Смириться с потерями и вступить в НАТО. Экс-главком альянса предложил Украине изучить опыт Кореи

Украина могла бы извлечь три урока из того, как Южная Корея вышла из войны 1950-х годов. Стране нужно вести переговоры «мир в обмен на землю», приступить к собственному восстановлению при поддержке Запада и обеспечить себе гарантии безопасности (вступить в НАТО). Такой сценарий для Украины в своей колонке для Bloomberg предложил экс-главком вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Такое развитие событий кажется ему реалистичным и способным привести Украину к успеху.

Поскольку Украина не может вернуть свои территории военным путем, ей нужно смириться с их отторжением (по крайней мере, на время), чтобы вернуть страну на путь мирного развития, написал Джеймс Ставридис.

«Во многом подобно Корейской войне, это (события на Украине. – Прим. ред.), вероятно, перерастет в замороженный конфликт, — пишет Ставридис. — Чем скорее прекратятся масштабные боевые действия, тем скорее украинцы начнут восстанавливаться».

Колумнист предвидит, что с таким исходом военного конфликта России и Украины многим будет смириться сложно.

«В каком-то смысле такой исход не понравится всем. Конечно, на Западе раздадутся голоса: «Мы не можем отдать ни пяди российской агрессии». Украинцы скажут: «Мы никогда не сдадим ни одной квадратной мили суверенной украинской территории». Но помните, что такой исход не понравится и президенту России Владимиру Путину», — говорится в колонке Джеймса Ставридиса.

По мнению адмирала, в пользу предложенного им варианта говорит тупик на фронте, в который зашли армии двух стран после попыток контрнаступления ВСУ весной — летом этого года. По его мнению, даже появление на Украине истребителей F-16 в следующем году вряд ли поменяет «правила игры».

Восстановить экономику

Еще один урок, который Украина может вынести из Корейской войны 1950 – 1953 годов: стране нужно приступать к собственному восстановлению, для чего следует обратиться к Западу с просьбой о финансировании.

«Сегодня западные фирмы видят экономический потенциал в послевоенном строительстве на Украине. Средства массовой информации, электроэнергетика, водоочистка и новая жилая застройка — все это будет в украинском списке покупок. Дополнительным плюсом для восстановления Украины является потенциальная доступность сотен миллиардов долларов в российских фондах, которые находятся под санкциями на Западе», — считает Джеймс Ставридис.

Также Украине следует получить незыблемые гарантии безопасности «иными словами, вступить в НАТО». Североатлантическому альянсу следует принять в свои ряды нового члена, пишет Ставридис, даже с учетом того, что 15% своей территории Украина не контролирует.

«Украинцы заслужили место в команде, и, оглядываясь назад на свое время в качестве военного командующего НАТО, я был бы рад приветствовать их в альянсе», — признался Ставридис.

Несколько десятилетий на реализацию плана

Три этих составляющих, по мнению автора колонки, способны привести Украину к успеху. При этом Ставридис подчеркивает, что окончательные решения должны принимать сами украинцы.

«Если это будет сделано, вот мой прогноз: несмотря на то, что Украина намного меньше по численности населения и площади земель, через несколько десятилетий она обгонит Россию по объему валового внутреннего продукта, общему объему производства сельскохозяйственной продукции и, конечно, построит жизнеспособное демократическое общество, в котором люди будут хотеть жить. <…> Будем надеяться, что чудо реконструкции в корейском стиле уже маячит на горизонте для Украины», — написал Джеймс Ставридис.

О вероятном завершении военного конфликта России и Украины по корейскому сценарию ранее писала журналистка Энн Эпплбаум в журнале Atlantic. Она предположила, что границы на нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть Украины, как и Южная Корея, будет защищаться американскими гарантиями безопасности и базами США. Чтобы это стало возможным, стороны должны договориться о прекращении огня, что на сегодняшний день кажется нереальным.