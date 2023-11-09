«Что они делали на границе утром субботы?» AP и Reuters заподозрили в связях с ХАМАС

Произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting заявила, что репортеры АР, NYT, CNN и Reuters могли заранее знать о готовящемся нападении ХАМАС на Израиль, произошедшем 7 октября. Кроме того, фотографы, запечатлевшие зверства, нарушили государственную границу. Израильские власти уже потребовали объяснений от мировых СМИ, назвав их сотрудников «соучастниками преступлений против человечности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Организация HonestReporting, защищающая Израиль от возможной предвзятости медиа, подняла вопрос о том, насколько этично было со стороны новостных агентств AP и Reuters публиковать фотографии, сделанные в момент вторжения вооруженной группировки ХАМАС на приграничную израильскую территорию.

В HonestReporting также предположили, что фотографы были связаны с ХАМАС и могли заранее знать о готовящемся вторжении. Кроме того, авторы снимков, скорее всего, нарушили границу между Израилем и сектором Газа.

«Что они (фотографы. — «Газета.Ru») делали там так рано, обычным тихим субботним утром? Было ли это согласовано с ХАМАС? Одобряли ли респектабельные информационные агентства, опубликовавшие фотографии, их присутствие на территории противника вместе с террористами-диверсантами?» — задаются вопросами в организации.

Без жилета «Пресса»

На снимках AP, сделанных в приграничном районе Израиля и в секторе Газа 7 октября, есть подписи четырех фотографов – Юсефа Масуда, Хасана Эслайи, Али Махмуда и Хатема Али. Известно, что Масуд также сотрудничает с The New York Times, а Эслайя — фрилансер CNN. Сотрудники HonestReporting, проанализировав их фото, пришли к выводу, что журналисты могли координировать свои действия с ХАМАС.

Так, Эслайя пересек границу Израиля, сфотографировал горящий израильский танк, а затем заснял нападавших на кибуц Кфар-Азза. В распоряжении HonestReporting также есть скриншоты ныне удаленных твитов Эслаи с фотографиями и видео. На одном из фото он запечатлел себя стоящим перед израильским танком, на нем нет жилета с надписью «Пресса» или шлема, а пост сопровождает надпись на арабском языке: «Трансляция из поселений в секторе Газа». Кроме того, в интернете есть фото, на котором Эслайя запечатлен с одним из лидеров ХАМАС и организатором резни 7 октября Яхьей Синваром.

Другие фотографы — Махмуд и Али — запечатлели похищения израильтян в Газу. Именно Махмуд сделал снимок пикапа, в багажник которого бросили гражданку Израиля и Германии Шани Лук. Впоследствии девушка скончалась. Али сделал несколько снимков людей, которых похищали в Стрипе.

Опубликованные снимки вызвали бурную реакцию в Израиле. Власти страны потребовали от СМИ объяснения работы фрилансеров. Израильский журналист Сергей Ауслендер заявил, что такие фото могли сделать только договорившись с ХАМАС.

«Тут вся штука в том, что работа журналиста в Газе полностью согласована с ХАМАС и происходит только с его разрешения. Все действия согласуются с ним. Все снимки и материалы проходят цензуру ХАМАС. И адепты «высоких журналистских стандартов» совершенно по этому поводу не парятся», — написал Ауслендер в своем Telegram-канале.

Реакция агентств

Агентство Reuters опубликовало комментарий, в котором решительно отвергло версию о том, что журналисты обладали какой-либо предварительной информацией о нападении на Израиль. Два фотографа-фрилансера находились на границе и участвовали в освещении событий 7 октября, а затем их фотографии приобрело агентство. До этого у Reuters «не было никаких отношений» с этими фотографами.

«Фотографии, опубликованные Reuters, были сделаны через два часа после того, как ХАМАС обстрелял южный Израиль ракетами, и более чем через 45 минут после того, как Израиль сообщил, что боевики пересекли границу», — говорится в заявлении агентства.

Пресс-секретарь Associated Press в беседе с Daily Wire тоже отвергла наличие у АР какой-либо предварительной информации о нападении.

«Associated Press ничего не знало о терактах 7 октября до того, как они произошли», — сказала Николь Меир.

«Роль AP — собирать информацию о последних новостных событиях по всему миру, где бы они ни происходили, даже если эти события ужасны и приводят к массовым жертвам. AP использует изображения, сделанные фрилансерами по всему миру, в том числе в секторе Газа», — добавила она.

Как сообщает Ynet News, телеканал CNN приостановил сотрудничество с Эслайей, несмотря на то, что не нашел «никаких оснований сомневаться в журналистской точности той работы, которую он проделал».

Управление общественной дипломатии Израиля при канцелярии премьер-министра заявило, что «серьезно относится» к истории о журналистах, оказавшихся на границе и запечатлевших зверства ХАМАС. В ведомстве назвали фотокорреспондентов «соучастниками преступлений против человечности».

«Эти журналисты были соучастниками преступлений против человечности, а их действия противоречили профессиональной этике. Вечером пресс-служба правительства направила срочное письмо руководителям бюро СМИ, нанявших этих фотографов, с просьбой дать разъяснения по этому поводу», — сообщила правительственная пресс-служба.

Ассоциация журналистов Иерусалима тоже заявила, что международным СМИ необходимо начать тщательное расследование вопросов, возникающих в связи с этим расследованием HonestReporting.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, убив не менее 1400 израильтян и захватив свыше сотни заложников. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времён Холокоста. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию «Железные мечи», одна из ее целей — уничтожение ХАМАС.