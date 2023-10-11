У ядерного центра в Израиле произошел «инцидент». До этого сообщалось об атаке ливанской «Хезболлы»

Официально Израиль никогда не подтверждал наличие ядерного оружия, но на севере страны уже более полувека существует Ядерный исследовательский центр, где, по неподтвержденным данным, еще в 80-е производилось до 40 кг плутония в год. 11 октября СМИ сообщили, что центр мог подвергнуться атаке со стороны Ливана. Подробности — у «Газеты.Ru».

В районе центра ядерных исследований в израильском городе Димона произошел «связанный с безопасностью инцидент», пишет Jerusalem Post.

Детали произошедшего пока не ясны. Ранее этот объект грозилась атаковать ливанская группировка «Хезболла». Ряд местных СМИ и Telegram-каналов сообщили, что удар был нанесен дроном из Ливана.

Около 18:00 (время совпадает с московским) ЦАХАЛ предупредил о нарушении воздушного пространства Израиля с севера и призвал мирных жителей срочно пройти в укрытия.

Спустя примерно час прозвучал еще один призыв не покидать убежищ. «Всем жителям Севера — от Хайфы и севернее — не покидать защищенных укрытий», — говорилось в сообщении.

Позже армия заявила, что воздушное пространство не нарушалось, а оповещения об опасности были сделаны из-за технического сбоя.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 октября призвал избегать эскалации конфликта в Израиле и выразил обеспокоенность из-за новостей об атаках Ливана.

«Я обращаюсь ко всем партиям и тем, кто имеет влияние на эти партии, избегать любой дальнейшей эскалации и побочных эффектов», — сказал он.

Накануне ливанская «Хезболла» взяла на себя ответственность за запуск противотанковой ракеты по позициям ЦАХАЛ, что побудило Израиль открыть ответный огонь.

Секретный «объект номер 2»

В Димоне находится Ядерный исследовательский центр. С 1964 года здесь действует тяжеловодный реактор на природном уране.

Центр не находится под контролем МАГАТЭ, что порождает множество гипотез. Так, западные СМИ ранее писали, что в конце 1960-х в Димоне было создано собственное ядерное оружие. Договор о нераспространении ядерного оружия Израиль до сих пор так и не подписал, поэтому разглашать такую информацию не обязан. Официально наличие ядерного оружия Иерусалим не подтверждает.

В 1957 году израильтяне создали спецслужбу ЛАКАМ, которая собирает информацию для создания ядерного оружия.

В 1986 году британская газета Sunday Times сообщила, что в Димоне находится секретный «объект номер 2», где производилось до 40 кг плутония в год.

Согласно различным оценкам, к настоящему моменту страна может иметь до 400 единиц ядерного оружия. По данным SIPRI, у Израиля есть около 90 ядерных боеголовок, а имеющегося плутония хватит для производства еще 100-200 единиц оружия.

«Оно у них точно есть, 100%. Ни один израильтянин никогда не подтвердит, но и не опровергнет этого», — заявил в недавнем интервью Sky News профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа в Великобритании Майкл Кларк.

По его словам, израильская военная доктрина предусматривает использование ядерного оружия в качестве «последнего средства сдерживания» в ситуациях, когда существование государства Израиль окажется под угрозой из-за действий иностранных держав.

«У них нет планов использовать их в секторе Газа… это слишком близко», — уверен Кларк.

Пятый день войны

Война Израиля против ХАМАС продолжается пятый день. В результате нападения на израильские города убито более 1200 человек и ранено 2400 человек. ЦАХАЛ объявил, что число убитых израильских солдат возросло до 189, еще 60 попали в плен.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в секторе Газа зарегистрировано 1055 погибших и 5184 раненых.

Израильская армия в течение дня наносила удары по позициям ХАМАС, а ракеты, выпущенные из сектора Газа, атаковали города на юге и в центре Израиля, включая Тель-Авив.

Израильский генерал Омер Тишлер заявил, что ЦАХАЛ атакует сектор Газа в беспрецедентных масштабах.

«Мы атакуем так, как сектор Газа никогда не атаковали», — подчеркнул он.

С ежедневным обращением к нации выступил и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху: «Народ един, его руководство тоже едино. Мы ведем войну против варваров, они хуже ИГ (организация запрещена в России), которые насиловали женщин и заживо сжигали людей. Каждый боевик ХАМАС — это смертник. Вместе мы победим».