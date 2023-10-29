«Чтобы он начал войну»: в Грузии заявили о желании Киева видеть Михаила Саакашвили у власти

Украина хочет видеть Михаила Саакашвили президентом Грузии, чтобы он втянул страну в конфликт Москвы и Киева, утверждает грузинский депутат Михаил Сарджвеладзе. Он напомнил о том, как Владимир Зеленский просил передать экс-президента Грузии украинской стороне для лечения. Тбилиси отказался удовлетворить просьбу Киева, после чего посол республики на Украине покинул страну.

Власти Украины хотят, чтобы пост президента Грузии снова занял Михаил Саакашвили. Такое мнение в эфире грузинского телеканала Imedi высказал председатель комитета парламента по защите прав человека и гражданской интеграции, депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе.

По его словам, Киев хочет видеть Саакашвили на месте лидера для втягивания Тбилиси в конфликт Украины и России.

«Сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии, только потому, чтобы он начал войну», — процитировало агентство «Sputnik Грузия» Сарджвеладзе.

Депутат подчеркнул, что в Киеве не раз призывали Тбилиси открыть второй фронт против России: с таким призывом выступал в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили тоже заявлял, что попытки втянуть республику в конфликт на Украине и открыть в стране «второй фронт» не прекращаются.

Что связывает Саакашвили с Украиной

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 года по 2013 год. Затем с 2015 года по 2016 год политик занимал должность советника президента Украины, которым тогда был Петр Порошенко. Одновременно Саакашвили был председателем Одесской областной государственной администрации. Оба поста он покинул в ноябре 2016 года. Спустя четыре года, уже при Владимире Зеленском — в мае 2020-го — политик занял кресло главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Саакашвили тогда поручили подготовку концепции революционной судебной реформы на Украине. Он прорабатывал этот вопрос с послами стран Большой семерки (G7) и ЕС. 29 сентября 2021 года политик нелегально прибыл в Грузию, где против него были заведены несколько уголовных дел. Вскоре его задержали.

В настоящее время Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам в грузинской тюрьме. Его осудили в общей сложности на девять лет лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями и организации ликвидации политических оппонентов. Вину политик не признал. Находясь в заключении, он объявлял голодовку.

Позиция Тбилиси

3 июля Зеленский на фоне публикации в интернете снимка исхудавшего Саакашвили в тюрьме запрашивал его передачу украинской стороне для последующего лечения за пределами страны. Глава правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе тогда исключил такую возможность. МИД Грузии в ответ 4 июля назвал требование Киева вмешательством во внутренние дела. В результате 6 июля посол Грузии в Киеве покинул Украину.

Вероятно, этот инцидент вспомнил Сарджвеладзе, говоря об испортившихся отношениях Киева и Тбилиси:

«Вы помните невероятно недружественные и необъяснимые шаги. Тот же отзыв посла из нашей страны, практически выдворение нашего посла из Украины. Все понятно, откуда все это и у кого какой интерес. Очень плохо выглядит, когда хорошие отношения между двумя странами принесли в жертву поддержке Саакашвили — вот в чем проблема».

18 сентября Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии обвинила группу лиц, «действующую как в республике, так и за ее пределами», в подготовке госпереворота. По утверждению СГБ, роль «ударной силы» поручили «Единому национальному движению» Саакашвили и другим оппозиционным партиям в стране, а также прозападным некоммерческим организациям, подготовленным в специальных лагерях на польско-украинской границе.