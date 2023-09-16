ЕС отменил эмбарго на украинское зерно. Соседи Украины все равно отказались его ввозить

Три из пяти граничащих с Украиной стран Евросоюза — Польша, Словакия и Венгрия — решили продлить запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на отказ ЕС от эмбарго. В это же время Румыния и Болгария снимают ограничения. Почему в Европе продолжаются разногласия из-за зерна с Украины — в материале «Газеты.Ru».

Еврокомиссия (ЕК) не стала продлевать запрет на поставки зерна с Украины, действие которого прекращается 15 сентября, сообщила пресс-служба ЕК на официальном сайте.

Еврокомиссия проанализировала, как экспорт четырех категорий сельскохозяйственной продукции (кукурузы, пшеницы, рапса и семян подсолнечника) влияет на рынок Евросоюза, и пришла к выводу, что «рыночные перекосы в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли».

«Было решено, что действующие меры истекают сегодня. Еврокомиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают», — говорится в заявлении.

Киев, в свою очередь, обязался ввести «правовые меры», в том числе систему лицензирования экспорта в течение 30 дней, чтобы избежать резких скачков объема поставок зерна в ЕС. Кроме того, украинские власти должны предоставить план действий к 18 сентября, который поможет предотвратить потрясения на рынках.

«В интересах польского фермера»

Решение Еврокомиссии встретило сопротивление со стороны граничащих с Украиной государств. Они решили продлить эмбарго в одностороннем порядке. Министр по вопросам развития и технологии Польши Вальдемар Буда сообщил, что подписал распоряжение о продлении запрета на поставки в страну продовольствия с Украины.

«В связи с ошибочным решением Еврокомиссии об отказе продления эмбарго на зерно с Украины, в соответствии с поручением премьер-министра Матеуша Моравецкого и всего правительства, я подписал распоряжение, сохраняющее эмбарго», — сообщил Буда.

Моравецкий в эфире польского телевидения объявил о запрете на ввоз украинского зерна, несмотря на решение ЕК.

«Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Фон дер Ляйен, Туска или Вебера! Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера!» — сказал он.

Словакия тоже решила продлить эмбарго на украинское зерно в одностороннем порядке, сообщил местный телеканал Markiza со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики. По данным издания, запрет начнет действовать в ночь с 15 на 16 сентября.

Венгрия расширила эмбарго

Будапешт пошел еще дальше, запретив импорт сразу 24 видов украинской сельхозпродукции.

«В Брюсселе приняли решение: не продлевать запрет на ввоз украинского зерна. Венгрия на национальном уровне закрывает границы, распространяя это на 24 украинских товара», — заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Над.

В список вошли не только зерновые, но и овощи, мясо, яйца, мед и другая сельскохозяйственная продукция.

В постановлении, которое подписал премьер Венгрии Виктор Орбан, сказано, что транзит украинской сельхозпродукции по венгерской территории разрешен, но каждая партия будет транспортироваться за 15 дней, а груз будет опечатан.

«Мы до последнего момента ждали решения Европейской комиссии о сохранении запрета, но Брюссель не прислушался к просьбам восточноевропейских фермеров о помощи, фактически предоставив Украине решать, какую продукцию и в каком объеме она будет экспортировать в Венгрию и другие приграничные страны», — заявил Надь.

При этом Румыния и Болгария, которые также граничат с Украиной, поддержали решение ЕК — не стали продлевать действие эмбарго.

Из-за запрета на импорт Болгария уже потеряла 146 млн левов (€74,6 млн) лишь на НДС, и могла терять еще по 40 млн левов (€20,4 млн) ежемесячно в случае продления эмбарго.

История запрета и проблемы фермеров

2 мая пять стран Евросоюза — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия — ввели запрет на ввоз украинского зерна, а впоследствии продлили это ограничение до 15 сентября. Украина в сентябре обратилась к ЕК с просьбой снять ограничения, пообещав ввести ряд мер для регулирования количества продукции.

Доцент департамента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Михаил Хачатурян в разговоре с РИА Новости заявил, что введение эмбарго показывает односторонний характер солидарности этих стран с Украиной.

«Основная причина запрета на ввоз украинского зерна в Польшу, Чехию, Словакию, Болгарию и Румынию — то, что это зерно в результате действий его владельцев, крупных агропромышленных компаний США, Германии, Франции, не отправляется дальше в страны Африки, а выбрасывается на рынок стран-транзитеров и обрушивает цены, что больно бьет по местным фермерам», — считает Хачатурян.

По мнению эксперта, страны вводят подобный запрет, так как лояльность своего электората им важнее.

Кроме этого, восточноевропейские фермеры категорично настроены в отношении украинского зерна. Оно дешевле, поэтому его наличие на рынке приводит к разорению фермерских хозяйств. Аграрии устраивали акции протеста, требуя прекратить импорт зерна, это и стало одной из причин введения эмбарго.

Украинские власти не намерены оставлять решение своих европейских соседей без ответа. Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял: если Польша заблокирует экспорт сельскохозяйственной продукции, Киев обратится в арбитраж Всемирной торговой организации по поводу компенсации причиненного ущерба. Шмыгаль назвал недопустимым нарушение норм торгового права «в интересах предвыборного политического популизма».