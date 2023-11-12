В новом варианте бюджета США Украина опять осталась без финансовой помощи

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил законопроект о временном финансировании федерального правительства, предусматривающий два этапа. Часть ведомств предполагается профинансировать до 19 января 2024 года, другую — до 2 февраля. Выделение средств Украине (как и Израилю) документом не предусмотрено. Законопроект столкнулся с критикой (даже среди самих республиканцев), поэтому очередной шатдаун в США кажется все более реальным.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон (республиканец) представил законопроект о временном финансировании федерального правительства. Об этом пишет The Hill.

Документ предлагает два этапа финансирования: до 19 января 2024 года — тех ведомств, которым законодатели почти утвердили бюджеты на следующий год (например, Минэнерго, Минтранс и Минсельхоз) и до начала февраля — для тех, чье годовое финансирование еще согласуется (Минтруд и Минюст).

«Этот двухэтапный законопроект является необходимым для того, чтобы поставить республиканцев палаты представителей в наилучшее положение для борьбы за победу консерваторов», — сказал Майк Джонсон на совещании с однопартийцами (цитата по CNN).

Вопрос выделения средств на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также на укрепление южной границы США в документе не оговаривается. Politico пишет, что по мнению Джонсона, эти вопросы требуют отдельного обсуждения.

Шансы на принятие призрачны

Джонсон сообщил, что собирается вынести законопроект на голосование во вторник, 14 ноября, но, как пишет Politico, шансы на его успех кажутся весьма призрачными. Даже однопартийцы скептически отнеслись к предложенной двухступенчатой системы финансирования, поэтому спикер рассчитывает на поддержку демократов. Те, впрочем, дали понять, что не будут голосовать за законопроект.

Однако даже в случае одобрения в Палате представителей законопроект, скорее всего, будет отклонен Сенатом (там у демократов большинство).

Документ подвергли критике и в Белом доме. В заявлении пресс-секретаря Карин Жан-Пьер говорится, что законопроект — «рецепт для еще большего хаоса»

«За считанные дни до шатдауна и после закрытия Конгресса на три недели из-за того, что они свергли собственного лидера (столько республиканцы выбирали спикера – Прим. Ред.), республиканцы Палаты представителей тратят драгоценное время на несерьезное предложение, раскритикованное членами обеих партий. Чрезвычайное прекращение работы республиканской партии поставило бы под угрозу важнейшие приоритеты национальной безопасности и внутренней политики, в том числе вынудив военнослужащих работать без оплаты», — говорится в сообщении от имени Карин Жан-Пьер.

По ее мнению, республиканцам нужно «перестать тратить время на политические разногласия, выполнять свою работу и работать на двухпартийной основе, чтобы предотвратить шатдаун».

Времени – до пятницы

17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства (в нем средства на помощь Украине тоже не заложены). Если к этому сроку законодательная и исполнительная ветви власти США не примут новый документ, то наступит шатдаун — министерства и ведомства будут вынуждены приостановить работу из-за отсутствия финансирования.

Ранее демократы в Сенате заблокировали рассмотрение еще одного законопроекта республиканцев — о выделении $14,3 млрд помощи Израилю. В документе также не было предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

Российская сторона неоднократно заявляла, что финансирование Украины и поставки ей техники и боеприпасов только разжигают военный конфликт.

«К чему приводит эта политика подливания масла в огонь – хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», – говорил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности в августе этого года.