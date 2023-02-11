«Они послали Саакашвили, чтобы открыть второй фронт»

Украина пытается втянуть Грузию в вооруженный конфликт с Россией, для этого в страну послали экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил грузинский премьер Гарибашвили. По его словам, усилия Киева не прекращаются, там хотят, чтобы Тбилиси открыл второй фронт. Еще прошлой весной с прямым призывом открыть второй фронт в Грузии выступал глава СНБО Украины Алексей Данилов. А бывший советник офиса президента Алексей Арестович предлагал Тбилиси начать войну в Абхазии и Южной Осетии.

Украина продолжает пытаться втянуть Грузию в конфликт с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили во время брифинга при посещении курортного города Бакуриани.

«Попытки, чтобы этот конфликт каким-то образом перекинулся бы на нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы прямо слышали заявления представителей властей Украины на эту тему. Их целью было открыть второй фронт», — заявил глава грузинского правительства.

По словам Гарибашвили, именно с целью втянуть Тбилиси в вооруженный конфликт в страну прибыл экс-президент Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме. «И очень много провокаций, которые, к сожалению, не прекращаются и сейчас», — добавил премьер.

Он отметил, что Грузии удалось не допустить втягивания в войну.

«Несмотря на вызовы, наша власть, правительство — все вместе, вся команда — смогли предотвратить самое большое испытание для страны – войну», — сказал Гарибашвили.

Председатель грузинского кабмина подчеркнул, что из-за военных действий на Украине ситуация в регионе и в мире становится все более непрогнозируемой. И в таких условиях Тбилиси видит своей главной задачей защиту своей страны и интересов ее граждан, поэтому и решения властями будут приниматься соответствующие.

Премьер-министр также добавил, что обстановка вокруг Украины усугубляется тем, что ни одна из сторон не пытается сесть за стол переговоров. В то же время он пожелал Киеву мира и возвращения своих территорий.

Еще в марте 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призывал открывать «вторые фронты» на границах России, чтобы ослабить Москву и помочь Киеву. В качестве примеров он привел Грузию, Курилы, Калининградскую область, Нагорный Карабах.

Слова главы СНБО тогда вызвали критику и у парламентских партий Грузии, и у оппозиционных политиков.

«На деле, это не будет помощью или облегчением для Украины. Расширение войны, открытие фронтов и эскалация ни в одном случае не желательны для мира. Об этом говорит не один высокопоставленный чиновник НАТО и европейских государств», — отмечал в марте член парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.

В апреле прошлого года Алексей Арестович, занимавший тогда пост советника офиса украинского президента, заявил, что у Тбилиси сейчас есть уникальная возможность вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию. Однако такое предложение тоже не нашло поддержки у грузинских властей.

«Мы поколение, которое прошло через войну. Это всегда необходимо подчеркивать. Мы не допустим войны», — отвечала Арестовичу вице-премьер республики Тея Цулукиани.

В январе 2023-го депутат от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Гиви Миканадзе заявил, что Киев не оставляет попыток втянуть Тбилиси в конфликт с Россией. В качестве примера он привел недавнюю статью временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова в газете «Украинская правда». В ней дипломат подчеркивал, что Грузия отказалась возвращать украинским военным купленные в 2008 году комплексы «Бук» и американские противотанковые системы Javelin.

«Это заявление, возможно, еще одна попытка, чтобы как-то ввязать Грузию в войну. Мы еще раз категорически и четко заявляем, что со стороны нашего правительства не могут быть предприняты такие шаги, которые могут представить Грузию стороной боевых действий, и существовала бы опасность быть ввязанной в войну», – ответил на статью Миканадзе.

В начале февраля глава российского МИД Сергей Лавров обратил внимание, что западные страны хотели бы превратить Грузию в «раздражитель» для России, но республика руководствуется своими интересами.

«Сейчас в Грузии наряду с президентом... есть правительство, ...которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт говорят: «Вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем», — отметил Лавров.

Тбилиси не стал вводить собственные санкции против Москвы после начала специальной военной операции. Однако страна поддерживает международные ограничения, отправляет на Украину гуманитарную помощь и оказывает политическую поддержку Киеву. Несмотря на это, украинские и европейские власти критически высказывались в адрес грузинского правительства за нежелание присоединяться к антироссийским санкциям.