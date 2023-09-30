«Найдут способ решить разногласия»: в НАТО верят, что Польша и Словакия продолжат поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Польша и Словакия и дальше будут помогать Украине, несмотря на шероховатости в отношениях с Киевом. В обеих странах проходят выборы, на этом фоне и в Варшаве, и в Братиславе раздаются громкие высказывания о прекращении поставок оружия украинской стороне. Что за ними скрывается – в материале «Газеты.Ru».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Польша и Словакия продолжат поддерживать Украину в конфликте с Россией, несмотря на недавнюю резкую риторику в адрес Киева. Об этом сообщило Reuters.

«Я ожидаю, я уверен, что Украина и Польша найдут способ решить все разногласия, которые мешают военной поддержке Украины», – сказал Столтенберг.

Конфликт Варшавы и Киева

2 мая 2023 года Европейская комиссия временно запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения на территорию стран ЕС, так фермеры столкнулись с убытками. 15 сентября Евросоюз отменил эмбарго, после чего Польша, Словакия и Венгрия ввели собственный запрет на ввоз зерна с Украины.

Польский премьер Матеуш Моравецкий в частности заявил, что страна будет поддерживать местного производителя. В ответ Украина обратилась с иском во Всемирную торговую организацию (ВТО), обвинив указанные страны в дискриминационном отношении к украинской агропродукции.

Ситуация усугубилась после выступления украинского президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

«Тревожно видеть, как в это время некоторые наши друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из [поставок] зерна триллер», — сказал лидер.

После этого Моравецкий потребовал от Зеленского «никогда не оскорблять поляков». В интервью телеканалу Polsat на следующий день премьер заявил, что Польша больше «не передает Украине никакого вооружения», зато сама вооружается «самым современным оружием».

Президент Польши Анджей Дуда позднее пояснил в беседе с телеканалом TVN24, что отказ касается только вооружения, закупаемого для Войска Польского. По его словам, страна продолжает выполнять условия заключенных с Украиной контрактов.

По мнению журналиста CNN Люка Макги, громкие заявления со стороны правительства связаны с выборами 15 октября. Правящая партия «Право и справедливость» потеряет позиции, а фермеры — мотивированные политические агенты. Кроме того, граждане склонны заботиться о продовольственной безопасности, иногда иррационально. По этой причине правящая партия стремится при помощи подобной риторики получить голоса сельских жителей.

Риторика Словакии

В настоящее время в Словакии проходят досрочные выборы в парламент. Шанс на победу есть у оппозиционной антизападной партии Smer, которую возглавляет Роберт Фицо, экс-премьер страны. В разговоре с The Daily Telegraph он заявил, что поставки западного вооружения Украине приводят к кровопролитию и дальнейшему затягиванию конфликта.

По его словам, лучше на протяжении десяти лет вести мирные переговоры и прекратить военные действия, чем позволить украинцам и русским уничтожать друг друга безрезультатно.

Экс-премьер добавил, что у Словакии больше нет вооружений, которые можно было бы передать Киеву.

«Посмотрите, как меняется отношение к украинскому президенту Зеленскому, который начинает надоедать всему миру. Уже самые большие «ястребы» поняли, что невероятно финансово сложный конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив, и начинают говорить с Зеленским другим языком», — такое мнение политик выразил в ролике, размещенном в его соцсетях.

Несмотря на слова Фицо, Столтенберг уверен, что данные заявления не повлияют на поддержку Украины:

«Какое бы новое правительство ни выбрали в Словакии, мы продолжим участвовать в заседаниях НАТО. И я уверен, что мы найдем способы продолжать оказывать поддержку, как мы делали это после каждых выборов в этом альянсе с начала военных действий».