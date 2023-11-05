«Отношения ниже нуля». В Кремле рассказали, когда встретятся Путин и Байден

«Отношения ниже нуля»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом возможна только при обоюдном желании. Несмотря на охлаждение отношений, двум странам со временем придется возобновить диалог, считает представитель Кремля.
«Отношения находятся на нуле или, я бы сказал, даже ниже нуля. Но все равно, поскольку и Америка, и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе нам со временем придется возобновить этот разговор», — сказал чиновник в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков добавил, что Путин неоднократно говорил о готовности «к любому контакту» с Байденом. Тем не менее, американский президент должен «как минимум» «занять более конструктивную позицию»:
«Вот это сворачивание всего базиса российско-американских отношений произошло по инициативе американцев, поэтому как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную в отношении двусторонних отношений. И тогда будут вызревать условия для такой встречи».
24 октября Песков говорил о том, что в планах Путина нет контактов с лидерами европейских стран или США по поводу конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС.
«Никогда не говори никогда»
В сентябре возможность встречи Путина и Байдена прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Чиновник не стал исключать, что политики когда-нибудь встретятся за столом переговоров в связи с конфликтом на Украине.
«Никогда не говори никогда. <...> Итак, давайте посмотрим, дойдем ли мы когда-нибудь до этого момента, когда это станет возможным», — заявил он.
Блинкен добавил, что все, начиная с украинцев, мечтают о «справедливом и прочном» мире.
Контакты президентов
За время своего президентства Байден встречался с Путиным лишь однажды. Это произошло на саммите в Женеве в 2021 году. Переговоры длились четыре часа.
В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что планируют запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности. Кроме того, Москва и Вашингтон собирались начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
Байден отметил, что «полностью осознал, что является главой американской администрации, лишь при встрече с российским коллегой».
С предшественником Байдена Дональдом Трампом Путин встречался как минимум шесть раз. Первая встреча прошла 7 июля 2017 года в рамках саммита G20 в Гамбурге. Лидеры одобрили совместное заявление по Сирии.
После полноформатных переговоров в июле 2018 года в Хельсинки политики заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США. Путин положительно оценил встречу с Трампом и назвал ее полезной. Он сказал, что переговоры «отразили совместное желание выправить негативную ситуацию» в двусторонних отношениях.
Встречу, намеченную на 1 декабря 2018 года, Трамп отменил из-за инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили госграницу.