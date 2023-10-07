«Другого у нас нет». Кадыров предложил отменить выборы и оставить Путина президентом

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал либо отменить предстоящие весной 2024 года президентские выборы, либо выдвинуть на них только одного Владимира Путина. По его мнению, так нужно поступить, так как Россия по-прежнему живет в условиях неоконченного военного конфликта. Путина Кадыров назвал «мудрым политиком и воином» и выразил уверенность, что никто другой не сможет «защитить сегодня нашу страну». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил не проводить выборы президента в 2024 году или же провести референдум с одним кандидатом — действующим лидером Владимиром Путиным. Причина — до сих пор не оконченная спецоперация на Украине.

«Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат: Владимир Владимирович Путин», — предложил глава региона (цитата по «РИА Новости»).

Второй возможный сценарий, по мнению Кадырова, — это отмена выборов из-за продолжающегося военного конфликта, потому что «другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну».

Глава Чечни назвал Путина «самым мудрым политиком и воином», а также честным и правильным человеком, «который никогда не бросает своих». «Кто Владимира Владимировича близко знает, знает, какой он честный, правильный», — сказал Кадыров. Президент всегда глубоко вникает во все региональные проблемы, в том числе и в происходящее в Чечне, отметил он.

Выборы-24

Следующие выборы президента в России должны пройти в 2024 году. Обычно они проводятся в третье воскресенье марта, но окончательную дату назначает Совет Федерации. Путин пока не делал никаких официальных заявлений о том, будет он баллотироваться на этот раз или нет.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке, прошедшем в сентябре, журналисты задали ему соответствующий вопрос, однако глава государства не дал конкретного ответа и предложил дождаться решения парламента по дате проведения выборов.

«У нас в соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года. Вот когда решение будет объявлено, дата будет названа, тогда и поговорим», — сказал он.

Источники газеты «Коммерсантъ», близкие к администрации президента, утверждают, что старт неформальной президентской кампании уже намечен — на ноябрь. Его приурочат к открытию международной выставки-форума «Россия». Путин может публично объявить о своем желании пойти на выборы именно на этой площадке, а его кампанию будут выстраивать вокруг спецоперации на Украине и «патриотической мобилизации».

День рождения Путина

Кадыров предложил идею оставить Путина на его посту без выборов в день рождения политика. Сегодня президенту исполнился 71 год. В центре Грозного по такому случаю прошел масштабный флешмоб.

В московских «Лужниках» активисты Молодой гвардии «Единой России» и Волонтерской Роты тоже поздравили главу государства — выстроились в огромную надпись «Горжусь Россией, горжусь президентом». Более 2,5 тысяч человек вышли с флагами и на Дворцовую площадь в Петербурге.

Сейчас идет уже четвертый президентский срок Путина. Впервые он был избран главой государства 26 марта 2000 года, потом переизбирался в 2004-м. В годы правления Дмитрия Медведева перешел на должность премьер-министра, а в 2012 году вернулся в президентское кресло. В 2018-м Путина снова переизбрали.