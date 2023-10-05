«Это катастрофа». На Украине опасаются прекращения финансирования со стороны США

Кевин Маккарти во время встречи с журналистами после того, как он был отстранен от должности спикера голосованием Палаты представителей в Капитолии США в Вашингтоне, США, 3 октября 2023 года

Украинские политики опасаются, что после отставки республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей конгресса американцы перестанут выделять деньги для Киева. Более того, из-за «политического хаоса» неясно, продолжат ли США поставлять Киеву оружие. Украинцы переживают, что их страна попала в зависимость от внутренней политики США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

3 октября с поста спикера палаты представителей конгресса США сместили республиканца Кевина Маккарти после скандала с выделением помощи Украине из бюджета США. Украинские политики опасаются, что из-за этого прекратятся поставки оружия и финансовая поддержка их страны, сообщает Politico. Авторы материала пишут, что

США — один из самых верных союзников Украины — больше не выглядит надежным, несмотря на заверения американского президента Джо Байдена о продолжении поддержки.

«Мы сходим с ума. Для нас это катастрофа. Мы заинтересованы в том, чтобы все уладить, чтобы американская демократия могла функционировать и чтобы мы могли восстановить двухпартийный консенсус <...> о поддержке Украине», — заявила в беседе с изданием глава комитета по интеграции Украины с ЕС, народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Авторы статьи пишут, что некоторые европейские лидеры все чаще критикуют Украину. При этом украинское правительство в значительной степени полагается на иностранную финансовую и военную помощь. По данным журналистов, Киев ожидает получить $42,8 млрд в 2024 году, причем большую часть этой суммы — от США.

Сейчас неясно, когда будет выбран новый спикер, а без него «американская законотворческая машина застопорится».

«Пока не будет избран новый спикер, палата представителей не может голосовать по законам, но вся остальная работа, в том числе в комитетах, продолжается», — заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в своих социальных сетях.

По словам дипломата, у Украины есть дополнительные $1,6 млрд для военных целей и $1,23 млрд для бюджета страны.

В Киеве царит смятение

Журналисты Politico отмечают, что обычно украинские политики избегают публичной критики партнеров, чтобы не показаться неблагодарными, однако после последних событий они активно делятся своими эмоциями.

«Ну, это подстава», — сказал изданию неназванный украинский депутат.

Другой правительственный чиновник заявил, что пока на Украине лишь наблюдают за происходящим.

«Ничего хорошего в этом нет, но объективно мы просто стали заложниками их (США — «Газета.Ru») внутренней политики», — сказал украинский депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам Ярослав Железняк.

Правительство Украины настаивает на том, что оно построило конструктивные отношения с большинством потенциальных кандидатов на пост спикера нижней палаты американского конгресса и продолжает работать с законодателями над следующим пакетом помощи.

«К сожалению, некоторые законодатели сочли возможным искать компромиссы, пока в воздухе висит вопрос о дальнейшей помощи Украине. Ключевой посыл, который должен донести Киев, заключается в том, что мы можем победить вместе и сделать это как можно скорее, чтобы спасти много хороших мужчин и женщин», — сказал глава правления Института американских исследований Владислав Фарапонов в беседе с изданием.

«Поддержка Украины может обрушить политическую карьеру»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что за лето отношение к помощи Украине в США заметно изменилось. По его словам, раньше против поддержки высказывались 15-20 конгрессменов, теперь ух уже около сотни.

«Громкая отставка спикера конгресса Кевина Маккарти из-за его «тайной сделки» с Байденом о продолжении финансирования Киева — убедительное подтверждение новой тенденции. Казус Маккарти показал, что, парадоксальным образом, поддержка Украины может обрушить политическую карьеру», — добавил Пушков.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что у Украины осталось денег всего на два месяца.

«Впервые в истории США отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. Причем именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев. Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов», — добавил Медведев.

Почему сместили Маккарти?

Республиканцы выступили против включения в американский бюджет пункта об оказании финансовой помощи Украине, из-за чего Америке грозил шатдаун — приостановление работы правительства. Однако за несколько часов до его объявления Байден все же подписал проект бюджета. Вскоре появились сообщения о «тайной сделке» президента со спикером Маккарти. Якобы они договорились, что лидер США подписывает временный бюджет без помощи Украине, а затем в конгрессе проходит отдельный законопроект для продолжения финансирования Киева.

«Они (конгрессмены-республиканцы — «Газета.Ru») заявили, что поддержат Украину отдельным голосованием. Мы не можем ни при каких обстоятельствах прервать американскую помощь Украине. Я ожидаю от спикера, что он выполнит свое обязательство обеспечить прохождение [законопроекта]», — сказал Байден во время выступления в Белом доме, передавало РИА Новости.

Однопартийцам Маккарти не понравилось, что он идет на «тайные сделки». Конгрессмен Мэтт Гетц обвинил коллегу в непрофессионализме, так как, по его мнению, из-за деятельности спикера растут государственный долг и дефицит бюджета США.

При этом сам Маккарти отрицает наличие сделки.

«Нет никакой сделки на стороне с президентом Байденом», — заявил он американскому телеканалу Newsmax.

Маккарти добавил, что он несколько месяцев не разговаривал с президентом.

«Послушайте, всех объединяет то, что никто не доверяет Кевину Маккарти. Он солгал Байдену, он солгал консерваторам палаты представителей», — сказал Гетц, сообщает CNN.