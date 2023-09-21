ВСУ атаковали Крым. Россия ответила ракетными ударами по Киеву

Минобороны России сообщило об уничтожении в ночь на 21 сентября 22 украинских дронов: 19 — над Крымом и черноморской акваторией, еще по одному — над Курской, Белгородской и Орловской областями. Вслед за этим в Киеве, Харькове, Львове — по всей Украине — прогремели взрывы. Воздушная тревога, объявленная на всей территории республики, продолжает звучать в некоторых регионах.

Ночные взрывы в Крыму

В ночь на 21 сентября БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины атаковали территорию Российской Федерации, уничтожены 22 беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному», — говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил крымчан, что распространяемая в соцсетях информация об уничтожении БПЛА в районе Севастополя не соответствует действительности:

«Вижу, что ряд пабликов пишет, что в районе Севастополя уничтожено несколько беспилотников — это НЕПРАВДА. Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки».

Life со ссылкой на Shot сообщал, что 2 БПЛА ВСУ ночью атаковали нефтебазу «Дружба» в Орловской области. По информации Telegram-канала, на территорию нефтехранилища упал беспилотник, «при падении произошла его детонация около резервуара с водой. Чуть позже, около 2 часов ночи, на территорию базы упал еще один беспилотник, он не взорвался». Предварительно, повреждений резервуаров и пострадавших нет.

Кроме того, Shot со ссылкой на подписчиков канала сообщал о взрывах над Севастополем, Евпаторией, Сакским районом и Новофедоровкой. О взрывах над Севастополем сообщал и канал «Осторожно, новости». Telegram-канал Mash писал о взрывах в Джанкое и Балаклаве.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», это была самая массовая атака на Крым. «Очевидцы не припомнят такой интенсивности и продолжительности налета. Предположительно, враг пытается перегрузить наше ПВО и ударить по аэродромам», — отметили в канале.

Утренние взрывы на Украине

Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в некоторых регионах она продолжается до сих пор.

В Харькове прогремели шесть взрывов. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о разрушенном складе в городе.

Сообщения о взрывах поступали также из Черкасской области, Хмельницкого, Ивано-Франковска, Ровно, Винницы, Кременчуга и Киева. Взрывы в Киеве прогремели в несколько волн. Работали системы ПВО.

«В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых зданий. Сейчас информации о пострадавших нет», — написал мэр Киева Виталий Кличко, добавив, что в некоторых микрорайонах Святошинского района пропал свет.

Кроме того, по данным главы города, в Дарницком районе поврежден инфраструктурный объект.

Несколько взрывов прозвучали во Львской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий.

«По предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета — по промышленному объекту. Загоревшийся цех, разрушенное трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв. Еще один ракетный удар — по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв», — написал он в Telegram-канале.

Минобороны России пока официально не комментировало удары по объектам на территории Украины.