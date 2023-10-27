«Собрать уникальные компетенции в кулак». Путин дал поручения по космической программе

Президент России Владимир Путин встретился со специалистами космической отрасли и рассказал, что поручил правительству разработать национальный проект по развитию космической сферы. Его должны подготовить к 1 июля 2024 года. Глава государства также сообщил, что первый модуль Российской орбитальной станции может быть выведен на орбиту в 2027 году, а в России могут начать действовать частные космические компании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин поручил российскому кабмину разработать национальный проект по развитию космической сферы, упомянув оказавшийся успешным проект развития беспилотных летательных систем и призвав использовать «такие же подходы».

«Безусловно, нацпроект позволяет собрать в единый кулак уникальные компетенции наших научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса», — сказал президент на совещании по развитию ракетно-космической отрасли.

Проект должен быть разработан до 1 июля 2024 года.

Как подчеркнул Путин, новый нацпроект должен быть нацелен на формирование мощной и суверенной отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов. При этом необходимо максимально конкретизировать цели и выстроить понятные правила, а также снизить регуляторные барьеры.

Модуль РОС

Президент также заявил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в 2027 году. Главная цель заключается в том, чтобы в пилотируемой космонавтике не произошло никаких перерывов в связи с исчерпанием ресурсов Международной космической станции, отметил он.

«Чтобы появился не один сегмент, а вся станция», — сказал Путин, добавив, что один из этих сегментов сегодня уже был осмотрен.

Российский лидер выразил уверенность, что международное сотрудничество в космической отрасли будет продолжаться и дальше. «Сотрудничество на МКС работает, поэтому нужно всегда, чтобы было лучшее — у нас есть возможности быть лучшими», — заявил глава государства.

Космические частные компании

На встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли президент заявил, что в России должны развиваться частные космические компании.

«Государство <...> заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе», — сказал Путин, добавив, что необходимо создать оптимальные условия для сотрудничества государства и бизнеса.

«Рынок надо создать, с тем, чтобы было выгодно работать в этой сфере», — заключил президент.

Крушение «Луны-25»

Путин также прокомментировал крушение станции «Луна-25», назвав его «обидным инцидентом». При этом он подчеркнул, что лунная программа, несмотря на неудачи, будет продолжаться.

«Ошибки есть ошибки, сложная сфера деятельности. Всем обидно, я вас уверяю, но ничего, это же космонавтика, освоение космоса, все всё понимают... Отрицательный — это тоже опыт, который будет использован в будущем, чтобы ошибок не было», — резюмировал глава государства.

«Подобные сбои», как с «Луной-25», происходят «даже при современных избыточных требованиях» нормативного регулирования, добавил он.

В «Роскосмосе» считают, что причиной крушения «Луны-25» стал сбой системы управления. Наиболее вероятная причина — нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей). Предполагается, что в один массив данных попали команды с различным приоритетом исполнения.

Запуск «Луны-26» могут перенести с 2027 на 2026 год.