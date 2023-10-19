Спецназ и боевые пловцы летят из Германии на Кипр. Они должны спасти немцев из плена ХАМАС

Германия отправила на Кипр бойцов элитного спецназа на случай необходимости эвакуации немцев из сектора Газа или Ливана, а также для освобождения заложников из плена палестинской радикальной группировки ХАМАС. По последним данным, в плену у радикалов 199 человек, немцев из них — восемь. Также среди заложников есть один россиянин. В ХАМАС заявили об освобождении пленных в случае прекращения огня со стороны Израиля.

Немецкие войска

Бундесвер (вооруженные силы Германии) на фоне обострения палестино-израильского конфликта перебросил на Кипр специальные элитные подразделения. Они должны будут эвакуировать немцев из Ливана и сектора Газа в случае чрезвычайной ситуации, написала газета Bild co ссылкой на сообщение источников в силовых структурах.

Как сообщили собеседники издания, на Кипр перебросили членов командования сил специального назначения вместе с оборудованием, а также части командования сил специального назначения ВМС, ядро которого — боевые пловцы.

В случае необходимости эвакуации немцев, бундесвер сможет оказать содействие со стороны моря.

Спасение заложников

По данным издания, одновременно на Кипр передислоцированы силы подразделения спецназа федеральной полиции ФРГ — GSG 9. Это подразделение специализируется на спасении заложников. Его помощь может понадобиться при спасении граждан Германии, попавших в плен ХАМАС, и немцев, работающих на территории сектора Газа и желающих покинуть регион.

По информации источников издания, все доступные немецкие силы находятся наготове. Власти готовятся к различным сценариям развития событий на Ближнем Востоке.

«Мы на низком старте и готовы к любым вариантам», — сказали в правительстве ФРГ.

Сколько людей может быть эвакуировано в случае операции, не уточняется. В Bild заявляют, что с учетом заложников и тех немцев, которые работали в секторе Газа и Ливане, речь может идти о двузначном числе.

Заложники ХАМАС

14 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что заложниками боевиков ХАМАС оказались восемь немецких граждан.

16 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оценила общее число заложников палестинской радикальной группировки в 199 человек.

Накануне посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что один гражданин России числится среди пленников ХАМАС, но есть предположения, что пленных россиян там может оказаться больше.

17 октября член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил телеканалу Al-Jazeera, что палестинское движение готово отпустить заложников в случае прекращения огня.

«Да, если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей», — сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке

7 октября силы радикального палестинского «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) выпустили несколько тысяч ракет по Израилю с территории сектора Газа и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию страны, взяли сотни людей из числа военных и гражданских лиц в заложники.

На этом фоне Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи» и начала в ответ обстреливать сектор Газа. 9 октября ЦАХАЛ объявила о переходе к наступательной фазе уничтожения палестинской радикальной организации. 15 октября Армия Израиля сообщила о намерении вторгнуться в сектор Газа.

Вечером 17 октября в здание больницы «Аль-Ахли» в секторе Газа прилетела ракета. По информации министерства здравоохранения Газы, жертвами в основном стали женщины и дети. ХАМАС обвинил в ударе Израиль. ЦАХАЛ обвинила союзников ХАМАС — группировку «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России).