Израильский министр пригрозил сбросить на Газу ядерную бомбу, а потом назвал это метафорой

Израильский министр Амихай Элияху сказал в интервью, что использование ядерной бомбы в секторе Газа — «это одна из возможностей». Биньямину Нетаньяху пришлось опровергать слова чиновника, а он сам позднее назвал их метафорой. В ХАМАС считают, что заявление Элияху «появилось не на пустом месте».

Неудачная «метафора»

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху, отвечая в эфире радиостанции Kol Berama на вопрос, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, заявил, что «это одна из возможностей».

Элияху также сказал, что в анклаве у Израиля «нет некомбатантов» (обслуживающего персонала войсковых частей ???) и выступил против поставок туда гуманитарной помощи.

После произошедшего премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил чиновника от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и опроверг его высказывания о возможности ядерного удара.

«Слова Амихая Элияху не соответствуют действительности и оторваны от реальности. Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы», — цитирует Нетаньяху Times of Israel.

Позже министр написал в соцсети, что «любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе было метафорическим».

«Но нам определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму», — подчеркнул он.

Элияху известен своими крайними высказываниями. Times of Israel пиcала, что политик выступал за присоединение сектора Газа. Отвечая на вопрос о судьбе палестинского населения, он говорил: «Они могут уехать в Ирландию или пустыню, монстры в Газе должны найти решение сами». Он также заявлял, что любой, кто размахивает флагом Палестины или ХАМАС, «не должен продолжать жить на земле».

Реакция ХАМАС

Эти слова израильского министра Амихая Элияху являются «выражением оккупационного нацизма и геноцида». Об этом заявил представитель движения ХАМАС Хазема Касема в Telegram-канале организации. По его мнению, заявление министра «появилось не на пустом месте».

Лидер ХАМАС обратился к международному сообществу, ООН и международным судам с призывом серьезно отнестись к словам Элияху и принять срочные меры, чтобы остановить «войну на уничтожение» в Газе. В посте подчеркивается, что бездействие и молчание мирового сообщества приведут к продолжению военных действия на Ближнем Востоке и «превратят весь регион в пылающий вулкан».

Обострение длится месяц

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. В этот день Израиль подвергся обстрелу со стороны сектора Газа, в приграничные районы проникли сотни боевиков движения ХАМАС, объявившего о начале военной операции под названием «Буря Аль-Аксы». Более 200 израильтян захватили в плен и увезли в Газу. ЦАХАЛ ответил массированным обстрелом, нанеся более сотни ударов по объектам ХАМАС.

Армия обороны Израиля проводит операцию «Железные мечи» — военные взяли под контроль населенные пункты у границы с Газой и наносят авиационные удары по объектам в анклаве. В Газе сложная гуманитарная ситуация: остановлена поставка воды, проблемы с поставками продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.