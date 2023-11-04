«Пора идти на сделку». Запад обсуждает с Киевом, чем придется пожертвовать ради мира с Москвой

Американские и европейские чиновники начали «спокойно» обсуждать с правительством Украины возможные мирные переговоры с Россией, сообщили источники NBC News. По мнению западных политиков, конфликт зашел в тупик, а у союзников кончаются запасы, выделенные на помощь Киеву. NBC пишет, что у Украины есть время до конца года или чуть больше до начала «более срочных обсуждений мирных переговоров». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

США и Европейский союз (ЕС) обсуждают с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией, сообщает NBC News со ссылкой на двух американских чиновников. Авторы статьи утверждают, что у Киева, вероятно, есть время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся «более срочные обсуждения мирных переговоров».

Собеседники телеканала, среди которых есть действующий высокопоставленный чиновник США, заявили, что «деликатные» переговоры состоялись во время встречи контактной группы по обороне Украины (формата «Рамштайн») в октябре. По словам чиновников, разговоры включали в себя «общие сведения» о том, от чего Украине, скорее всего, придется отказаться, чтобы достичь соглашения с Россией.

По данным NBC, американские и европейские чиновники полагают, что военный конфликт «зашел в тупик» и что они не смогут продолжать помогать Украине.

«Представители администрации Байдена обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как запасы России кажутся бесконечными. Украина также испытывает трудности с набором солдат», — пишет NBC News.

Кроме того, отмечает телеканал, внимание общественности к конфликту на Украине снизилось на фоне войны Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС в начале октября. Это может затруднить получение дополнительной поддержки Украины. В связи с этим союзники Украины пришли к выводу, что в ближайшее время нужно начать обсуждать мирные переговоры. «Любые решения о переговорах остаются за Украиной», — отметила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.

По данным NBC News, Украине предлагают некоторые гарантии безопасности НАТО даже без официального вступления в альянс, чтобы побудить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры. Бывший высокопоставленный чиновник Белого дома сказал NBC, что Киев может захотеть получить больше времени для боевых действий после получения тяжелой техники, но «растет ощущение, что уже слишком поздно и пора идти на сделку» .

Источники NBC говорят, что у них нет информации, готов ли президент РФ Владимир Путин к переговорам. Западные чиновники считают, что Москва может продолжать военные действия до тех пор, пока США и их союзники не прекратят финансирование Украины.

Проблемы с помощью для Украины

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 3 ноября заявила, что выделенные для Киева средства почти закончились, пишет Reuters. В связи с этим она призвала поспешить одобрить заявку на дополнительное финансирование.

Пока демократы и республиканцы в конгрессе не пришли к компромиссу по поводу поддержки Киева, США начали отправлять Украине небольшие пакеты военной помощи. По словам Жан-Пьер, это поможет продлить поддержку Киева, пока конгресс ведет обсуждения.

3 ноября Пентагон сообщил, что США передаст Украине вооружение стоимостью $125 млн и $300 млн в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI). Киев получит снаряды для зенитного ракетного комплекса NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы с лазерным наведением против БПЛА, противопехотные мины, 12 грузовиков, утепленное обмундирование.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с украинской версией Forbes поделился своим мнением о начале возможных переговоров с Россией:

«Пока украинский пограничник не вернется на последний пограничный пункт на востоке Украины или на острове Тузла, мой месседж к тем, кто решится предложить какие-то территориальные уступки, – даже не думайте об этом. Если кто-то решится со мной о таком говорить, у нас будет неприятный разговор».

По его словам, первым шагом для начала переговоров станет вывод российских войск с территории Украины.

«Тупик» в военных действиях

Главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с The Economist ранее заявил, что боевые действия на Украине зашли в тупик. По его словам, происходящее может трансформироваться в «позиционную войну» на годы и «измотать Украину». По мнению военного, вероятнее всего, прорыва уже не будет, поскольку обе стороны обладают современной техникой, что заводит конфликт в тупик. Залужный утверждает, что украинские войска должны были за четыре месяца добраться до Крыма, как об этом говорится в «учебниках НАТО», однако минные поля не позволили им это сделать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с Залужным, пишет ТАСС.

«Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены», – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, Киев не сможет одержать победу на поле боя.