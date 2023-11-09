«Это преступление»: Володин ответил странам G7, собирающимся «своровать» замороженные активы России

Перед встречей глав МИД стран G7 в Токио, 8 ноября 2023 года

У России есть «моральные и юридические основания» предпринять шаги в отношении активов стран G7 на своей территории, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, намерение «своровать» средства РФ – преступление, которому необходимо дать международную оценку. Так чиновник отреагировал на заявление глав МИД стран G7 по итогам встречи в Токио. Согласно документу, активы РФ будут заблокированы до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, нанесенный Украине.

«Чистосердечное признание» стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) о желании присвоить себе замороженные российские активы — преступление, которому необходимо дать международную оценку. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Незаконное решение США и их «шестерки» — выстрел себе в ногу. Ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам», — написал чиновник.

Он добавил, что G7 «окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС».

«Это наносит непоправимый ущерб международному праву: государства, игнорируя его по примеру США и их «шестерки», по своему усмотрению смогут забирать, что посчитают нужным», — считает политик.

Володин утверждает, что у России возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых, по его словам, больше, чем замороженных на Западе российских средств. На экономику РФ это решение не повлияет.

«Самый надежный способ вложений — это инвестиции в свою страну — Россию. И деньги будут целы, и совесть чище», — заключил чиновник.

«Рычаг влияния» на Россию

Пост председателя Госдумы по теме замороженных российских активов стал реакцией на заявление министров иностранных дел стран G7 по итогам их встречи в Токио 8 ноября.

«Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, причиненный Украине», — отмечается в документе.

Там также выражена приверженность поддержке борьбы Украины за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.

«Мы обязуемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется, одновременно усиливая экономическое давление и вводя жесткие санкции и другие ограничения против России», — сказано в документе.

Об отсутствии намерения возвращать России ее активы до возмещения ущерба украинской стороне также сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен:

»[Американский] президент [Джо Байден] и его коллеги по Группе семи <...> подтвердили [ранее], что Россия должна заплатить.

И что иммобилизованные [на Западе] активы России в размере, как вы сказали, порядка $300 млрд не будут возвращены России, пока она действительно не заплатит.

Так что у нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении».

Чем отвечает Россия

Об ответе на «воровство» активов России Володин писал и раньше.

«Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах и исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева. Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа», — написал спикер российского парламента в своем Telegram-канале.

Накануне Владимир Путин подписал указ, позволяющий обменять часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян.

Схема подразумевает, что начальная стоимость ценных бумаг одного резидента не должна превышать 100 тыс. рублей. Предполагается, что условия проведения торгов будут устанавливаться специальной правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

В августе министр финансов Антон Силуанов говорил о том, что заблокированными остаются активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей.