, зарегистрированных в РФ. Ограничения коснутся транспортных средств, в которых девять и менее сидений. Ранее подобный запрет ввели Германия, Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. О том, как можно проехать в Европу на автомобиле, читайте в материале «Газеты.Ru».

Правительство Норвегии запретило некоторым транспортным средствам, зарегистрированным в России, пересекать границу государства. Нововведение вступит в силу в ночь на 3 октября. Информация об этом появилась на сайте Министерства иностранных дел королевства.

В заявлении говорится, что Норвегия вводит запрет в соответствии с обновленными рекомендациями по промежуточному импорту, которые Европейская комиссия опубликовала 8 и 12 сентября.

При этом нововведение касается только зарегистрированных в России легковых автомобилей, в которых девять и менее мест. Транспортные средства с десятью и более местами, а это микроавтобусы и автобусы, все еще могут пересекать границу, как это происходит и сейчас, например, через пограничную станцию ​​Стурскуг.

В ведомстве уточнили, что в некоторых случаях проезд на российских автомобилях будет возможен.

Так, граждане Норвегии и граждане Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и члены их семьи, которые постоянно проживают в России, смогут пересечь границу на машине с российскими номерами. Кроме этого, исключение сделано для транспортных средств, которые направляются в Норвегию по гуманитарным причинам, например, в случае серьезного заболевания, смерти или похорон. Также пересечь границу смогут дипломатические транспортные средства, которые принадлежат международным организациям или курьерским государственным службам. Однако в ведомстве уточнили, что не все пассажиры автомобиля автоматически могут попасть в Норвегию, если машина попадает под одно из исключений.

Куда не пустят на автомобиле с российскими номерами

8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения действующих с 2022 года санкций: въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в РФ, расценивается как запрещенный импорт.

Уже 12 сентября Германия заявила, что не будет делать для россиян исключений. Об этом сообщило РБК со ссылкой на ответ германской таможни россиянину, планирующему поездку в ФРГ. При этом еще в июле немецкие таможенники арестовали несколько российских автомобилей.

Эстония, Латвия и Литва также решили следовать новым правилам с 13 сентября. Более того, ограничения распространяются даже на граждан ЕС.

«Любой, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, с номерами, зарегистрированными в России, если у него нет документов, подтверждающих, что он следует транзитом в Калининград, должен знать, что его автомобиль будет конфискован», — сказала замглавы литовского министерства иностранных дел Йовита Нелюпшене.

С 16 сентября аналогичный запрет начал действовать в Финляндии.

Власти стран сообщили, что мотоциклы и прицепы не попадают под запрет. Также границу государств могут пересекать автобусы.

А в Калининград можно

Несмотря на то, что Литва присоединилась к запрету, пересечь границу на автомобиле с российскими номерами все же можно. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов со ссылкой на разъяснения литовской таможни в своем Telegram-канале сообщил, что запрет не затронет машины, направляющиеся в Калининград. Однако для этого должен быть оформлен упрощенный транзитный документ (УТД).

«Запрет на въезд в Литву для этих автомобилей не касается транзита рос. граждан через территорию Литвы, осуществляемого по УТД, при наличии в машине собственника автомобиля», — написал Алиханов.

УТД — документ который позволяет проехать в Калининградскую область через территорию Литвы. По нему можно находиться в стране не более 24 часов при каждой поездке. Однако он оформляется при наличии веских оснований — наличия в регионе родственников, недвижимости или официальной работы.

Франция правила не поменяла

«Известия» со ссылкой на пресс-службу посольства Франции в России сообщили, что Франция решила не присоединяться к запрету.

«В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014 Европейского союза», — сказали в посольстве.

В французском диппредставительстве добавили, что, несмотря на изменение правил Финляндией и Польшей, они этого делать не планируют.