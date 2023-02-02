«Вовлечь Грузию в войну». Тбилиси и Киев поспорили из-за Саакашвили

Официальные лица Украины и Грузии несколько последних дней спорят из-за политика Михаила Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что власти Грузии пытают и стараются убить задержанного политика, а украинский МИД требует срочно передать Саакашвили Киеву. В Тбилиси называют обвинения попыткой «вовлечь Грузию в войну».

«В худших традициях НКВД СССР»

На сайте МИД Украины в четверг было опубликовано заявление ведомства «относительно угрозы жизни гражданина Украины Михаила Саакашвили».

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест относительно негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили, который содержится за решеткой в Грузии», — говорится в сообщении.

Как считают в украинском ведомстве, грузинские власти применяют к Саакашвили «психологическое и физическое насилие» «в худших традициях НКВД СССР», а также отказывают ему «в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни».

В МИД Украины уверены, что такое «грубое нарушение прав человека» «идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС». Украинская сторона также полагает, что обращение с Саакашвили «свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии».

«Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести», — подчеркнули в ведомстве.

МИД Украины также обратился к иностранным правительствам и международным организациям с призывом публично встать на защиту «украинского гражданина, бывшего президента Грузии, жизнь которого оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей».

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил в эфире телеканала Rustavi 2, что считает позицию Киева в вопросе с Саакашвили попыткой «вовлечь Грузию в войну».

«К сожалению, в последнее время с высоких трибун звучат субъективные заявления и ложь. Мы все прекрасно знаем, что одна из главных целей этой глобальной кампании — вовлечь страну в войну. Идет огромная и сильнейшая кампания по вовлечению Грузии в войну», — сказал он.

«Их цель – его убить»

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Михаил Сарджвеладзе в эфире телеканала PalitraNews назвал обвинения украинской стороны «ложью». Он также выразил удивление тем, что накануне «глава воюющего государства» Владимир Зеленский «нашел время» для того, чтобы тоже высказаться о ситуации с Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, которая состоялась в Киеве, заявил, что власти Грузии «пытают» и стремятся «убить» находящегося в заключении Саакашвили.

«Я говорю об аресте гражданина Украины и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель — его убить», — сказал Зеленский.

Он также продемонстрировал фотографии Саакашвили в заключении и подчеркнул, что, по его мнению, грузинские власти занимаются «публичной пыткой гражданина Украины». При этом украинский политик уточнил, что не обсуждает, за что политика арестовали, так как это — внутренний вопрос Грузии.

В тот же день министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что считает слова Зеленского оскорбительными.

«То, что в Грузии кого-то пытают, кто бы это ни был, кто бы не говорил, это несправедливое и оскорбительное заявление. Как раз европейские и западные стандарты подразумевают то, что все заявления, тем более сделанные лицами, занимающими высокие должности, должны быть основаны на доказательствах», — возмутился грузинский министр.

Он отметил, что обычно власти Грузии стараются воздерживаться от комментирования высказывания украинских политиков из-за происходящих на Украине событий, но обвинения Зеленского «неприемлемы».

Дело Саакашвили

После карьеры президента Грузии Саакашвили перебрался на Украину, где успел побывать председателем Одесской областной государственной администрации, главой наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, советником президента Украины Петра Порошенко и председателем Совещательного международного совета реформ Украины.

Порошенко также даровал Саакашвили украинское гражданство, после чего тот отказался от грузинского. Однако и на Украине карьера политика грузинского происхождения не сложилась: в 2016 году он покинул занимаемые посты и стал активным участником протестов против Петра Порошенко, за что в 2017 году был лишен гражданства Украины указом последнего.

В 2018 году Саакашвили депортировали. Опальный политик поселился в Нидерландах. Но в мае 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство, что позволило Саакашвили вернуться на новую родину уже на следующий день. В сентябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где и был задержан, так как проходит в стране сразу по нескольким уголовным делам.

В Грузии политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, а во втором — к шести. Экс-президент также фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета.

В последнее время Саакашвили испытывает проблемы со здоровьем, из-за чего содержится в медицинском учреждении. Члены его семьи ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика.

В частности, 24 января адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщил СМИ, что у бывшего президента Грузии подтвердился коронавирус.