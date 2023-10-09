«Вряд ли кто-то может оспорить». Песков заявил, что у Путина нет конкурентов

Песков заявил, что президентские и парламентские выборы в России в условиях спецоперации отменять не будут. Ранее отказаться от голосования на время боевых действий предложил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Кремле опираются на заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения президентских и парламентских выборов даже в условиях спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы исходим из заявления президента Путина, которое он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию, где он говорил о парламентских и президентских выборах в ходе специальной военной операции, и президент акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, конституции и, соответственно, проведения этих выборов», — сказал Песков.

Так Песков прокомментировал недавнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова перенести президентские выборы из-за СВО или провести их с единственным кандидатом — Путиным.

«Очевидно, что президент Путин в нашей стране, особенно сейчас, в период беспрецедентной консолидации всего общества вокруг президента и его идей, является абсолютно лидирующим политиком, которому вряд ли кто-то даже теоретически может составить хоть какую-то конкуренцию в электоральном плане. Наверное, это истина, которую вряд ли кто-то может оспорить. Думаю, что именно это имеет в виду Рамзан Кадыров», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что «все могут высказывать свои идеи, предложения».

Кадыров не хочет выборов

О том, что в России на период проведения спецоперации на Украине следует отменить президентские выборы, либо выдвинуть на них единого кандидата, Кадыров заявил 7 октября (день рождения Путина).

«Считаю, что в период проведения СВО ни о каких выборах Президента России не должно быть и речи. Совершенно очевидно, что таким масштабным событием воспользуются и будут использовать для провокаций многие недружественные страны, включая весь коллективный Запад. Наши недруги постараются раскачать ситуацию внутри государства», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его мнению, «в сегодняшних условиях очень важно сплотиться вокруг главы государства», а «другого человека, который в современных реалиях может защитить Россию, у нас нет».

Предвыборная кампания может начаться в День народного единства

Выборы президента России должны пройти в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате их проведения примет Совет Федерации в декабре 2023 года: не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования — с 8 по 18 декабря 2023 года.

12 сентября в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке Путин подтвердил, что решение о выборах примут в течение 2023 года.

«У нас в соответствии с законом парламент должен принять решение в конце года: когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим», — сказал он.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщил, что Путин может объявить о выдвижении на новый срок в ноябре на международной выставке-форуме «Россия» в Москве (начнет работу 4 ноября).

«Идеологическая рамка» кампании выглядит так: Россия — отдельная цивилизация, «семья семей», для которой важны традиционные ценности, ее атакуют враги, но благодаря консолидации общества они ничего не добьются», — пишет газета.

Тема специальной военной операции, пишет «Коммерсантъ», не станет доминантой. Источники газеты сообщили, что про нее будет говориться «ровно столько, сколько нужно».