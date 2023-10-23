«Этого не будет никогда». Россия ответила на угрозы Латвии закрыть Балтику

Дмитрий Песков назвал неприемлемыми угрозы Латвии закрыть Балтийское море для России после повреждения газопровода Balticconnector. В МИД России сочли потенциальный шаг Риги «грубейшим нарушением международного права» и призвали найти виновных в подрыве «Северных потоков». В ведомстве также подчеркнули, что если повреждение трубопровода приравнивается «к акту вооруженного нападения», то Балтика должна быть закрыта не для России, а для США. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемым предложение президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для российских судов в случае, если подтвердится причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector.

Представитель Кремля заверил, что Россия «не имеет никакого отношения» к инциденту с трубопроводом и подчеркнул, что любые угрозы в адрес РФ «нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили».

При этом он напомнил латвийским властям о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», также проходящих по дну Балтийского моря.

«В ответ хочется спросить у господина президента, что нужно сделать с Балтийским морем <...> после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказал террористический акт на Балтике против «Северных потоков»?» – сказал Песков.

Работа газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию, приостановлена с 8 октября из-за утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение трубопровода может быть результатом внешнего воздействия, а полиция страны заявила об обнаружении «внешних следов» в районе утечки.

МИД РФ призвал закрыть Балтику для судов США

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что потенциальное закрытие Балтики для российских судов является «грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства». Он подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе должны понимать «всю серьезность» подобного шага.

«Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Этого не будет, не будет никогда», – сказал замглавы МИД.

При этом он посоветовал Западу направить «ту прыть, которую они проявляют в расследовании с инцидентом на Balticconnector», на выяснение виновного во взрывах на «Северных потоках».

По словам Грушко, если Латвия приравнивает повреждение газопровода «к акту вооруженного нападения», то после произошедшего с «Северными потоками» «Балтийское море должно было быть закрыто для американских кораблей».

Также он напомнил, что в средствах массовой информации распространяется версия о причастности к подрывам Киева. В этом случае, по заявлению замминистра, «должна быть прекращена любая помощь и содействие Украине».

Член Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков, комментируя возможное ограничение доступа к Балтийскому морю, призвал власти Латвии учитывать возможности собственного флота.

«Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря», – сказал он.

Кого подозревают в повреждении Balticconnector

10 октября телеканал Би-би-си со ссылкой на источники в Финляндии сообщил, что Россию подозревают в возможной «диверсии» на Balticconnector якобы в ответ на вступление страны в НАТО. Президент РФ Владимир Путин эти обвинения отверг, назвав их «чушью собачьей».

17 октября эстонская газета Postimees сообщила, что во время повреждения газопровода над ним находился китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear, который ходит под флагом Гонконга, он направлялся из Шанхая в Санкт-Петербург.

Кроме того, по данным издания, рассматривается возможность причастности к инциденту российского грузового судна «СГВ Флот», которое также находилось недалеко от трубопровода. В «Балтийской топливной компании» объяснили местонахождение судна погодными условиями.

По данным Yle, неподалеку от места происшествия также присутствовали суда, приписанные к портам Либерии, Панамы, Мальты и Островов Кука.

20 октября агентство Reuters сообщило, что министерство иностранных дел Финляндии связалось с властями России и Китая из-за повреждения Balticconnector и предупредило «о серьезности ситуации».

23 октября официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга сообщила, что Пекин взаимодействует с Хельсинки по вопросам расследования.

«Согласно имеющимся данным, во время инцидента китайское судно осуществляло обычное плавание в соответствующей акватории», – сказала она.

Неназванный представитель МИД Эстонии сообщил Reuters, что Таллин также находится на связи с китайскими властями для «обеспечения сотрудничества в расследовании».