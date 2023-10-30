«Она была очень веселой и миролюбивой». Заложница ХАМАС Шани Лук погибла

Ставшая одной из самых известных жертв нападения ХАМАС на Израиль 22-летняя Шани Лук мертва. Об этом заявил израильский МИД, накануне эту информацию сообщили родственникам военнослужащие Армии обороны Израиля. Семья Лук более трех недель жила в неведении о судьбе Шани, она оказалась среди первых жертв атаки ХАМАС, находясь на музыкальном фестивале проходившем у границы сектора Газа.

«Мы с сожалением сообщаем, что тело 22-летней Шани Лук, имевшей гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано. Шани была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы. Наши мысли и молитвы сейчас с друзьями и членами семьи Шани. <...> Да будет благословенна память о ней», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

Израильский президент Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt также подтвердил гибель похищенной немки. По его словам, она была «обезглавлена», сообщает РИА Новости. Герцог выразил соболезнования семье погибшей.

Ранее об этом сообщила мать девушки Рикарда Лук.

«К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых», — сказала она немецкому телеканалу RTL.

Ади Лук, сестра погибшей, подтвердила информацию на свой страничке в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Информацию о смерти дочери Рикарда Лук получила от израильских военных. Идентификация останков была сделана на основе ДНК теста.

«Рикарда Лук предполагает, что ее дочь погибла еще 7 октября (день атаки боевиков ХАМАС на Израиль. – Прим. Ред.) — возможно, она была убита выстрелом в голову во время теракта», — говорится в материале RTL.

Символ террора ХАМАС

Шани Лук оказалась в числе первых жертв атаки ХАМАС на Израиль, поскольку находилась на музыкальном фестивале Nature Party, проходившем рядом с границей сектора Газа (Bild пишет, что Лук даже была в числе организаторов рейва).

По соцсетям и СМИ распространилось видео, показывающее, как боевики увозят на пикапе полуобнаженную девушку без сознания.

«Видео облетело весь мир и стало символом террора ХАМАС», — пишет RTL.

Близкие Шани Лук, рассмотрев на записи дреды и татуировки, предположили, что в пикапе находится именно она. У девушки неестественным образом были выгнуты ноги.

«Это так ужасно, так варварски, смотреть, как ее туда бросили. И мужчины над ней, полураздетой. Вы представить себе не можете. Это ужасно! Так жестоко и по-варварски», — говорила Рикарда Лук.

Три недели назад Рикарда Лук сообщала Bild, что Шани жива. Лук записала видеообращение к немецким властям с просьбой действовать немедленно и забрать Шани из Газы.

«Каждая минута на счету», — говорила женщина.

О том, что девушка находится в Газе, говорило то, что кто-то попытался воспользоваться ее банковской картой. Это произошло вечером 8 октября в магазине перед Индонезийским госпиталем на севере региона. Неизвестным не удалось снять деньги, но от банка по электронной почте пришло предупреждение.

Рикарда Лук рассказывала, что ее дочь звонила домой с фестиваля в момент начала атаки. Во время разговора были слышны звуки выстрелов. Шани казалась растерянной, она пообещала найти укрытие. После этого связь прервалась.

Девушка любила музыку и татуировки

Шани Николь Лук родилась 7 февраля 2001 года в немецком городе Равенсбург, но жила в Тель-Авиве, у нее было немецкое и израильское гражданство.

Девушка работала татуировщицей и вела свой блог в Instagram.

«Она всегда была очень веселой и миролюбивой, любила музыку и танцы», — рассказывала Рикарда Лук.