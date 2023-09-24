«Ненужное позерство и вредная риторика»: чем Зеленский раздражает союзников на Западе

Обозреватель журнала The Spectator Сергей Радченко заявил, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от позерства и вредной риторики, если он хочет сохранить поддержку Запада. Президент оказался в сложной ситуации, так как пытается одновременно представить свою страну жертвой агрессии и защитником Европы. Масла в огонь добавили и разногласия с Польшей из-за поставок в страну украинского зерна.

Обозреватель британского журнала The Spectator, профессор Центра Киссинджера школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне Сергей Радченко в своей статье заявил, что ссора между Киевом и Варшавой из-за поставок зерна произошла в неподходящее время.

Как пишет автор, в Польше чувствуется «нотка раздражения, граничащая с унынием». Варшава — последовательный союзник Украины, поставляющий ей оружие и боеприпасы, и считает, что много сделала для Киева, однако это не помешало ему подать иск в ВТО, когда Польша запретила импорт украинской агропродукции. После этого польский премьер Матеуш Моравецкий дал понять, что страна собирается сосредоточиться на наращивании собственного военного потенциала.

По мнению Радченко, Зеленский оказался в затруднительной ситуации. С одной стороны, восприятие Украины как жертвы помогло ему заручиться политической, экономической и военной поддержкой со стороны Запада.

«Но, как это часто бывает с благотворительностью, существует негласное правило, что другая сторона должна проявить благодарность в ответ. Подача в суд на одного из ваших союзников в ВТО не соответствует этому образу», – пишет автор.

Согласно статье, с другой стороны, Зеленский пытается представить Украину не борющимся просителем, а отважным спасителем Европы, Запада и всего мира от РФ. Именно по этой причине западные страны должны быть благодарны Киеву, а не наоборот.

«В таком прочтении помощь Украине — это не акт благотворительности, а обязанность. Запад должен не просто заплатить, но сделать это быстро и с надлежащим смирением и благодарностью за храбрость и самопожертвование Украины», – делает вывод Радченко.

По мнению обозревателя, такая позиция раздражает союзников Украины, поэтому Зеленскому нужно отказаться от позерства и вредной риторики.

Как Зеленский обидел поляков

19 сентября украинский лидер выступил на Генассамблее ООН.

«Тревожно видеть, как в это время некоторые наши друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из [поставок] зерна триллер», — сказал президент Украины.

Это высказывание задело Польшу. 20 сентября МИД Польши вызвал посла страны в Варшаве Василия Зварыча. Замглавы ведомства Павел Яблоньский выразил свое негодование по поводу заявления украинского лидера, так как Польша с первых дней конфликта поддерживала Украину. Вскоре и Моравецкий прокомментировал заявление, его слова привело Reuters.

«Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков так, как во время своего выступления в ООН», — заявил польский премьер.

Польский президент Анджей Дуда также негативно отреагировал на слова Зеленского, сравнив Украину с тонущим человеком.

«Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой. <...> Он может просто утопить спасателя», — сказал политик.

По словам Дуды, Украина оказалась в сложной ситуации, поэтому «хватается за все, что может», но Польша будет действовать в своих интересах и защищать себя. Он добавил, что если утопающий потопит остальных, то никогда не сможет получить помощь. Несмотря на произошедшее, Варшава обещала реализовать свои обязательства по поставкам оружия на Украину в рамках тех контрактов, которые уже заключены.

Не в первый раз

Прошлым летом между Варшавой и Киевом уже возникали разногласия из-за зерна. 31 июля министр канцелярии польского президента Марчин Пшидач в эфире местного телевидения заявил, что «было бы хорошо, если бы Украина начала ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша». 1 августа в МИД Украины вызвали посла страны Бартоша Цихоцкого.

В МИД Украины польскому дипломату объяснили, что слова Пшидача не соответствуют действительности и неприемлемы. Замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига назвал его заявление «неуместным, безосновательным, манипулятивным и равнозначным вероломству».

Сам Зеленский написал в социальных сетях, что его страна ценит историческую поддержку Польши:

«Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть».

Дипломатические просчеты Зеленского

Президент Украины в этом году несколько раз попадал в дипломатические скандалы. Например, 21 мая он не пришел на переговоры с президентом Бразилии Лулой да Силвой на полях саммита G7 в японской Хиросиме. Украинский лидер позднее объяснил, что не смог встретиться с коллегой из-за расписания. На вопрос, разочарован ли он тем, что их разговор не состоялся, он ответил, что, по его мнению, это было скорее разочарованием для бразильского лидера.

Громкими высказываниями Зеленский обменивался и с бывшим министром обороны Британии Беном Уоллесом. Тот на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле сказал о том, что Запад хотел бы услышать от украинской стороны слова благодарности за поставки вооружения:

«Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия. <...> Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы получить список необходимого оружия».

По мнению Зеленского, Украина всегда благодарит за оказанную военную помощь.

«Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю», — ответил на это глава Украины на пресс-конференции в Вильнюсе.

После этого политик попросил министра обороны Алексея Резникова публично поблагодарить Уоллеса, что тот и сделал. Президент Украины также записал видеообращение, в ходе которого 47 раз сказал «спасибо» союзникам своей страны.