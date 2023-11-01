От театральной труппы до отряда диверсантов. Канахина объявили в международный розыск

Мещанский суд Москвы заочно арестовал актера и бойца «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Кирилла Канахина. Как предполагают правоохранители, он был соучастником Дениса Капустина, организовавшего атаку на села в Брянской области в мае 2023 года.
Канахину предъявлено обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст.205.3 УК РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию страны. Актер объявлен в международный розыск, предает корреспондент ТАСС из зала суда.
Весной Басманный суд Москвы заочно арестовал Канахина по обвинению в теракте (ч.3 ст. 205 УК РФ). В его отношении также возбуждены дела о госизмене (ст.275 УК РФ) и участии в террористическом сообществе (ч.2 ст. 205.4 УК РФ).
Ранее Канахина объявили в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе МВД России, по какой именно статье его разыскивают — не уточнялось. Росфинмониторинг также внес Канахина и Капустина в реестр экстремистов и террористов.
Диверсии в России
По данным следствия, актер перешел на сторону Украины в 2022 году, тогда же вступил в РДК, в составе которого, как предполагается, участвовал в нападении на российские регионы. С конца января по начало марта 2023-го Канахин воевал за ВСУ на Херсонском направлении, взяв позывной «Крест». Он не пытался скрыть свою личность или быть узнанным, периодически появляясь перед камерами.
2 марта диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. В результате диверсии погибли два человека, пострадал подросток. Президент России Владимир Путин охарактеризовал случившееся как теракт.
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Пострадали два человека – мужчина и женщина. В Кремле заявили, что целью нападения было отвлечение внимания от Бахмутского направления и уменьшение политического эффекта от потери Артемовска (украинское название — Бахмут).
Мать актера Валентина Канахина узнала сына на видео, записанном во время диверсии. Он был одет в камуфляж. Женщина не ответила на вопрос, когда общалась с сыном в последний раз.
Где играл Канахин
Канахин начал свою актерскую карьеру с подросткового сериала «Простые истины», в котором играл Фeдю Бaклaнoва. Исполнил одну из главных ролей в сериале Алексея Гордеева «Никто не знает про секс» и «Никто не знает про секс — 2» (там же снимались Ксения Собчак и Максим Коновалов). Играл в эпизодах в «Глухаре-3», «Законе и порядке», «Граче». Всего на его счету более 15 экранных работ.
В период с 2003 по 2017 год служил в Театре Луны на Малой Ордынке в Москве.
Канахин увлекался йогой и перед тем, как отправиться на Украину, успел поработать в йога-центре в Петербурге. Как рассказал «Известиям» директор центра, актер работал у него чуть меньше года и в какой-то момент заявил, что уезжает «к маме на Украину».