От театральной труппы до отряда диверсантов. Канахина объявили в международный розыск

Мещанский суд Москвы заочно арестовал актера сериалов «Глухарь» и «Простые истины» Кирилла Канахина, он объявлен в международный розыск. Дело в отношении него возбуждено по статье о прохождении обучения в целях совершения терактов (ст. 205.3 УК РФ). Как предполагает следствие, в марте Канахин участвовал в украинском рейде в Брянскую область, а в мае — в нападении на приграничные районы Белгородской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мещанский суд Москвы заочно арестовал актера и бойца «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Кирилла Канахина. Как предполагают правоохранители, он был соучастником Дениса Капустина, организовавшего атаку на села в Брянской области в мае 2023 года.

Канахину предъявлено обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст.205.3 УК РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию страны. Актер объявлен в международный розыск, предает корреспондент ТАСС из зала суда.

Весной Басманный суд Москвы заочно арестовал Канахина по обвинению в теракте (ч.3 ст. 205 УК РФ). В его отношении также возбуждены дела о госизмене (ст.275 УК РФ) и участии в террористическом сообществе (ч.2 ст. 205.4 УК РФ).

Ранее Канахина объявили в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе МВД России, по какой именно статье его разыскивают — не уточнялось. Росфинмониторинг также внес Канахина и Капустина в реестр экстремистов и террористов.

Диверсии в России

По данным следствия, актер перешел на сторону Украины в 2022 году, тогда же вступил в РДК, в составе которого, как предполагается, участвовал в нападении на российские регионы. С конца января по начало марта 2023-го Канахин воевал за ВСУ на Херсонском направлении, взяв позывной «Крест». Он не пытался скрыть свою личность или быть узнанным, периодически появляясь перед камерами.

2 марта диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. В результате диверсии погибли два человека, пострадал подросток. Президент России Владимир Путин охарактеризовал случившееся как теракт.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Пострадали два человека – мужчина и женщина. В Кремле заявили, что целью нападения было отвлечение внимания от Бахмутского направления и уменьшение политического эффекта от потери Артемовска (украинское название — Бахмут).

Мать актера Валентина Канахина узнала сына на видео, записанном во время диверсии. Он был одет в камуфляж. Женщина не ответила на вопрос, когда общалась с сыном в последний раз.

Где играл Канахин

Канахин начал свою актерскую карьеру с подросткового сериала «Простые истины», в котором играл Фeдю Бaклaнoва. Исполнил одну из главных ролей в сериале Алексея Гордеева «Никто не знает про секс» и «Никто не знает про секс — 2» (там же снимались Ксения Собчак и Максим Коновалов). Играл в эпизодах в «Глухаре-3», «Законе и порядке», «Граче». Всего на его счету более 15 экранных работ.

В период с 2003 по 2017 год служил в Театре Луны на Малой Ордынке в Москве.

Канахин увлекался йогой и перед тем, как отправиться на Украину, успел поработать в йога-центре в Петербурге. Как рассказал «Известиям» директор центра, актер работал у него чуть меньше года и в какой-то момент заявил, что уезжает «к маме на Украину».