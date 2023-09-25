«Уничтожен морской вокзал»: ночью в Одессе произошла серия взрывов

Морской вокзал в Одессе фактически уничтожен после серии ночных взрывов, сообщили ВСУ. В гостинице поблизости произошел пожар, повреждены зернохранилище и склады. На Украине утверждают, что Одесскую область атаковали дроны и сверхзвуковые ракеты.

«Фактически уничтожен морской вокзал»

Воздушные силы ВСУ завили о массированном воздушном ударе по Одесской области и взрывах в Одессе ночью 25 сентября, пишет украинское издание «Страна».

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила о взрывах в порту города:

«Попали в зернохранилище. <...> И фактически уничтожен морской вокзал».

close 100% Морской вокзал в Одессе, 2022 год Игорь Маслов/РИА Новости

Крупный пожар произошел в многоэтажном здании гостиницы у морского порта, передает ТАСС. Над городом и областью звучали многочисленные взрывы.

Морской вокзал был построен в Одессе в 1968 году. «Новости Одессы» пишут, что здание было нежилым, там располагались магазины, банковские отделения, сувенирные лавки.

Что известно о ночном прилете

Издание «Страна» со ссылкой на Воздушные силы ВСУ пишет, что в направлении Одесской области ночью летели беспилотные аппараты «Шахед». По данным украинских военных, по объектам в регионе были запущены две сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс», разрушившие зернохранилища, и 19 ударных дронов.

Утверждается, что силы ПВО Украины якобы сбили 11 из 12 крылатых «Калибров» над Одесской, Николаевской и Кировоградской областями.

«В результате падения обломков повреждения получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы», — пишет издание.

Взрывными волнами в нескольких домах выбило стекла, одна женщина пострадала. За ночь местные жители насчитали несколько серий взрывов.

В ночь на 25 сентября сообщалось и взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области страны. Воздушная тревога объявлялась сразу в нескольких регионах Украины. Сирены сработали в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Прошлые прилеты в регионе

3 сентября инфраструктура портовых объектов Одесской области получила повреждения в результате взрывов, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Есть попадание в припортовую инфраструктуру», — написал украинский чиновник.

24 июля Гуменюк сообщала, что инфраструктура одного из украинских портов в Одесской области на Дунае получила повреждения. Там пострадали краны, агроангар и несколько складов других видов грузов.

В Минобороны РФ не раз подчеркивали, что вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. По данным военного ведомства, высокоточные средства поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии.