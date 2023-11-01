Сырые спальники, лисьи норы и украинская грязь: военные РФ рассказали о проблемах быта на передовой

Завершается летне-осенняя кампания в рамках специальной военной операции России на Украине. Уже скоро части и соединения ВС РФ будут действовать в условиях зимы. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок побывал на конференции «Огарковские чтения-2023», посвященной развитию военных технологий и их влиянию на ведение боевых действий, и рассказывает, что там говорилось о быте участвующих в СВО бойцов и командиров, находящихся в окопах.

Без огня, под непрерывным дождем

Участники боевых действий на фронтах СВО рассказали о своем быте на передовой в рамках конференции «Огарковские чтения», прошедшей в Москве 31 октября.

По их словам, на Южной Украине с октября по апрель идет практически непрерывный дождь (или дождь со снегом, или снег с дождем).

По этим причинам бойцы в окопах круглосуточно, на протяжении долгих недель с ног до головы мокрые, причем мокрые насквозь. Не особо помогают в этом случае и спальные мешки — они тоже промокают. И обсушиться нет никакой возможности. Развести костер в условиях переднего края (ближайшего к неприятельскому фронту оборонительного участка) нельзя, тем более ночью. Он сразу вскрывается противником и в самом скором времени по костру (и находящимся вокруг него бойцам) прилетит как минимум несколько мин калибра 120, 82 или 60 мм (последний — сугубо натовский калибр).

На переднем крае нельзя даже вскипятить кружку чая. Во-первых, огонь даже из нескольких щепок будет замечен тепловизорами противника, а во-вторых, таблетки из сухого спирта, которые входят в состав ежесуточного пайка рядового бойца, только подогревают воду в кружке, но отнюдь не приводят к закипанию.

Вездесущая грязь

Одной из главных проблем участники СВО назвали грязь.

Украинская грязь — так называемая муляка — практически везде. Она забирается в берцы, за рукава, за шиворот. Приходится без преувеличения спать в этой грязи, есть в ней. Пейзаж на переднем крае по большей части представляет собой воронки от снарядов и грязь.

Местность, на которой по большей части на Украине происходят боевые действия, представляет собой сельскохозяйственные угодья, то есть квадраты с размерами сторон в 5 км, окаймленные лесополосами (посадками). Находиться на открытых участках подобной местности опасно для жизни. Укрываться и оборудовать оборонительные сооружения можно только в посадках.

Выкопать окопы полного профиля и блиндажи (землянки) для укрытия личного состава в условиях муляки практически нереально. Только что отрытые ячейки и щели почти сразу заполняются грязной жижей. Можно выкопать разве что подобие лисьих нор, в которых и приходится бойцам и командирам на переднем крае укрываться от огня стрелкового оружия, огневых налетов, наконец, спать, да и просто жить.

Древесные насаждения, из которых состоят украинские лесополосы, практически непригодны для сооружения перекрытий землянок и блиндажей (никаких там «землянок наших в три наката», как поется в известной песне, из них не построишь). К тому же любая деятельность по сооружению подобных укрытий практически немедленно вскрывается противником и становится объектом для огневого удара.

Дроны ВСУ в небе и однообразная еда

Беспилотные летательные аппараты противника непрерывно висят над передним краем (причем вне радиуса действия наших антидроновых ружей и вне досягаемости огня из стрелкового оружия бойцов ВС РФ).

ВСУ отлично видят, что делается на линии боевого соприкосновения (фронтовики почему-то не любят этот термин и предпочитают говорить – передний край) и даже далеко за ней.

Любые перемещения групп бойцов, начиная с двух-трех солдат, вызывают немедленное огневое воздействие противника. Причем ВСУ очень неплохо оснащены всеми средствами разведки и наблюдения, в том числе приборами ночного видения всех возможных типов.

К примеру, для пополнения запасов продовольствия и боеприпасов от подразделения в точку сброса (где осуществляется выгрузка материальных средств) темной ночью отправляется два-три бойца. Они при передвижении не пользуются даже фонариками. В противном случае группа будет немедленно обнаружена и обстреляна. Боеприпасы и еда к переднему краю подвозятся отнюдь не трехосными автомобилями повышенной проходимости, а во многих случаях пикапами. Получив материальные средства, группа в полной темноте обычно отправляется обратно.

Еды на переднем крае более чем достаточно. Но бойцов и командиров утомляет ее однообразие. Если питаться сухим пайком, а он, по большому счету, весьма неплохого качества, но делать это в течение долгих недель, то поневоле устаешь от гречневой/рисовой каши и тушенки.

Вышестоящие командиры в курсе всех этих проблем и делают все возможное для улучшения быта бойцов на переднем крае. Но многое не изменишь по определению. Ничего, например, не сделаешь с местностью и мулякой. Один из возможных выходов в этой обстановке — чаще отводить в тыл подразделения и части для отдыха и восстановления боеспособности. В конце концов, людям надо просто обсушиться, помыться и побриться. И поесть горячего супа.

Но даже в этих условиях наши бойцы («просто золотые люди», как отзывались о них участники боевых действий в ходе конференции), проявляют (и это без всякого пафоса), организованность, дисциплину, и успешно решают поставленные боевые задачи.

Шестая ежегодная конференция «Огарковские чтения-2023», организованная Центром анализа стратегий и технологий, прошла 31 октября 2023 года в Москве. Конференция посвящена памяти яркого русского военного мыслителя второй половины XX века, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1977-1984) маршала Николая Огаркова.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).