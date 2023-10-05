Как эсэсовец почти получил высшую награду Канады

Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон извинился за то, что экс-служащий дивизии СС «Галичина» Питер Саварин был представлен в 1987 году к Ордену Канады. Чиновники утверждают, что тогда не знали о прошлом этого человека. Скандалы с чествованием нацистов вернули к жизни дискуссию о необходимости обнародовать данные о военных преступниках, сбежавших в Канаду из Европы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон принес извинения за то, что бывший служащий дивизии Ваффен СС «Галичина» («Галиция») Питер Саварин был представлен в 1987 году к высшей гражданской награде страны — Ордену Канады. Об этом сообщил телеканал CTV.

«С глубоким сожалением мы признаем, что мистер Питер Саварин был представлен к Ордену Канады в 1987 году, и мы приносим искренние извинения тем канадцам, которым этот факт принес огорчения или боль», — заявила Линн Сантерре, пресс-секретарь канцелярии секретаря генерал-губернатора.

Саварина номинировали «за продвижение мультикультурализма», но награду не вручили, так как он умер в 2017 году. Ветеран Ваффен СС был ректором Университета Альберты и возглавлял «Всемирный конгресс свободных украинцев» (Генпрокуратура России признала организацию нежелательной). По информации издания Forward, он служил в дивизии СС «Галичина» – именно в той, в которой служил Ярослав Хунка, из-за приглашения которого в канадский парламент разразился грандиозный скандал.

Представители генерал-губернатора Канады утверждают, что представление к награде проводилось на основе имеющихся на тот момент источников информации. После получения дополнительной информации возможен отзыв награды и лишение звания, но в данном случае этого не потребовалось, так как Саварин умер.

Чиновники заверили, что намерены работать над тем, чтобы национальная система награждения отражала канадские ценности. Офис Мэри Саймон изучает правомерность присуждения еще двух наград (в 2002 и 2012 году).

Канадские власти вновь обратились к результатам работы комиссии Дешене

Конфуз в парламенте с овациями Ярославу Хунке заставил еврейские организации Канады вновь выступить с призывом обнародовать данные о нацистских преступниках, которые скрываются в стране.

Власти обратились к архивам комиссии под руководством судьи Жюля Дешене, которая в 1986-1987 годах провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны и укрывшихся в Канаде. Комиссия изучила досье около 800 человек. Ее работа стала причиной противостояния между еврейской общиной с одной стороны, и украинской и прибалтийской с другой. Канадская пресса сообщала, что среди изученных мигрантов были и те, кто служил в дивизии «Галичина». Однако Жюль Дешен заявил, что сама по себе служба в этом подразделении не является военным преступлением.

Списки предполагаемых военных преступников обнародованы не были, теперь же дискуссия о возможном раскрытии этого досье опять началась в Канаде после инциндента в парламенте с президентом Украины.

«Высшие государственные должностные лица очень внимательно изучают этот вопрос, в том числе копаются в архивах, и они собираются дать рекомендации соответствующим министрам», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо телеканалу CBC.

Еврейские правозащитные организации сейчас говорят о том, что последние случаи как нельзя убедительнее доказывают необходимость обнародования данных о причастности граждан Канады к военным преступлениям.

«Мы должны говорить правду о своей истории. Если мы не извлечем уроки из прошлого, мы будем обречены повторить его. Никто из нас не хочет видеть этого в Канаде», — заявил в интервью CTV News глава канадского отделения еврейской организации Бней-Брит.

Депутаты думают по-разному

«Мы придерживаемся позиции, что прозрачность — правильный путь», — заявил изданию The Hill лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх. — Учитывая это, и учитывая то, что вопрос этот очень старый... мы поддержали идею обнародовать данные».

В необходимости публиковать информацию сомневается депутат-консерватор Джерард Делтелл. По его мнению, из скандала с приглашением в парламент нациста необходимо извлечь урок.

«Я не думаю, что нам нужно что-то пересматривать... история есть история», — говорит Делтелл, при этом уточняя, что его отец был ветераном и он вряд ли обрадовался произошедшему в парламенте.

Добавим, в Канаде сейчас идет обсуждение идеи сноса мемориала дивизии СС «Галичина». Уже после скандала с Хункой к этому памятнику совершили шествие неонацисты.

«Неудивительно, что неонацисты совершили паломничество к мемориалу в память о дивизии СС, но возмутительно, что это могло произойти на канадской земле», — заявил глава правозащитной организации «Центр друзей Симона Визенталя» Майкл Левитт.

Извинений Трюдо перед россиянами все еще не было

22 сентября во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС «Галиция». Спикер палаты общин Энтони Рота представил Хунку как «ветерана борьбы против русских».

Вскоре Рота принес свои извинения, а затем подал в отставку. Извинился и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он назвал произошедшее «чудовищным надругательством над памятью жертв холокоста и других, пострадавших от нацизма». Канадский политик заявил, что чествование Хунки «причинило страдания» полякам, цыганам, людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, инвалидам, расовым меньшинствам и «многим другим миллионам людей, пострадавшим от геноцида нацистов».

Трюдо считает, что Россия воспользовалась ситуацией, чтобы развернуть «ложную пропаганду против Украины». В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста «как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо».

«Нас упрекают в авторитаризме, а на самом деле здесь [в Канаде] настоящий фашизм, охота на ведьм против русских. И то, что Трюдо не извинился перед русскими, — это показательно», — заявил Первому каналу посол РФ в Оттаве Олег Степанов.