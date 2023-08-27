Трамп собрал более $7 млн на президентскую гонку, продавая футболки с тюремным фото

Кандидат в президенты США Дональд Трамп собрал рекордную за сутки сумму пожертвований на свою предвыборную кампанию — $4,18 млн, сообщает Politico. Сбор проходил через продажу мерча с магшотом Трампа — фотографией при аресте, который случился 24 августа. Штаб кандидата настаивает на собранной сумме в $7,1 млн. Президент США Джо Байден назвал Трампа на этом снимке «симпатичным парнем».

Бывший президент США и кандидат в гонке 2024 года Дональд Трамп благодаря формальному аресту заработал по разным данным от $4,18 млн до $7,1 млн. Об этом сообщает газета Politico.

Так, благодаря фотографии Трампа, сделанной при аресте, — магшоту – и его использованию в мерче, на продажах атрибутики удалось собрать рекордную за сутки сумму пожертвований на предвыборную кампанию. Такую информацию опубликовала Politico со ссылкой на источник, знакомый с финансовыми данными.

В свою очередь штаб Трампа предоставил Politico данные, свидетельствующие о сборе $7,1 млн.

Магшот Трампа печатают на футболках, кепках, плакатах, наклейках и т. д. На них также нанесен слоган «Никогда не сдавайся». Цена— от $12 до $34. На фото экс-президент выглядит хмурым, чтобы казаться «вызывающим».

Как утверждали источники CNN из команды политика, это сделано намеренно.

26 августа действующий президент США Джо Байден также оценил магшот Трампа. В ответ на просьбу прокомментировать тюремное фото своего предшественника Байден назвал того «симпатичным парнем».

«Симпатичный парень, отличный парень», — сказал президент, отметив, что видел фото Трампа по телевизору.

Арест за подлог

24 августа Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) и провел там около 20 минут под формальным арестом. Помимо фотографирования, он прошел через сдачу отпечатков пальцев. Также было установлено, то его рост составляет 190 см, а вес 97,5 кг. Сам политик заявил, что визит в тюрьму вызвал у него «неприятное чувство».

В 2023 году Трамп уже был под формальным арестом, но магшот с ним опубликован впервые. В августе против него уже в четвертый раз за год выдвинули обвинения. Его подозревают в подлоге финансовой документации, хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов, сговоре после президентских выборов 2020 года, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года, попытке отменить его поражение на тех же выборах в Джорджии (именно по этому обвинению Трамп оказался в тюрьме Фултона, он вышел на свободу под залог $200 тыс.).

Обвинения в подлоге финансовой документации связаны с тем, что компании Трампа якобы платили другим людям за молчание о подробностях его личной жизни. Так, например, одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — в документах это было отражено как расход на оплату юридических услуг.

Как финансируются президентские кампании

Предвыборные президентские кампании кандидатов в США крайне затратны, их спонсируют пожертвованиями не только обычные граждане, но и крупный бизнес, а также федеральные службы. Суммы, которые уходят на предвыборные мероприятия, исчисляются сотнями миллионов долларов.

Так, в 2016 году в финале выборов схлестнулись Трамп и Хиллари Клинтон. Согласно данным штаба Клинтон, в список доноров вошли более чем 50 организаций и людей, среди которых были General Motors, Boeing, сеть американских оптовых магазинов Costco, строительные инвесторы, авиаперевозчики, к примеру, Delta, и многие другие. Кроме того, было подсчитано, сотрудники каких компаний переводили ей средства: работники Alphabet (Google) перевели более $429 тыс. Microsoft — $246 тыс., Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — $160 тыс., Apple — $157 тыс. Пожертвования от $30 тыс. до $100 тыс. сделали сотрудники IBM, Amazon, HP, Intel и Dell. Самым крупным «донором» кампании стал финансист Дональд Сассман, пожертвовавший $21,8 млн.

За 17 месяцев избирательной гонки Клинтон потратила $768 млн. Всего на ее счета поступило более $1 млрд.

В той гонке Трамп остался без внимания техногигантов, сумма переведенных ему пожертвований с их стороны составила лишь $13 тыс. С самого начала гонки бизнесмен говорил, что намерен финансировать свою кампанию сам, и не занимался поиском средств до того, как был официально выдвинут кандидатом от республиканцев. Впоследствии его поддержали Bank of America и Wells Fargo. Его активно поддерживали моряки американского флота, а также Пентагон. Их взносы, однако, не превысили $15 тыс. Регулярно помогают штабу республиканца и сотрудники American Airlines.

Всего Трамп потратил тогда на кампанию $422,6 млн. Всего он собрал на кампанию $433 млн, из которых $56,1 млн — собственные средства.

На выборах 2020 года между Трампом и Байденом расклад был аналогичным – кандидат от демократов собрал огромные суммы с технологических гигантов, а от республиканцев – заручился поддержкой госслужащих, национального бизнеса и компаний военно-промышленного комплекса.

Байден собрал больше $950 млн за всю предвыборную кампанию. Его спонсировали Alphabet, Университет Калифорнии, правительство США, Microsoft, Amazon, Facebook, Apple и другие.

Поддержка Трампа сторонниками составила около $610 млн. Его опорой стали Почтовая служба США, Пентагон, American Airlines, Boeing, Walmart, Emerson Electric, банк Wells Fargo, сеть закусочных Taco Bell, клубы американского футбола и другие источники.