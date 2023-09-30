«Боятся показать лица»: в Канаде семья ветерана Ваффен СС прячется после скандала

Ветеран Ваффен СС Ярослав Хунка и его семья прячутся после скандала в парламенте Канады. По словам их знакомой, семья 98-летнего эсэсовца «боится показать лица». При этом Хунка и его родные не знали, что он будет находиться в парламенте – они полагали, что ветеран просто встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После скандального приглашения 98-летнего ветерана дивизии Ваффен СС «Галичина» в канадский парламент семья Ярослава Хунки скрывается. Об этом со ссылкой на друга семьи Барб Бонанфан сообщает телеканал CBC.

«Они боятся показать лица», — заявила женщина.

По словам Бонанфан, она не знала, что Хунка раньше служил в гитлеровских войсках. При этом, подчеркнула она, семья украинского эмигранта не знала о планах властей Канады устроить ему чествование в стенах парламента.

«Они думали, что он будет находиться в одной комнате [с президентом Украины Владимиром Зеленским]», — добавила канадка.

По ее словам, она была шокирована известиями о прошлом Хунки.

«Эти новости полностью шокировали ее саму и ее мужа. Если бы они имели хотя бы малейшее представление о том, что случится, они бы ни за что не отправили 98-летнего старика в Оттаву», — отметила Бонанфан.

Соседи Хунки считают, что прошлое ветерана Ваффен СС нужно расследовать, чтобы точно установить, причастен он лично к военным преступлениям своего подразделения в годы Второй Мировой войны или же нет.

В то же время газета Globe and Mail сообщает со ссылкой на пресс-секретаря офиса спикера парламента Амели Кроссон, что сын Хунки Мартин интересовался, может ли его отец присутствовать на выступлении украинского президента в ходе визита последнего в Канаду. Издание не приводит подробностей.

Ранее журналист Маккензи Грей в эфире Global News заявил, что Ярослав Хунка много рассказывал о своем прошлом – например, как в июле 1941 года он «радостно приветствовал немцев».

Хунка также публиковал свои фотографии 1943 года, когда он проходил обучение после поступления на службу в ряды дивизии «Галичина» в Мюнхене.

Ярослав Хунка (Гунько) родился в Урмане (тогда – территория Польши), в 1943 году добровольно вступил в 14-ю гренадерскую дивизию Ваффен СС (1-ю Галицкую), она же — «Галичина». Проходил обучение в Мюнхене и Нойхаммере. В 1944 году воевал против Красной армии. В открытых источниках данных о его личной причастности к военным преступлениям нет.

После Второй мировой войны украинские эсэсовцы из дивизии «Галичина» сдались англичанам. Благодаря вмешательству Ватикана «добрых католиков и антикоммунистов» не выдали Советскому Союзу (в отличие от русских казаков и солдат войск СС других народностей).

На Нюрнбергском трибунале было решено, что ответственность за военные преступления нацистов несут «все лица, которые были официально приняты в члены СС, включая членов Общей СС, Ваффен (войск) СС и членов любого рода полицейских служб, которые были членами СС». Однако через 40 лет Канадская комиссия по военным преступникам признала отсутствие коллективной ответственности за военные преступления дивизии «Галичина» в целом.