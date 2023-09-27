Суд признал Трампа виновным в мошенничестве на миллионы долларов. И что теперь?

В Нью-Йорке суд счел экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Он обманным путем завысил стоимость своих активов на миллионы долларов, чтобы более выгодно получить кредиты и страховки. «Газета.Ru» разбиралась, в чем вина политика и как это скажется на его участии в борьбе за пост американского президента.

Судья штата Нью-Йорк на Манхэттене Артур Энгорон признал, что предприниматель и политик Дональд Трамп обманным путем завысил стоимость своей недвижимости и других активов. По мнению судьи, бывший американский президент вместе со своими сыновьями Дональдом-младшим и Эриком, и компанией Trump Organization намеренно преувеличил размер своего состояния в финансовых отчетах, чтобы получить более выгодные условия по страховкам и кредитам. Об этом сообщило Reuters.

Энгорон постановил аннулировать сертификаты, которые разрешали некоторым компаниям Трампа, в том числе Trump Organization, работать в Нью-Йорке. Теперь на территории штата их придется ликвидировать.

Как пишет The New York Times, политик может потерять контроль над своей коммерческой недвижимостью на Уолл-стрит, в Нижнем Манхэттене, над семейным поместьем в округе Вестчестер, а также над небоскребом Trump Tower и гольф-клубом в Вестчестере.

«Сегодняшнее возмутительное решение полностью не соответствует фактам и действующему законодательству. Президент Трамп и его семья будут использовать все доступные апелляционные средства правовой защиты, чтобы исправить эту судебную ошибку», — заявил адвокат бизнесмена Кристофер Кис.

По мнению заслуженного специалиста по финансовому регулированию на юридическом факультете Университета Миннесоты Билли Блэка, аннулирование бизнес-сертификатов помешает Трампу зарабатывать деньги:

«Если решение будет оставлено в силе, они должны будут ликвидировать ООО, которым фактически принадлежит огромная часть активов».

«Это политическая война, развязанная демократами. Охота на ведьм на невиданном ранее уровне. Если они могут сделать это со мной, они могут сделать это и с вами», — прокомментировал решение Трамп в соцсетях.

Как смошенничал Трамп

В сентябре 2022 года генеральный прокурор Летиция Джеймс обвинила Трампа и трех его взрослых детей в мошенничестве, однако в ходе разбирательства Иванка Трамп перестала быть обвиняемой. Джеймс предоставила доказательства, показывающие, что семья преувеличила свой доход в финансовых отчетах на сумму от $812 млн до $2,2 млрд.

Энгорон посчитал, что такие суммы нельзя признать «незначительными».

По мнению стороны обвинения, семья Трампа завысила стоимость поместья Мар-а-Лаго во Флориде, пентхауса в Башне Трампа на Манхэттене, а также различных офисных зданий и полей для гольфа. Так, в отчетах было сказано, что площадь пентхауса в Trump Tower составляет 2 787 квадратных метров, что в три раза превышает его реальный размер. Такое преувеличение привело к завышению стоимости на $207 млн. Согласно отчетам, поместье Мар-а-Лаго оценили в $612,1 млн, хотя рыночная стоимость дома не более $27,6 млн.

«Расхождения такого порядка со стороны застройщика, оценивающего свою собственную жилплощадь десятилетиями, можно считать только мошенничеством», — заявил судья.

Во время процесса Трамп заявил, что ничего страшного в оценке его недвижимости в конкретном году нет, так как впоследствии стоимость все равно выросла. Бизнесмен заметил, что может найти «покупателя из Саудовской Аравии», который заплатит любую цену. Кроме того, в переданных отчетах содержались оговорки о том, что банки и страховщики должны проводить собственные оценки. Его адвокат добавил, что банки вряд ли стали жертвами, так как получили прибыль.

«Суд проигнорировал точку зрения тех, кто фактически участвовал в кредитных сделках, которые свидетельствовали, что не было ничего вводящего в заблуждение, не было никакого мошенничества, и все сделки были высокодоходными», — сказал Кис.

Наряду со штрафом в размере $250 млн Джеймс намерена добиться запрета для Трампа быть сотрудником или директором в любой компании в штате, где он родился и где впервые прославился, передает Bloomberg

Решение судьи Энгорона неокончательное по этому гражданскому иску, рассмотрение дела продолжится 2 октября.

600 лет тюрьмы для Трампа

В этом году Трампу предъявили сразу несколько обвинений. Помимо мошенничества, его подозревают в сговоре, который привел к штурму Капитолия в январе 2021 года, в сговоре для изменения итогов выборов в штате Джорджия, в хранении секретных документов в своем поместье, в подлоге финансовой документации. По последнему делу проходит порнозвезда Сторми Дэниелс, которой якобы заплатили за молчание о личной жизни Трампа, а в документах отразили эти расходы как оплату юридических услуг.

Трамп считает обвинения политизированными, а оснований для них нет.

Среди обвинений есть статьи, по которым его могут приговорить к 20 годам лишения свободы. Если судья решит сложить сроки, Трампу грозит около 600 лет тюремного заключения.

Президентская гонка

Бизнесмен планирует снова баллотироваться на пост президента США в 2024 году. По данным Politico, даже если Трампа приговорят к тюремному заключению, он сможет выдвинуть свою кандидатуру. Более того, в случае победы он мог бы себя помиловать.

При этом у Трампа уже была такая возможность, но он ей не воспользовался, подчеркивал президент в разговоре с NBC:

«Я мог бы помиловать себя, когда уходил. Люди спрашивали: «Не хотели бы вы помиловать себя?» У меня была пара адвокатов, которая сказала: «Ты можешь сделать это, если хочешь».

У меня были люди, которые говорили, что это будет выглядеть плохо, если вы это сделаете. <...> Я сказал, что последнее, что я когда-либо сделаю, это помилую себя».

В интервью, опубликованном на сайте журналиста Хью Хьюитта, Трамп допустил, что все обвинения против него снимут, если он уйдет из политики, но в таком развитии событий он не заинтересован.