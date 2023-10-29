«Чтобы он начал войну»: в Грузии заявили о желании Киева видеть Михаила Саакашвили у власти

Власти Украины хотят, чтобы пост президента Грузии снова занял Михаил Саакашвили. Такое мнение в эфире грузинского телеканала Imedi высказал председатель комитета парламента по защите прав человека и гражданской интеграции, депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе.
По его словам, Киев хочет видеть Саакашвили на месте лидера для втягивания Тбилиси в конфликт Украины и России.
«Сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии, только потому, чтобы он начал войну», — процитировало агентство «Sputnik Грузия» Сарджвеладзе.
Депутат подчеркнул, что в Киеве не раз призывали Тбилиси открыть второй фронт против России: с таким призывом выступал в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили тоже заявлял, что попытки втянуть республику в конфликт на Украине и открыть в стране «второй фронт» не прекращаются.
Что связывает Саакашвили с Украиной
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 года по 2013 год. Затем с 2015 года по 2016 год политик занимал должность советника президента Украины, которым тогда был Петр Порошенко. Одновременно Саакашвили был председателем Одесской областной государственной администрации. Оба поста он покинул в ноябре 2016 года. Спустя четыре года, уже при Владимире Зеленском — в мае 2020-го — политик занял кресло главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Саакашвили тогда поручили подготовку концепции революционной судебной реформы на Украине. Он прорабатывал этот вопрос с послами стран Большой семерки (G7) и ЕС. 29 сентября 2021 года политик нелегально прибыл в Грузию, где против него были заведены несколько уголовных дел. Вскоре его задержали.
В настоящее время Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам в грузинской тюрьме. Его осудили в общей сложности на девять лет лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями и организации ликвидации политических оппонентов. Вину политик не признал. Находясь в заключении, он объявлял голодовку.
Позиция Тбилиси
3 июля Зеленский на фоне публикации в интернете снимка исхудавшего Саакашвили в тюрьме запрашивал его передачу украинской стороне для последующего лечения за пределами страны. Глава правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе тогда исключил такую возможность. МИД Грузии в ответ 4 июля назвал требование Киева вмешательством во внутренние дела. В результате 6 июля посол Грузии в Киеве покинул Украину.
Вероятно, этот инцидент вспомнил Сарджвеладзе, говоря об испортившихся отношениях Киева и Тбилиси:
«Вы помните невероятно недружественные и необъяснимые шаги. Тот же отзыв посла из нашей страны, практически выдворение нашего посла из Украины. Все понятно, откуда все это и у кого какой интерес. Очень плохо выглядит, когда хорошие отношения между двумя странами принесли в жертву поддержке Саакашвили — вот в чем проблема».
18 сентября Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии обвинила группу лиц, «действующую как в республике, так и за ее пределами», в подготовке госпереворота. По утверждению СГБ, роль «ударной силы» поручили «Единому национальному движению» Саакашвили и другим оппозиционным партиям в стране, а также прозападным некоммерческим организациям, подготовленным в специальных лагерях на польско-украинской границе.