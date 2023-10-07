«Другого у нас нет». Кадыров предложил отменить выборы и оставить Путина президентом

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил не проводить выборы президента в 2024 году или же провести референдум с одним кандидатом — действующим лидером Владимиром Путиным. Причина — до сих пор не оконченная спецоперация на Украине.
«Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат: Владимир Владимирович Путин», — предложил глава региона (цитата по «РИА Новости»).
Второй возможный сценарий, по мнению Кадырова, — это отмена выборов из-за продолжающегося военного конфликта, потому что «другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну».
Глава Чечни назвал Путина «самым мудрым политиком и воином», а также честным и правильным человеком, «который никогда не бросает своих». «Кто Владимира Владимировича близко знает, знает, какой он честный, правильный», — сказал Кадыров. Президент всегда глубоко вникает во все региональные проблемы, в том числе и в происходящее в Чечне, отметил он.
Выборы-24
Следующие выборы президента в России должны пройти в 2024 году. Обычно они проводятся в третье воскресенье марта, но окончательную дату назначает Совет Федерации. Путин пока не делал никаких официальных заявлений о том, будет он баллотироваться на этот раз или нет.
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке, прошедшем в сентябре, журналисты задали ему соответствующий вопрос, однако глава государства не дал конкретного ответа и предложил дождаться решения парламента по дате проведения выборов.
«У нас в соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года. Вот когда решение будет объявлено, дата будет названа, тогда и поговорим», — сказал он.
Источники газеты «Коммерсантъ», близкие к администрации президента, утверждают, что старт неформальной президентской кампании уже намечен — на ноябрь. Его приурочат к открытию международной выставки-форума «Россия». Путин может публично объявить о своем желании пойти на выборы именно на этой площадке, а его кампанию будут выстраивать вокруг спецоперации на Украине и «патриотической мобилизации».
День рождения Путина
Кадыров предложил идею оставить Путина на его посту без выборов в день рождения политика. Сегодня президенту исполнился 71 год. В центре Грозного по такому случаю прошел масштабный флешмоб.
В московских «Лужниках» активисты Молодой гвардии «Единой России» и Волонтерской Роты тоже поздравили главу государства — выстроились в огромную надпись «Горжусь Россией, горжусь президентом». Более 2,5 тысяч человек вышли с флагами и на Дворцовую площадь в Петербурге.
Сейчас идет уже четвертый президентский срок Путина. Впервые он был избран главой государства 26 марта 2000 года, потом переизбирался в 2004-м. В годы правления Дмитрия Медведева перешел на должность премьер-министра, а в 2012 году вернулся в президентское кресло. В 2018-м Путина снова переизбрали.