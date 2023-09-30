«Срочно поставить Taurus»: в Германии признали за Украиной право атаковать цели в России

В бундестаге призвали немецкие власти скорее передать Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы нарушить снабжение российской армии. Глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что международное право разрешает Киеву наносить удары по военным целям на территории РФ. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

ФРГ должна поскорее поставить Украине крылатые ракеты Taurus («Бык»), чтобы ВСУ могли более эффективно наносить удары по российским войскам и их коммуникациям. Об этом в интервью Berliner Morgenpost заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«Мы должны сейчас срочно поставить Taurus, поскольку украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение [российских войск]», — считает политик.

По ее мнению, для достижения мира на Украине западные государства должны поставлять Киеву больше оружия.

Почему можно атаковать Россию?

«Без поддержки западных союзников Россия уже уничтожила бы Украину», — заметила Штрак-Циммерман.

Кроме того, она выразила мнение, что ВСУ смогут бить немецкими ракетами по российской территории.

«Да, сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии. Международное право разрешает Украине нападать на военные цели и на территории РФ», — сказала парламентарий.

Председатель оборонного комитета бундестага добавила, что ВСУ имеют право обстреливать российскую территорию «вне зависимости от того, где произведено орудие и кто его поставляет».

При этом, по ее словам, международное право не позволяет отправлять на Украину немецких военнослужащих и наносить удары по мирному населению.

Почему Берлин медлит с поставками

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus. Однако канцлер Олаф Шольц полагает, что поддержка ВСУ должна в первую очередь обеспечиваться средствами ПВО и боеприпасами для гаубиц. Политик опасается применения ВСУ немецких ракет по российской территории.

22 сентября глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Берлин изучает вопрос поставки Украине дальнобойных ракет Taurus.

«Мы изучаем запрос и его последствия. Например, нужно учесть юридические или технические аспекты. Я осознаю, что на это нужно время», — сказал министр.

Накануне Писториус говорил о том, что ФРГ может отправить Украине Taurus, однако предварительно желает изучить все вопросы, связанные с такими поставками. Кроме того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время своего визита в Киев не смогла дать четкого ответа, получил Киев ракеты Taurus или нет, на что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал:

«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, зачем мы теряем время».

Эти ракеты эксперты считают аналогом Storm Shadow — ракет Великобритании, уже поставленных ВСУ и использованных для ударов по Крыму.

Что изменится после поставки Taurus

27 сентября советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада» заявил, что ожидаемая украинской армией передача западных дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует количественное преимущество российского вооружения:

«Даже когда мы получим Taurus, <…> ATACMS, — это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации».

Подоляк обратил внимание, что на Украине налаживают производство собственных ракет, которое в будущем будет наращиваться.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки ВСУ танков Abrams и дальнобойных ракет не повлияют на исход специальной военной операции.