«Уничтожить все и войти»: Израиль готовит «непревзойденную по жестокости» операцию в Газе

Источники Reuters утверждают, что ЦАХАЛ планирует разрушить инфраструктуру Газы «даже ценой больших жертв среди гражданского населения» и взорвать подземные тоннели ХАМАС, при этом у Израиля нет послевоенного плана для анклава. Экс-глава минобороны Израиля допустил, что война в регионе продлится несколько месяцев, а восстановление займет годы. Представитель израильской армии заявил о 203 похищенных ХАМАС заложниках и объявил о подготовке к «следующих этапам» боевых действий.

«Уничтожить все, но что потом?»

Операция израильской армии «Железные мечи» против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа будет «непревзойденной по своей жестокости и непохожей ни на что, что Израиль проводил в секторе Газа в прошлом», сообщило агентство Reuters со ссылкой на восемь источников из числа ближневосточных и западных чиновников.

По данным агентства, стратегия Израиля на ближайший период заключается в разрушении инфраструктуры Газы «даже ценой больших жертв среди гражданского населения».

При этом ЦАХАЛ хочет побудить население анклава перебраться к границе с Египтом, а затем взорвать сеть подземных тоннелей ХАМАС.

Источники Reuters утверждают, что у Израиля нет послевоенного плана для сектора Газа.

«У Израиля нет эндшпиля для Газы. Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти, но что потом?» – сказал один из источников в региональных службах безопасности.

Заложники в Газе

По меньшей мере 203 человека находятся в заложниках у палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа, заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Об этом написала Times of Israel.

По словам чиновника, данные не окончательные, ЦАХАЛ продолжает проверять сообщения о пропавших без вести после нападения боевиков на страну 7 октября. Также военные продолжают поиски тел израильтян у границы с сектором Газа, многие найденные останки еще нужно опознать.

Хагари добавил, что боевики, проникшие в страну во время нападения, могут до сих пор находиться на территории Израиля.

Он сообщил, что в ночь на 19 октября израильские военные обнаружили и захватили «измученного террориста», который пытался вернуться в Газу.

«Мы еще не закончили сканирование [приграничной зоны с сектором Газа]», — сказал представитель армии.

По данным ЦАХАЛ, в последние дни новых проникновений в страну не было. При этом Хагари подчеркнул, что войска продолжают готовиться к «следующим этапам» боевых действий – предположительно, речь идет о наземной операции в анклаве.

Ход боевых действий

Армия обороны Израиля сообщила об ударах по сотням объектов инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа, а также о ликвидации главы военного отделения «Комитетов народного сопротивления» в Рафахе и других «высокопоставленных членов различных террористических организаций».

По заявлению ЦАХАЛ, более десяти бойцов спецназа ХАМАС «Нухба» стали объектом высокоточного воздушного удара, в числе других целей ударов – места запуска противотанковых ракет, разведывательная инфраструктура и дополнительные командные центры боевиков.

Израильская армия также отчиталась об ударах по объектам на границе с Ливаном, которые принадлежат ливанской шиитской организации «Хезболла», в числе пораженных объектов – пункт запуска противотанковых ракет.

В результате ночных израильских ударов по сектору Газа погибли по меньшей мере 33 человека, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анквала. Арабская редакция канала также опубликовала кадры взрыва в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. Официально Израиль не сообщал об ударах по лагерю.

Палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что в результате ракетного удара Израиля полностью уничтожены четыре жилые башни в центральном районе сектора Газа, жители были предупреждены об ударе и эвакуированы.

Война может занять месяцы

Бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что боевые действия могут продлиться несколько месяцев, написала газета Times of Israel:

«Война на юге – а при необходимости и на севере или где-либо еще – может занять месяцы, а восстановление займет годы. Только когда [восстановление] будет завершено, мы победим».

По словам экс-министра, цель Израиля – не только победить ХАМАС, но и «пообещать, что юг станет на 100% раем».

Начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви допустил расширение масштабов боевых действий в случае, если против Израиля выступит «еще один враг» – речь идет об атаках ливанской «Хезболлы» на северной границе.

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай заявил, что правоохранительные органы страны будут проявлять «нулевую терпимость» к демонстрациям сторонников ХАМАС в Израиле. Он заявил, что израильские власти не выдадут разрешений на проведение демонстраций, и пообещал «помочь» сочувствующим Газе «добраться» до анклава.

«Приглашаем всех, кто хочет идентифицировать себя с Газой, – я посажу их в автобусы, которые отправят их туда», – сказал Шабтай.

Гуманитарная помощь

Президент США Джо Байден сообщил, что его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси согласился открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» для примерно 20 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа.

«Если ХАМАС конфискует их или не пропустит их <…>, то это прекратится. Потому что мы не станем отправлять гуманитарную помощь ХАМАС», — отметил Байден.

Заместитель главы МЧС России Илья Денисов объявил, что ведомство доставит 27 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы. По его словам, спецборт Ил-76 отправился с подмосковного аэродрома Раменское в Египет, где груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые обеспечат его доставку в анклав.

Протесты в США

18 октября в здание конгресса США в Вашингтоне ворвались пропалестинские демонстранты, они требовали прекращения огня между Израилем и ХАМАС, сообщило издание Daily Mail.

close Пропалестинские протестующие в футболках с надписью «Евреи требуют прекратить огонь сейчас» в здании Капитолия США в Вашингтоне, 18 октября 2023 года Пропалестинские протестующие возле здания Капитолия США в Вашингтоне, 18 октября 2023 года Пропалестинские протестующие в здании Капитолия США в Вашингтоне, 18 октября 2023 года Пропалестинские протестующие с баннерами «Прекратите огонь» в здании Капитолия США в Вашингтоне, 18 октября 2023 года Конгрессмен от партии республиканцев Брэндон Уильямс демонстрирует перед пропалестинскими протестующими флаг Израиля, 18 октября 2023 года Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

По данным движения Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), на улицы Вашингтона вышли 10 тысяч человек, несколько сотен из которых были задержаны. Протестующие выступали против насилия в секторе Газа и призвали остановить «этнические чистки палестинцев, проводимые израильским правительством» и прекратить поставки военной помощи Израилю со стороны США.